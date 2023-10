Chi è Helena Del Pozzo de Il Collegio 8? Instagram

NEWS

Vincenzo Chianese | 1 Ottobre 2023

Chi è

Andiamo a scoprire tutto quello che sappiamo su Helena Del Pozzo, alunna de Il Collegio 8, dall’età, alla vita privata, a dove poterla seguire sui social e su Instagram.

Chi è Helena Del Pozzo

Nome e Cognome: Helena Del Pozzo

Data di nascita: 2006

Luogo di Nascita: Messina

Età: 17 anni

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: informazione non disponibile

Professione: studentessa

Fidanzato: informazione non disponibile

Tatuaggi: nessun tatuaggio visibile

Profilo Instagram: @helenadelpozzo

Profilo TikTok: @helenadelpozzo

Helena Del Pozzo età e biografia

Andiamo a fare la conoscenza di Helena Del Pozzo e vediamo cosa sappiamo in merito alla sua biografia. L’alunna de Il Collegio 8 è nata a Messina nel 2006 e la sua età è dunque di 17 anni.

Non conosciamo la sua data di nascita esatta. Sconosciute anche le informazioni circa la sua altezza e il suo peso.

Sappiamo che Helena è una studentessa e si definisce una “diva”. Afferma che spesso risulta antipatica e secondo il suo pensiero in molti la invidiano per il suo aspetto fisico. I suoi genitori la etichettano come una ragazza testarda e presuntuosa e lei stessa ammette di essere viziata.

Ma vediamo cosa sappiamo in merito alla sua vita privata.

La vita privata di Helena de Il Collegio

Sulla vita privata di Helena Del Pozzo non abbiamo molte informazioni.

In molti si chiedono se l’alunna de Il Collegio 8 abbia un fidanzato.

Tuttavia non conosciamo la risposta a questa domanda.

Volete sapere ora dove seguire Helena sui social? Andiamo a scoprirlo.

Dove seguire Helena de Il Collegio 8: Instagram e social

Il pubblico de Il Collegio 2023 si starà chiedendo dove poter seguire Helena Del Pozzo sui social.

L’alunna della nuova edizione del docu reality in onda su Rai 2 ha un profilo Instagram attivo. Ma non solo.

Helena infatti ha anche una pagina su TikTok.

Ma cosa sappiamo in merito al suo arrivo a Il Collegio 8?

Helena Del Pozzo a Il Collegio 8

Domenica 24 settembre 2023 su Rai 2 parte ufficialmente Il Collegio 8. Tante le novità previste quest’anno, a partire dalla voce narrante, che sarà Stefano De Martino. Quest’anno inoltre gli alunni verranno catapultati nel 2001, e di certo ne vedremo di belle. Tra i protagonisti della nuova edizione c’è anche Helena Del Pozzo, che è già pronta a varcare le porte dell’istituto e a mettersi alla prova con questa nuova esperienza.

Ma chi sono gli altri alunni de Il Collegio 2023? Facciamo la loro conoscenza.

Il percorso di Helena a Il Collegio 8

Il percorso di Helena Del Pozzo a Il Collegio 8 inizia ufficialmente domenica 24 settembre. Ma come se la caverà la giovane studentessa? Non resta che attendere per scoprirlo.

(IN AGGIORNAMENTO)