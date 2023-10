Chi è Guglielmo Grosso de Il Collegio 8? Instagram

NEWS

Vincenzo Chianese | 1 Ottobre 2023

Chi è

Tra gli alunni de Il Collegio 8 c’è anche Guglielmo Grosso. Andiamo dunque a vedere tutto ciò che sappiamo su di lui, dall’età, alla vita privata, a dove poterlo seguire sui social e su Instagram.

Chi è Guglielmo Grosso

Nome e Cognome: Guglielmo Grosso

Data di nascita: 2009

Luogo di Nascita: Napoli

Età: 14 anni

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: informazione non disponibile

Professione: studente

Fidanzato: informazione non disponibile

Tatuaggi: nessun tatuaggio visibile

Profilo Instagram: @grosso_guglielmo

Guglielmo Grosso età e biografia

Scopriamo di più sulla biografia di Guglielmo Grosso. L’alunno de Il Collegio 8 viene da Napoli ed è nato nel 2006. La sua età dunque è di 14 anni. Non conosciamo tuttavia la sua data di nascita esatta.

Sconosciute invece le informazioni circa la sua altezza e il suo peso.

Il soprannome di Guglielmo è “Cubrigado”, un’espressione che gli è venuta dopo aver segnato un gol inatteso. Suo padre le definisce un ragazzo frivolo e pieno di entusiasmo, che non sta mai tranquillo.

Ma vediamo ora cosa sappiamo in merito alla sua vita privata.

Vita privata di Guglielmo de Il Collegio

Sulla vita privata di Guglielmo Grosso non abbiamo molte informazioni.

Non sappiamo infatti se l’alunno de Il Collegio 2023 abbia una fidanzata.

Sappiamo però che la sua grande passione è il calcio.

Andiamo a vedere ora dove seguire Guglielmo sui social.

Dove seguire Guglielmo de Il Collegio 8: Instagram e social

Volete sapere dove seguire Guglielmo Grosso sui social?

L’alunno de Il Collegio 8 ha un profilo Instagram.

Tuttavia Guglielmo non sembrerebbe essere un ragazzo social. Sulla sua pagina infatti al momento non ci sono post pubblicati.

Ma cosa sappiamo sul suo arrivo all’interno del programma in onda su Rai 2?

Guglielmo Grosso a Il Collegio 8

Tutto è pronto per la partenza de Il Collegio 8. La prima puntata infatti andrà in onda su Rai 2 domenica 24 settembre e di certo non mancheranno le emozioni. Quest’anno infatti gli alunni verranno catapultati nel 2001. Tra i protagonisti del docu reality c’è anche Guglielmo Grosso, che non vede l’ora di partecipare al programma. La sua più grande paura? Che gli vengano tolte le merendine!

Facciamo adesso la conoscenza di tutti gli altri alunni de Il Collegio 2023.

Gli alunni de Il Collegio 8

Andiamo a vedere chi sono gli alunni de Il Collegio 8:

Scopriamo ora cosa sappiamo sul percorso di Guglielmo a Il Collegio 8.

Il percorso di Guglielmo Grosso a Il Collegio 8

Il percorso di Guglielmo Grosso a Il Collegio 8 inizia domenica 24 settembre 2023. Il giovane alunno del docu reality di certo sarà uno dei protagonisti della nuova edizione e ci regalerà grandi emozioni.

(IN AGGIORNAMENTO)