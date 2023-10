Chi è Rocco Ryan Greco de Il Collegio 8? Instagram

NEWS

Vincenzo Chianese | 8 Ottobre 2023

Ecco tutto quello che sappiamo su Rocco Ryan Greco, uno degli alunni de Il Collegio 8, dall’età, alla vita privata, a dove poterlo seguire sui social e su Instagram.

Chi è Rocco Ryan Greco

Nome e Cognome: Rocco Ryan Greco

Data di nascita: 2008

Luogo di Nascita: Gela

Età: 15 anni

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: informazione non disponibile

Professione: studente

Fidanzato: informazione non disponibile

Tatuaggi: nessun tatuaggio visibile

Profilo Instagram: @ryangreco__

Rocco Ryan Greco età e biografia

Facciamo la conoscenza di Rocco Ryan Greco e vediamo cosa sappiamo in merito alla sua biografia. L’alunno de Il Collegio 8 è nato nel 2008 a Gela e la sua età è di 15 anni.

Non conosciamo la sua data di nascita esatta, così come non siamo a conoscenza delle informazioni circa la sua altezza e il suo peso.

Rocco Ryan si definisce un ragazzo molto egocentrico, che ama farsi notare e distinguersi dalla massa. Non esce di casa se non è vestito elegante. È anche una persona molto sportiva.

Ma scopriamo qualcosa in più sulla sua vita privata.

Vita privata: Ryan ha una fidanzata?

Sulla vita privata di Rocco Ryan Greco abbiamo diverse informazioni.

L’alunno de Il Collegio 8 infatti è campione del mondo di karate e nel corso degli anni ha vinto diverse gare.

Si definisce un playboy e afferma di aver avuto molte ragazze nella sua vita. Al momento tuttavia non sembrerebbe avere una fidanzata.

Vediamo adesso dove è possibile seguirlo sui social e su Instagram.

Dove seguire Rocco Ryan de Il Collegio 8: Instagram e social

Senza dubbio il pubblico e i fan de Il Collegio 2023 si stanno chiedendo dove è possibile seguire Rocco Ryan Greco sui social.

Il giovane alunno del docu reality ha un profilo Instagram attivo.

Sui social Greco condivide i momenti più belli della sua vita privata.

Ma andiamo a vedere adesso cosa sappiamo in merito al suo arrivo a Il Collegio 8.

Rocco Ryan Greco a Il Collegio 8

Tutto è pronto per la partenza de Il Collegio 8. La nuova edizione del docu reality in onda su Rai 2 infatti debutta domenica 24 settembre 2023. Tante le novità previste, a partire dall’arrivo di Stefano De Martino, che sarà la voce narrante della trasmissione. Quest’anno gli alunni vivranno nel 2001, e di certo ne vedremo di belle. Tra i protagonisti del programma c’è anche Rocco Ryan Greco, che nella sua clip di presentazione ha già affermato di non amare molto la scuola, che gli provoca “il mal di testa”.

Mentre attendiamo di capire cosa accadrà durante il suo percorso, andiamo a fare la conoscenza degli altri alunni de Il Collegio 2023.

Il percorso di Rocco Ryan a Il Collegio 8

Rocco Ryan Greco sta per iniziare il suo percorso a Il Collegio 8. Domenica 24 settembre infatti il giovane alunno entrerà per la prima volta nell’istituto e darà il via alla sua esperienza. Ma come se la caverà?

Prova interesse per Carmelina. Tra loro c’è stato un bacio.

(IN AGGIORNAMENTO)