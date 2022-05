Chi è Ronela Hajati: canzone cantante Albania Eurovision 2022

Ecco tutto quello che sappiamo su Ronela Hajati, cantante dell’Albania in gara all’Eurovision 2022 con la canzone Sekret, dall’età, all’altezza, a dove seguirla sui social e su Instagram.

Nome e Cognome: Ronela Hajati

Data di nascita: 2 settembre 1989

Luogo di Nascita: Tirana (Albania)

Età: 32 anni

Altezza: 1 metro e 70 centimetri

Peso: 62 kg

Segno zodiacale: Sagittario

Professione: cantante

Fidanzata: informazione non disponibile

Figli: non ha figli

Tatuaggi: ha diversi tatuaggi

Profilo Instagram: @ronelahajatiofficial

Profilo Twitter: @RonelaHajati

Canale YouTube: @RonelaHajati

Vediamo come sappiamo sulla biografia di Ronela Hajati, cantante rappresentante dell’Albania all’Eurovision 2022. Quali sono le sue origini? L’artista nasce il 2 settembre 1989 a Tirana. La sua età è dunque di 31 anni.

La sua altezza è pari a 1 metro e 70 centimetri, mentre il suo peso è pari a 62 kg.

Sappiamo che da bambina Ronela ha studiato balletto e pianoforte, partecipando in seguito a varie rassegne musicali nelle regioni balcaniche di lingua albanese.

Ma vediamo cosa sappiamo della sua vita privata.

Della vita privata di Ronela Hajati non abbiamo molte informazioni.

In molti si chiedono se la cantante rappresentante dell’Albania all’Eurovision 2022 abbia un fidanzato.

Tuttavia non conosciamo la risposta.

Scopriamo adesso dove è possibile seguirla sui social, e in particolare su Instagram.

In molti si stanno già chiedendo dove è possibile seguire Ronela Hajati sui social, e in particolare su Instagram.

La cantante in gara all’Eurovision 2022 ha naturalmente un profilo attivo. Ha anche un account su Twitter e un canale YouTube.

Su Instagram Ronela condivide con i fan i momenti più belli della sua vita privata e della sua carriera.

Proprio a riguardo andiamo a scoprire cosa sappiamo.

La carriera di Ronela Hajati inizia quando la cantante è ancora una bambina. Inizia infatti a partecipare ad alcuni concorsi, tra cui i festival Top Fest e Kënga Magjike. Il primo grande successo arriva però nel 2013, quando vince il premio del pubblico su internet durante la finale di Kënga Magjike, dove ha presentato la canzone Mos ma lsho.

Nel 2018 ha preso nuovamente parte al festival con il brano Vuj, ma stavolta si posiziona al 4º posto. A marzo 2021 inizia a lavorare al album di debutto, Rron, che viene anticipato da diversi singoli. Nel dicembre dello stesso anno ha preso parte alla 60ª edizione del Festivali i Këngës, corrispondente del Festival di Sanremo, dove ha vinto col brano Sekret. La vittoria al Festival le ha così garantito la possibilità di rappresentare l’Albania all’Eurovision Song Contest 2022, che si svolgerà a Torino dal 10 al 14 marzo.

Prima di scoprire di più sulla partecipazione di Ronela alla kermesse, andiamo a vedere quali sono le sue canzoni.

Ecco un elenco delle canzoni pubblicate da Ronela Hajati negli ultimi anni:

2006 – Requiem (con Orgesa Zajmi)

2007 – Me ty nuk shkoj

2009 – Shume nice

2009 – Kam frikë te të dua

2010 – Harroje

2011 – Neles (feat. Visari Skillz)

2012 – Nuk ka më kthim

2013 – Mala gata

2013 – Mos ma lsho

2014 – Veç na (con Agon Amiga)

2015 – A do si kjo

2016 – Amini

2016 – Syni i jemi (con Young Zerka)

2017 – Mos ik

2017 – Ladies

2018 – Maje men

2018 – Vuj

2019 – Pa dashni

2019 – Çohu (feat. Don Phenom)

2019 – Lage

2019 – MVP

2020 – Genjeshtar je x pare

2020 – Bardh e blu

2021 – Shumë i mirë

2021 – Sekret

2022 – Gips (con Matolale)

Vediamo ora cosa sappiamo sulla sua partecipazione all’Eurovision 2022.

Il 10 maggio debutta ufficialmente l’Eurovision 2022, che quest’anno si terrà a Torino dopo la vittoria dei Maneskin dello scorso anno. A rappresentare l’Albania c’è Ronela Hajati, che presenta la canzone Sekret. L’artista aprirà la prima semifinale e nel corso di un’intervista per Il Tirreno ha parlato di questa sua esperienza. Ecco cosa ha affermato in merito:

E ancora parlando di quello che si aspetta dalla partecipazione all’Eurovision 2022, Ronela Hajati afferma:

“Lavoro molto in Albania, ho molte canzoni che non canto più. Mi piacerebbe molto poterle farle ascoltare in giro. È un grande passo per la mia carriere e, se faccio bene, magari potrebbe essere un’ottima vetrina per il mio lavoro. Magari mi può portare a un contratto anche fuori dal mio Paese. Ho tante cose da dire e registrare che possono andare anche per un pubblico internazionale”.

Ma andiamo adesso a scoprire un estratto del testo della canzone che Ronela Hajati presenterà all’Eurovision 2022.

All’Eurovision 2022 la rappresentante dell’Albania Ronela Hajati presenta la canzone Sekret. Si tratta di un pezzo che racconta una relazione extraconiugale che proprio come suggerisce il titolo deve restare un segreto. Per l’occasione la cantante ha pensato a un arrangiamento stravolto del brano. Le sonorità balcaniche si uniscono infatti a una melodia che ricorda vagamente quella latina.

Ma vediamo ora un estratto del testo di Sekret:

Come baby put it on me ya

Hey, I will never regret

You will be my secret

Baby feel my body toca tocalo I like it

Hey, I will never regret

You will keep my secret.