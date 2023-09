Chi è Daniele Marrone de Il Collegio 8? Età e Instagram

NEWS

Nicolò Figini | 24 Settembre 2023

Daniele Marrone è uno dei nuovi allievi che fanno parte de Il Collegio 8. Il reality ha inizio domenica 24 settembre 2023 e se volete imparare a conoscerlo meglio prima del suo debutto in TV ecco tutto quello che c’è da sapere su di lui.

Chi è Daniele Marrone

Nome e Cognome: Daniele Marrone

Data di nascita: 2007

Luogo di Nascita: L’Aquila

Età: 16 anni

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: informazione non disponibile

Professione: studente

Fidanzato: informazione non disponibile

Tatuaggi: informazione non disponibile

Profilo Instagram: @daniele._.marrone

Daniele Marrone età e biografia

Siete curiosi di scoprire chi è Daniele Marrone de Il Collegio 8? Il ragazzo nasce a L’Aquila nel 2007. Di conseguenza la sua età è di 16 anni. Per il momento la data di nascita rimane sconosciuta così come la sua altezza e il peso.

I suoi amici lo chiamano “il gigante buono” perché è molto alto ma ha anche un cuore d’oro.

Nel video di presentazione su RaiPlay intervengono anche i genitori. La madre e il padre raccontano del terremoto di qualche anno fa e di come il primo pensiero sia stato quello di salvare Daniele:

“Abbiamo affrontato il terremoto nel 2009. Non mi ricordo niente perché ero molto piccolo e mi hanno fatto vivere quel periodo con tanta serenità. Mi reputo fortunato ad avere due genitori come loro”.

Leggiamo qualche dettaglio sulla sua vita privata…

Vita privata: Daniele Marrone de Il Collegio è fidanzato?

Al momento l’aspetto sentimentale della vita privata di Daniele Marrone non ci è molto chiaro.

Non sappiamo se sia fidanzato oppure sia single. Questa informazione non la rivela e non riusciamo nemmeno a reperirla tramite i profili social.

Nel caso in cui Daniele Marrone dovesse rivelare a Il Collegio 8 di avere una fidanzata o di essere single vi terremo informati.

Dove seguire Daniele de Il Collegio 8: Instagram e social

Se volete seguire Daniele Marrone de Il Collegio potete farlo tramite il profilo Instagram. Qui conta qui conta numerosi follower anche se ha pubblicato pochissime foto.

Lo troviamo anche su TikTok dove ha postato alcuni video relativi alla sua moto.

Daniele Marrone a Il Collegio 8

Daniele Marrone entra a Il Collegio 8 da domenica 24 settembre 2023. Il reality va in onda su Rai 2 a partire dalle ore 21:10 e sarà ambientato nel 2001, anno in cui è esplosa la globalizzazione.

Per quanto riguarda la scuola Daniele ammette di non essere molto bravo:

“Lo studio per me è zero. Dalla mattina alla sera sono in giro con il motorino. Lo modifico, lo riparo… Ho imparato anche a impennare”.

Passiamo, adesso, alla scoperta degli altri alunni…

Gli alunni de Il Collegio 8

Sappiamo che la voce narrante apparterrà a Stefano De Martino e torneranno anche diversi professori che già conosciamo molto bene.

Qui di seguito, però, potete trovare la lista completa di tutti gli alunni che prenderanno parte a Il Collegio 8:

Il percorso di Daniele Marrone a Il Collegio 8

Daniele Marrone debutta in TV con Il Collegio 8 a partire da domenica 24 settembre 2023. Il suo percorso, quindi, inizia allo stesso tempo di tutti gli altri suoi compagni di avventura.

Scopriremo con il passare dei giorni come se la caverà.