Chi è Giuseppe Puppio de Il Collegio 8? Età e Instagram

NEWS

Debora Parigi | 1 Ottobre 2023

Chi è

Quello che sappiamo dell’alunno del Il Collegio 8 Giuseppe Puppio. Scopriamo quindi la biografia, la vita privata e i social.

Chi è Giuseppe Puppio

Nome e Cognome: Giuseppe Puppio

Data di nascita: 2006

Luogo di nascita: Cosenza

Età: 17 anni

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: informazione non disponibile

Professione: studente

Fidanzata: Giuseppe è single

Tatuaggi: nessun tatuaggio visibile

Profilo Instagram: @giuseppe_puppio

Profilo TikTok: @giuseppepuppio_

Giuseppe Puppio età, altezza e biografia

Ecco chi è Giueppe Puppio, allievo de Il Collegio 8, e quindi vediamo la sua biografia. È nato a Cosenza nel 2006, ma non sappiamo la sua data di nascita esatta e nemmeno il segno zodiacale. Ha 17 anni di età. Non conosciamo l’altezza e il peso. Tatuaggi non sembra averne sul suo corpo.

Vive insieme ai genitori ed è molto legato alla madre, infatti vorrebbe diventare un uomo di successo, come il Presidente della Repubblica, per renderla orgogliosa.

Vita privata di Giuseppe de Il Collegio 2023

Riguardo la vita privata e sentimentale, Giuseppe Puppio sembra essere single. Ha l’aria da furbetto e veste sempre griffato. Inoltre porta sempre il ciuffo ribelle ai capelli a cui non può proprio rinunciare.

Giuseppe è un ragazzo molto abizioso, competitivo e ama stare al centro dell’attenzione. Come detto, vuole diventare un uomo di successo, ma adora fare confusione. Comunque riesce sempre a uscirne pulito e a incolpare gli altri.

Dove seguire Giuseppe de Il Collegio 8: Instagram e social

Dove possiamo seguire Giuseppe de Il Collegio 2023 sui social? Partiamo dal suo profilo Instagram che però non ha ancora 3 mila follower. In realtà l’account sembra aperto da poco, infatti c’è un solo post pubblicato.

Ha anche un profilo TikTok, ma anche qui non ha tantissimo seguito. Però ci sono molti video che ha pubblicato.

Giuseppe Puppio a Il Collegio 8

Per il 2023, Giuseppe Puppio ha deciso di partecipare a Il Collegio 8. Per questo ultimo anno di programma ci sarà Stefano De Martino come voce narrante. Inoltre la location è il Collegio San Francesco della cittadina di Lodi. Mentre l’anno in cui si svolge l’esperienza è il 2001.

Il Collegio 8 va in onda a partire da domenica 24 settembre 2023 su Rai2.

Come sarà quindi Giuseppe in questa nuova esperienza? Nel video di presentazione ha detto di essere pronto a prendere il post del Preside.

Gli alunni de Il Collegio 8

Ecco la lista dei ragazzi che partecipano a Il Collegio 8, ultima edizione di questo programma in onda su Rai 2:

Il percorso di Giuseppe a Il Collegio 8

Parte il 24 settembre 2023 l’avventura di Giuseppe Puppio a Il Collegio 8. Vedremo cosa combinerà nel corso delle puntate.