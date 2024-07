Giovedì 18 luglio 2024 va in onda su Canale 5 la quarta puntata della nuova puntata di Temptation Island. Ma andiamo a scoprire le anticipazioni e quello che accadrà alle coppie protagoniste del reality show.

Le anticipazioni della quarta puntata di Temptation Island

Il reality ha ormai fatto ritorno su Canale 5 da ben tre settimane e nel corso di questi giorni abbiamo assistito alle varie dinamiche che si sono create tra le coppie e i tentatori. Christian ha deciso di chiedere il falò di confronto anticipato a Ludovica e dopo aver visionato dei video ha deciso di uscire da solo.

Adesso però tutti si aspettano di scoprire quali sono le anticipazioni relative alla quarta puntata di Temptation Island, in onda il 18 luglio 2024. Non resta che attendere tuttavia per scoprire quello che accadrà.

Finisce qui la terza puntata di #TemptationIsland, cosa accadrà nella quarta puntata? Ci vediamo giovedì prossimo, grazie per averci seguito e buonanotte a tutti! ✨ pic.twitter.com/YBj9HYg7Lw — Temptation Island (@TemptationITA) July 11, 2024

Stando alle anticipazioni sapremo se Alessia e Lino avranno finalmente il loro faccia a faccia. Inoltre sappiamo che un fidanzato ha chiesto il falò anticipato ma ancora non sappiamo di chi si tratta. Inoltre sembrerebbe, dalle scene andate in onda su Canale 5, che Raul bacerà una tentatrice!

Appuntamento a giovedì 18 luglio 2024!

Le coppie

Adesso che abbiamo visto tutte le anticipazioni della quarta puntata di Temptation Island, in onda giovedì 18 luglio 2024, possiamo ripassare chi sono le coppie. Ecco tutti i nomi e i cognomi dei fidanzati e delle fidanzate:

Alla conduzione troviamo ancora una volta Filippo Bisciglia, che seguirà da vicino il percorso delle coppie e farà da mediatore durante i falò di confronto.

Dove rivedere Temptation Island 2024

Forse vi domanderete dove è possibile rivedere le puntate di Temptation Island? Le nuove puntate del reality show vanno in onda ogni giovedì in prima serata su Canale 5, alle 21:20 circa.

Chi non avesse invece la possibilità di guardate la puntata in diretta per vari motivi, tuttavia, può recuperare il programma in streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity e sul sito di Witty TV.