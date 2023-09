Chi è Luca Galise de Il Collegio 8? Età e Instagram

NEWS

Nicolò Figini | 24 Settembre 2023

La nuova stagione del reality di Rai 2 parte domenica 24 settembre 2023. Il Collegio 8 vedrà al suo interno tanti giovani protagonisti e tra questi compare anche Luca Galise. Siete curiosi di conoscerlo meglio? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Chi è Luca Galise

Nome e Cognome: Luca Galise

Data di nascita: 2006

Luogo di Nascita: Cava de’ Tirreni (Salerno)

Età: 17 anni

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: informazione non disponibile

Professione: studente

Fidanzato: informazione non disponibile

Tatuaggi: informazione non disponibile

Profilo Instagram: @lucagalise

Luca Galise età e biografia

Chi è Luca Galise, alunno de Il Collegio 8? Il ragazzo nasce a Cava de’ Tirreni in provincia di Salerno nel 2006. Quindi la sua età è di 17 anni. La sua data di nascita completa per ora non la conosciamo. Così come non sono note l’altezza e il peso.

Per quanto riguarda il percorso di studi, invece, lui stesso afferma di non essere un grande fan della scuola:

“Per me la scuola è un carcere. Non prendo tante note, ma quelle che prendo sono per motivi molto importanti. Molte volte mi sono finto mio madre per chiedere se potessi uscire prima. Senza che mia madre lo sapesse”.

Nel video di presentazione su RaiPlay intervengono anche i genitori. Il padre racconta che Luca tenta sempre di nascondere loro qualcosa “ma la verità viene sempre fuori“. Non sembra avere fratelli o sorelle.

Gli piace molto andare in discoteca e sa di piacere alle ragazze: “Una volta sono stato con quattro ragazze nella stessa giornata e non lo hanno mai scoperto“.

Vita privata: Luca Galise de Il Collegio è fidanzato?

Al momento non sappiamo se Luca Galise de Il Collegio 8 ha una fidanzata oppure no. Per ora sembrerebbe essere single e possiamo escludere che sia fidanzato.

Un indizio sarebbero anche le sue parole mentre si descrive. Afferma di sapere di piacere alle ragazze e: “10 di loro bastano per una settimana“.

Nel caso in cui dovessimo avere altre informazioni in merito non esiteremo ad aggiornarvi.

Dove seguire Luca de Il Collegio 8: Instagram e social

Dove seguire Luca Galise sui social durante il suo percorso a Il Collegio? Sappiamo che è molto seguito sul web. Su Instagram possiamo constatare che ha 14mila follower, ma le sue foto sono inaccessibili perché ha il profilo privato.

Inoltre lo troviamo su TikTok con 105mila seguaci e diversi video in cui si riprende nei momenti di vita quotidiana o mentre riproduce alcuni trend.

Luca Galise a Il Collegio 8

L’avventura a Il Collegio 8 per Luca Galise comincia domenica 24 settembre 2023. Durante il video di presentazione disponibile su RaiPlay ha rivelato che molto probabilmente dentro la scuola non sarà tranquillo:

“farà casino dal mattino alla sera. Non seguirò tutte le regole. Non mi interessa se qualcuno mi seguirà o meno. Se lo potrà fare lo farò”.

Andiamo, ora, a vedere chi saranno gli altri concorrenti…

Gli alunni de Il Collegio 8

Qui di seguito potete trovare la lista completa degli alunni che prenderanno parte a Il Collegio 8:

La voce narrante quest’anno appartiene a Stefano De Martino. Tra i ritorni più attesi, inoltre, c’è quello dell’insegnante di matematica Maria Rosa Petolicchio.

Il percorso di Luca Galise a Il Collegio 8

Il percorso di Luca Galise a Il Collegio 8 comincia domenica 24 settembre 2023 insieme a tutti gli altri compagni di viaggio.

Solo con l’avanzare delle settimane sapremo come si comporterà all’interno dell’istituto. Sarà promosso, bocciato e espulso?