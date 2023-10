Chi è Mirko Stellato de Il Collegio 8? Età e Instagram

NEWS

Andrea Sanna | 8 Ottobre 2023

Lui si chiama Mirko Stellato ed è uno dei partecipanti della nuova edizione de Il Collegio 8. Cosa sappiamo sul suo conto? Conosciamolo meglio tra età, vita privata e Instagram.

Nome e Cognome: Mirko Stellato

Data di nascita: 2006

Luogo di nascita: Caserta

Età: 17 anni

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: informazione non disponibile

Professione: studente

Fidanzata: Mirko è fidanzato con una ragazza di nome Giovanna

Tatuaggi: informazione non disponibile

Profilo Instagram: @mirko__stellato

Profilo TikTok: @mirkostellato19

Mirko Stellato età e biografia

Quanti anni ha e da dove viene l’allievo de Il Collegio? Mirko Stellato è nato a Caserta nel 2006. La sua età oggi è di 17 anni. Non sappiamo la data di nascita completa e quindi nemmeno il suo segno zodiacale.

Come spiegato da lui stesso ha un soprannome: “Mirkotelli”, che sarebbe una sorta di mix tra il suo nome e Balotelli. Questo perché si vede molto simile al calciatore e crede di essere una persona divertente come lui.

Probabilmente però condividono anche la passione per il calcio. Nella clip di presentazione infatti Mirko de Il Collegio 8 fa dei palleggi.

La vita privata: Mirko de Il Collegio ha una fidanzata?

E della vita privata di Mirko Stellato ci sono notizie? Il concorrente de Il Collegio è una persona molto riservata. Sappiamo che è fidanzato da ben 2 anni con una ragazza di nome Giovanna.

I suoi genitori hanno raccontato che Mirko li fa spesso arrabbiare perché non studia. A rivelarlo è stata la sua mamma.

Ma dove vive Mirko Stellato? Il ragazzo dovrebbe vivere a Sant’Angelo in Formis.

Dove seguire Mirko de Il Collegio 8: Instagram e social

C’è modo di seguire Mirko Stellato de Il Collegio 8 sui social? Facebook, Instagram e TikTok sono le piattaforme disponibili al momento.

Se le prime due sono aggiornate di rado è più presente invece su TikTok. In generale sui suoi account il ragazzo non racconta molto di sé, ma sappiamo che è fidanzato.

Mirko Stellato a Il Collegio 2023



Quando inizia Il Collegio 8, quante puntate ha e qual è la location? La trasmissione ha inizio il 24 settembre su Rai 2. Le puntate in totale saranno sei, mentre la location che accoglierà gli studenti è il Collegio San Francesco di Lodi.

Tra i partecipanti del programma troviamo anche Mirko Stellato. Il ragazzo non vede l’ora di mettersi alla prova. Anche se c’è da dire che dalla clip di presentazione il ragazzo ha lasciato intendere che non è molto silenzioso!



“In classe fischio, faccio casino, urlo, mi alzo sulle sedie e sui banchi”, ha detto Mirko de Il Collegio. Insomma di sicuro non un atteggiamento che potrebbe essere facilmente punito o un biglietto da visita positivo.

Purtroppo infatti la sua condotta lo porta ad avere dei voti bassissimi a scuola. Ha raccontato di avere una media che oscilla dal 3 al 5. Il massimo che riesce a raggiungere è il 6.

Chissà che però Il Collegio 8 non possa fargli cambiare idea! Intanto suo padre spera proprio che questa esperienza possa metterlo in riga.

I partecipanti de Il Collegio 8

Sappiamo chi sono i ragazzi della nuova edizione de Il Collegio 8? Si tratta anche quest’anno di alunni dalle personalità interessanti. Scopriamo insieme chi sono tutti i concorrenti:

Rispettare le dure regole de Il Collegio 8 non sarà facile per gli alunni! Forse la borsa di studio da 15mila Euro può essere un incentivo a non mollare e fare bene.

I professori de Il Collegio

Ma chi sono i professori de Il Collegio 8? Ecco il corpo docenti di questa edizione:

Questi sono solo alcuni dei professori che dovrebbero fare parte del cast del docu-reality di Rai 2. Ricordiamo peraltro che saranno presenti anche i sorveglianti Lucia Gravante e Matteo Caromoli.

A prestare la sua voce alle storie degli alunni de Il Collegio 8 è invece Stefano De Martino.

Il percorso di Mirko a Il Collegio 8

Per Mirko Stellato il 24 settembre inizia la nuova avventura con Il Collegio 8. Vedremo come se la caverà e se arriverà al diploma finale senza problemi!

(IN AGGIORNAMENTO)