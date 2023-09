Chi è Cecilia D’Ammassa de Il Collegio 8? Età e Instagram

NEWS

Nicolò Figini | 24 Settembre 2023

Chi è

Dopo diverso tempo torna su Rai 2 uno dei reality più amati della TV. Stiamo parlando de Il Collegio 8, il quale sarà ambientato nel 2001 e vedrà tanti nuovi alunni come Cecilia D’Ammassa. Siete curiosi di conoscerla meglio? Andiamo a scoprire tutto quello che sappiamo su di lei.

Chi è Cecilia D’Ammassa

Nome e Cognome: Cecilia D’Ammassa

Data di nascita: 2008

Luogo di Nascita: D’Aquino

Età: 15 anni

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: informazione non disponibile

Professione: studentessa

Fidanzata: informazione non disponibile

Tatuaggi: informazione non disponibile

Profilo Instagram: @cecilia_dammassa

Cecilia D’Ammassa età e biografia

Chi è Cecilia D’Ammassa de Il Collegio 8? La ragazza nasce a D’Aquino nel 2008. La sua età, perciò, è di 15 anni anche se la sua data di nascita completa non la conosciamo. Così come non sappiamo l’altezza e il peso.

Di sé stessa dice di non passare mai inosservata. Le piace stare davanti allo specchio: “Sono bellissima, quindi mi piace. Non è una cosa per tutti“.

Cecilia è molto affezzionata ai suoi capelli e non li taglia da quanto era una bambina. La madre afferma: “Se le tagliano i capelli io muoio. Lei viene riconosciuta per questo“.

Dichiara di essere molto invidiata dalle altre ragazze: “Il motivo è che io sono bella e loro sono gelose“.

Vita privata: Cecilia de Il Collegio è fidanzata?

Ad oggi non abbiamo informazioni circa la vita privata di Cecilia D’Ammassa del Il Collegio.

Non possiamo, quindi, dire se sia fidanzata oppure no.

Vi aggiorneremo nel caso in cui dovesse trapelare qualche notizia con la quale scopriremo se è single o ha un fidanzato.

Dove seguire Cecilia de Il Collegio 8: Instagram e social

Mentre Cecilia D’Ammassa è impegnata a Il Collegio 8 possiamo seguirla su diversi profili social.

Sappiamo che ha un account su Instagram seguito da qualche migliaio di persone anche se le foto sono poche. Si tratta di scatti che la ritraggono a Milano o in alcuni alberghi.

Si passa quindi a TikTok dove scopriamo che ha anche un piccolo cane.

Cecilia D’Ammassa a Il Collegio 8

Cecilia D’Ammassa partecipa a Il Collegio dal 24 settembre 2023. Ricordiamo che l’ambientazione sarà del tutto nuova e l’anno scelto è quello del 2001.

Dal video di presentazione su RaiPlay, nonostante la sua giovanissima età sempre molto sicura di sé. Chissà se riuscirà ad andare d’accordo con tutti gli altri alunni oppure litigherà con alcuni.

Vi terremo informati, ma per adesso continuiamo andando a conoscere gli altri studenti…

Gli alunni de Il Collegio 8

Qui di seguito, ora, possiamo vedere la lista completa degli alunni che prendono parte a Il Collegio 8:

Ricordiamo, inoltre, che la voce narrante sarà quella di Stefano De Martino.

Il percorso di Cecilia D’Ammassa a Il Collegio 8

Cecilia D’Ammassa comincia il suo percorso a Il Collegio 8 domenica 24 settembre 2023.

Molto presto crederemo come si integrerà all’interno della scuola e con i suoi compagni di classe. Vi terremo aggiornati.