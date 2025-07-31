Con il 31,4% di share, Temptation Island straccia la concorrenza e si conferma il programma più seguito della serata. Cresce l’attesa per il gran finale di stasera su Canale 5.

Gli ascolti della settima puntata di Temptation Island

Un successo clamoroso per Temptation Island, che nella serata di mercoledì 30 luglio ha letteralmente dominato la serata con uno share stellare del 31,4%. A riportarlo è Davide Maggio sul proprio sito. La penultima puntata del docu-reality di Canale 5, condotto da Filippo Bisciglia, ha conquistato milioni di telespettatori grazie alle scelte che hanno visti protagonisti le coppie.

Tra i momenti della serata, il falò di confronto tra Denise e Marco, che dopo un iniziale allontanamento e molte incertezze, si sono ritrovati e hanno deciso di uscire insieme da Temptation Island, sorprendendo tutti. Poi si è passati a un nulla di fatto tra Maria Concetta e Angelo. Complesso il destino di Sonia e Alessio: lui ha confermato senza esitazione la sua intenzione di proseguire da solo. E poi il caos esploso tra Lucia e Rosario. I due riappacificati al falò, sono stati poi travolti da dubbi, gelosie e accuse nello spazio dedicato a ‘un mese dopo’.

Mentre iniziano a circolare i primi spoiler sull’ultima puntata, in onda questa sera su Canale 5, è già chiaro che la stagione chiuderà col botto.

Il confronto con le altre reti non lascia dubbi: su Rai 1, Sister Act 2 – Più svitata che mai ha ottenuto 1.911.000 spettatori pari al 13% di share. Su Rai 2, la replica di Rocco Schiavone 3 si è fermata a 847.000 spettatori (5.6%), mentre su Rai 3 Il Caso ha registrato 495.000 spettatori con il 3.2%.

In casa Mediaset, oltre al boom di Temptation Island, Zona Bianca su Rete 4 ha totalizzato 583.000 spettatori (4.9%), e Chicago Med su Italia 1 ha incollato al video 660.000 spettatori (4.2%).

E stasera l’ultima attesissima e imperdibile puntata di Temptation Island!