Chi è Ilary Lolli de Il Collegio 8? Età e Instagram

Nicolò Figini | 24 Settembre 2023

Chi è

A Il Collegio 8, in partenza domenica 24 settembre 2023, arriva anche Ilary Lolli. Lei ha solo 16 anni ma ha un carattere molto forte. Siete pronti a scoprire qualcosa in più sul suo conto? Ecco tutte le informazioni di cui siamo a conoscenza.

Chi è Ilary Lolli

Nome e Cognome: Ilary Lolli

Data di nascita: 2007

Luogo di Nascita: Cassino

Età: 16 anni

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: informazione non disponibile

Professione: studentessa

Fidanzata: informazione non disponibile

Tatuaggi: nessun tatuaggio visibile

Profilo Instagram: @ilarylolli

Ilary Lolli età e biografia

Pronti a sapere chi è Ilary Lolli de Il Collegio 8? La nuova studentessa del reality di Rai 2 nasce a Cassino nel 2007. Di conseguenza ha un’età pari a 16 anni. Ignote altezza e peso.

Dice di avere un carattere molto forte: “Appena qualcuno mi dice qualcosa che non va io parto“. Spesso viene convocata dal Preside e racconta che i suoi genitori l’hanno mandata in un Convitto.

Qui però ha combinato diversi guai. Ha convinto le sue compagne di stanza a prendere delle sedie in piena notte per sbatterle contro i muri.

Inoltre ha anche allagato tutta la camerata. “Quella è stata una spesa di quasi 6mila euro. Spero non lo faccia anche qua“, afferma il padre.

Cecilia dice di aver bisogno di sfogare la rabbia e lo fa attraverso la kick-boxing: “Guardo il sacco e mi vengono in mente tutte le persone che mi stanno antipatiche“.

Vita privata: Ilary Lolli de Il Collegio è fidanzata?

Come nel caso di tanti altri studenti de Il Collegio 8 anche la vita sentimentale di Ilary Lolli è un mistero.

Al momento, infatti, non abbiamo idea se sia fidanzata oppure no.

Dovremo attendere che sia lei stessa a rivelare di avere un fidanzato oppure se sia single.

Dove seguire Ilary de Il Collegio 8: Instagram e social

Se volete seguire Ilary Lolli all’interno de Il Collegio 8 potete andare sul suo profilo Instagram.

Qui non ci sono molte foto ma sicuramente presto caricherà diversi contenuti.

Possiede anche un account su TikTok. Non sembra essere su Twitter o Facebook.

Ilary Lolli a Il Collegio 8

Si definisce una ragazza con un carattere molto forte e a scuola viene spesso mandata dal Preside.

Ilary Lolli vuole partecipare a Il Collegio 8 perché spera che questa esperienza possa riuscire a farle mettere la testa a posto e a calmarla.

Lo scopriremo da domenica 24 settembre 2023. Passiamo, adesso, agli altri studenti…

Gli alunni de Il Collegio 8

Ecco, ora, l’elenco di tutti gli alunni che vedremo in televisione a Il Collegio 8:

Ricordiamo, inoltre, che la voce narrante scelta per l’edizione numero otte è quella di Stefano De Martino.

Il percorso di Ilary Lolli a Il Collegio 8

Il percorso in TV di Ilary Lolli inizia dal 24 settembre 2023 su Rai 2 grazie a Il Collegio 8.

Di settimana in settimana vedremo come si comporterà con gli insegnanti e i sui compagni.