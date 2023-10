Chi è Mahdi Khouya de Il Collegio 8? Età e Instagram

NEWS

Debora Parigi | 1 Ottobre 2023

Chi è

Parliamo di Mahdi Khouya, alunno de Il Collegio 8, riguardo la biografia, altezza, la famiglia, gli studi e i social.

Chi è Mahdi Khouya

Nome e Cognome: Mahdi Khouya

Data di nascita: 2006

Luogo di nascita: Bologna

Età: 17 anni

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: informazione non disponibile

Professione: studente e modello

Fidanzato: Mahdi è single

Tatuaggi: nessun tatuaggio visibile

Profilo Instagram: @mahdikhouyaa

Profilo TikTok: @kho_non_di_sangue

Mahdi Khouya età, altezza e biografia

Vediamo chi è Mahdi Khouya de Il Collegio 8 iniziando dalla sua biografia. Di origini marocchine, Mahdi è nato in Italia, a Bologna per la precisione. Ha 17 anni di età e quindi è nato nel 2006, ma non conosciamo la sua data di nascita esatta, così come non sappiamo il suo segno zodiacale. Non abbiamo informazioni nemmeno sulla sua altezza e il suo peso. E non ha tatuaggi sul suo corpo.

Nato in Italia, come detto, da genitori marocchini, oggi vive in Francia, a Vienne per via del lavoro di suo padre. Per lui è stato molto difficile lasciare gli amici di Bologna. Ha anche due sorelle più piccole.

Oltre a essere studente, lavora anche come modello.

La vita privata di Mahdi de Il Collegio

Mahdi Khouya, parlando della vita privata, è single, nessuna fidanzata quindi. Ma dice che piace molto alle ragazze e quando va in discoteca tutte si fiondano su di lui.

Si definisce dolce e romantico. I suoi genitori dicono che è un bravo ragazzo, ma in casa ha poca voglia di fare le faccende domestiche.

Dove seguire Mahdi de Il Collegio 2023: Instagram e social

Dove possiamo seguire Mahdi Khouya de Il Collegio 8 sui social? Vi segnaliamo il suo profilo Instagram che ha oltre 10 mila follower, ma non contiene molti post.

Poi ha un profilo TikTok che vanta oltre 64 mila follower, un grande seguito quindi. Qui ci sono invece moltissi video postati.

Mahdi Khouya a Il Collegio 8

Per l’ultima edizione, Il Collegio 8, ha deciso di partecipare anche Mahdi Khouya. La messa in onda è prevista per domenica 24 settembre su Rai2. Quest’anno la voce narrante è quella di Stefano De Martino.

La location scelta è il Collegio San Francesco della cittadina di Lodi. L’anno in cui si svolge l’esperienza è il 2001, molto importante per la storia per via dell’inizio della globalizzazione senza dimenticare il terribile attentato alle Torri Gemelle.

Come detto Mahdi partecipa a Il Collegio 8 e spera di potersi fare nuovi amici italiani. Ha raccontato anche: “In generale sono quello che crea la cerchia e penso che qui succederà lo stesso”. Il genitori sperano che possa uscire da questa esperienza più disciplinato, ma lui è convinto di non uscirne cambiato.

Gli alunni de Il Collegio 8

Ma vediamo adesso i nomi degli alunni dell’edizione 2023 de Il Collegio:

Il percorso di Mahdi a Il Collegio 8

L’esperienza di Mahdi Khouya a Il Collegio 8 parte dalla prima puntata in onda il 24 settembre 2023.