Chi è Marta Battaglia de Il Collegio 8? Età e Instagram

Andrea Sanna | 8 Ottobre 2023

Chi è

La nuova edizione de Il Collegio fa il suo ritorno nell’autunno 2023 e più precisamente dal 24 settembre. Dei concorrenti presenti a Il Collegio 8 vi parleremo di Marta Battaglia, una giovane studentessa siciliana. Conosciamo chi è, la sua età, la vita privata e dove seguirla su Instagram e sulle varie piattaforme social.

Chi è Marta Battaglia

Nome e Cognome: Marta Battaglia

Data di nascita: 20 settembre 2008

Luogo di nascita: Dovrebbe essere nata a Caltanissetta

Età: 15 anni

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: Vergine

Professione: Studentessa

Fidanzato: informazione non disponibile

Tatuaggi: Marta non dovrebbe avere tatuaggi

Profilo Instagram: @marta_battaglia_

Profilo TikTok: @marta_battaglia_

Marta Battaglia età e biografia

Della biografia di Marta Battaglia non conosciamo granché. Quando è nata e quanti anni ha? La collegiale dovrebbe essere nata il 20 settembre 2008, sotto il segno zodiacale della Vergine, e la sua età oggi è di 15 anni.

Non sappiamo con esattezza il luogo di nascita di Marta Battaglia, ma dovrebbe essere Caltanissetta. In ogni caso pare vivere invece a Resuttano.

Altezza e peso non sono disponibili.

La giovane concorrente de Il Collegio studia al Liceo Linguistico. Da quel che abbiamo visto oltre all’inglese e francese, conosce e studia anche lo spagnolo.

La vita privata di Marta de Il Collegio 2023

Ora invece vi parleremo della vita privata di Marta Battaglia de Il Collegio. Purtroppo di lei non sappiamo praticamente nulla, se non che ha un rapporto bellissimo con la sua mamma.

Il suo obiettivo giornaliero è quello di essere migliore del giorno precedente. Tra le sue grandi passioni non solo le lingue, Marta de Il Collegio infatti pare studiare anche danza classica.

Non abbiamo informazioni invece sulla sfera amorosa. A oggi non sappiamo dirvi se Marta è fidanzata o è single. Lei non ha fatto riferimento ad alcun fidanzato nella sua presentazione.

Dove seguire Marta de Il Collegio: Instagram e social

Abbiamo provato a fare una piccola ricerca e abbiamo trovato i profili social di Marta Battaglia de Il Collegio. La ragazza è presente su Facebook, ma anche su Instagram e su TikTok.

I primi due social non sono aggiornatissimi, diverso è invece TikTok dove sono presenti diversi contenuti. Probabilmente grazie a Il Collegio la ragazza

Marta Battaglia a Il Collegio 8

A differenza di alcuni suoi compagni de Il Collegio a lei la scuola piace parecchio: “Amo studiare”, ha raccontato nella clip.

La madre nella clip di presentazione ha raccontato come per sua figlia lo studio sia una cosa essenziale. “Quest’anno sono uscita con la media nel 9,64 in pagella. Penso che studiare sia un qualcosa di veramente importante. Ci rende liberi di scegliere chi essere”, ha proseguito Marta.

La giovane concorrente de Il Collegio 8 ha detto di avere un ottimo rapporto con i suoi professori: “Dicono che sono la loro spalla destra. Insomma li aiuto in tutto”. A riprendere la parola nuovamente sua mamma: “È molto decisa nelle sue cose e a Il Collegio la vedo al posto della sorvegliante”.

Ma quando inizia Il Collegio 8 e quante puntate ha? La location è cambiata? Partiamo con il dire che la trasmissione ha ha come data iniziale 24 settembre, in onda su Rai 2, con sei puntate totali. La location invece è il Collegio San Francesco di Lodi.

I concorrenti de Il Collegio 2023

Tante personalità differenti e l’obiettivo di migliorarsi in un’avventura particolare come quella de Il Collegio 8. Chi sono tutti i partecipanti di questa stagione?

Qui vogliamo riproporvi l’elenco completo dei protagonisti in ordine alfabetico. Eccoli tutti:

Chi avrà il voto più alto a fine percorso e otterrà la borsa di studio dal valore di 15mila Euro?

I professori de Il Collegio

Anche in questa edizione de Il Collegio ritroveremo alcuni dei professori che abbiamo conosciuto negli anni del programma, tutti sotto la guida del Preside Paolo Bosisio. Eccoli:

Andrea Maggi – Italiano ed Educazione Civica

– Italiano ed Educazione Civica David Wayne Callahan – Inglese

– Inglese Anna Maria Petolicchio – Storia e Geografia

– Storia e Geografia Maria Rosa Petolicchio – Matematica e Scienze

Ma si tratta solo di una parte del corpo docenti. Infine presenti anche i sorveglianti Lucia Gravante e Matteo Caromoli.

Il percorso di Marta a Il Collegio 8

Se volete conoscere il percorso di Marta Battaglia a Il Collegio 8, qui troverete gli aggiornamenti principali sulla sua avventura. Riuscirà ad arrivare fino alla fine e non combinare guai?

(IN AGGIORNAMENTO)