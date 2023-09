NEWS

Andrea Sanna | 8 Settembre 2023

Chi è

Consulente manageriale con la passione per i dolci. Ecco chi è Irene Caporali di Bake Off Italia 11: età e Instagram

A Bake Off Italia 2023 tra i partecipanti troviamo anche Irene Caporali. Cosa sappiamo sull’aspirante pasticciera? In questa scheda conoscitiva alcune curiosità sul suo conto: dall’età alla vita privata per passare al percorso nel programma e dove seguirla su Instagram e social.

Chi è Irene Caporali

Nome e Cognome: Irene Caporali

Data di nascita: 1991

Luogo di nascita: informazione non disponibile

Età: 31 anni

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: informazione non disponibile

Professione: consulente manageriale

Fidanzato: Irene è single

Figli: informazione non disponibile

Tatuaggi: Irene non dovrebbe avere tatuaggi sul suo corpo

Profilo Instagram: @caporalirene / @irene_bakeoff11

Irene Caporali età e biografia

Partiamo con la biografia della concorrente di Bake Off Italia. Si chiama Irene Caporali è del 1992 e la sua età è di 31 anni. Non conosciamo la data e luogo di nascita precisi, ma sappiamo che è originaria della Tuscia. Un particolare che ci ha tenuto a precisare lei stessa.

Per quanto riguarda il percorso di studi, sbirciando su Facebook, abbiamo scoperto che si è data parecchio per raggiungere i suoi obiettivi e oggi è una consulente manageriale: “Mi occupo ad aiutare grandi società ad attuare strategie vincenti”, ha raccontato nel video di presentazione.

La vita privata di Irene di Bake Off

Non abbiamo grosse informazioni purtroppo sulla vita privata di Irene Caporali. La concorrente ha una sorella di nome Serena.

Ha dichiarato però di essere single e uno dei suoi “amori” platonici è Leonardo DiCaprio: “Ho il suo cartonato che mi aspetta sempre a braccia aperte”.

Dalle immagini emerse nella clip pare però sia molto legata alla sua famiglia. Nella sua vita è partita da zero, ma si dice molto felice per quanto realizzato fino a oggi.

Sappiamo che Irene di Bake Off ha tre grandi passioni come la pasticceria, la lettura e pratica yoga. Dando un’occhiata ai social abbiamo scoperto anche che ama molto viaggiare e parla benissimo 3 lingue.

Di sé dice di essere una persona molto competitiva, diretta, passionale e determinata al punto di eccellere.

Dove seguire Irene di Bake Off Italia: Instagram e social

Chi volesse può seguire Irene Caporali sui social. Oltre a essere presente su Facebook, la protagonista di Bake Off Italia 11 è possibile trovarla anche su Instagram. Qui ha due profili, uno personale e l’altro dedicato interamente all’esperienza nel programma di Real Time.

In generale oltre a postare contenuti di vita privata, tra selfie e foto insieme agli amici, Irene mostra le sue passioni come la pasticceria, la natura, i viaggi e gli animali.

Irene Caporali a Bake Off Italia 2023

Nel 2023 troviamo Irene Caporali tra i concorrenti della nuova edizione di Bake Off Italia 2023.

Da tanto tempo è appassionata di pasticceria e spera di poter fare sempre meglio.

Così come nel lavoro anche in questa meravigliosa arte le le piace fare bene:

“Sono molto attenta al dettaglio e all’equilibrio. Mia sorella Serena e mio cognato Simone sono i suoi giudici più severi, anche se quella più severa di tutte sono io. Vorrei conquistare l’universo restando umile e modesta”, ha detto Irene di Bake Off Italia.

I giudici di Bake Off Italia 2023

A proposito di giudici. Sappiamo chi sono quest’anno gli esperti che giudicheranno le prove dei concorrenti? Squadra che vince, non si cambia, a quanto pare.

Anche per questa stagione Bake Off Italia 11 si affida a tre maestri della pasticceria:

Ricordiamo infine che sarà ancora una volta Benedetta Parodi a presentare la trasmissione di dolci.

Il percorso di Irene a Bake Off Italia

Quando inizia Bake Off Italia 2023? Dall’8 settembre è possibile seguire Irene Caporali nel suo percorso a Bake Off Italia 11. Vedremo se sarà lei ad aspirare al titolo di miglior pasticciere del talent show in questa edizione.

Non mancheranno sfide e difficoltà, ma Irene dalla clip di presentazione è parsa molto determinata!

1° puntata: (IN AGGIORNAMENTO)