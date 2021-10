Chi è Giacomo Vianello di Amici 21? Età e Instagram

Ecco cosa sappiamo di Giacomo Vianello, concorrente di Amici 21. Età, vita privata, biografia, Instagram e profili social.

Chi è Giacomo Vianello

Nome e Cognome: Giacomo Vianello

Data di nascita: 5 gennaio 1998

Luogo di Nascita: Mestre

Età: 23 anni

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: Capricorno

Professione: studente

Fidanzata: informazione non disponibile

Figli: non ha figli

Tatuaggi: ne ha alcuni

Profilo Instagram: @giacomovianelloo

Età e biografia

Chi è Giacomo Vianello, nuovo concorrente di Amici 21? L’aspirante cantante nasce il 5 gennaio 1998. Di conseguenza ha un’età pari a 23 anni. Non sappiamo nulla circa la sua altezza o per quanto riguarda il suo peso.

Alcuni potrebbero chiedersi da dove viene? La sua provenienza è chiara. Nasce a Mestre, ma oggi vive a Marghera con la madre. I genitori, infatti, si sono separati e il padre dovrebbe chiamarsi Aldo. Stando al suo profilo Facebook, inoltre, frequenta il Cfp Berna.

Ma cerchiamo di capire se Giacomo di Amici è fidanzato oppure no…

Vita privata: Giacomo di Amici ha una fidanzata?

Purtroppo della vita privata di Giacomo Vianello, concorrente di Amici 21, non sappiamo assolutamente nulla. Non abbiamo idea del fatto se ha una fidanzata oppure no. Dovremo attendere dichiarazioni da parte del diretto interessato.

Nel frattempo, mentre attendiamo di scoprire qualcosa in più, vediamo dove seguirlo sui social…

Dove seguire Giacomo Vianello: Instagram e social

Giacomo Vianello, concorrente ufficiale di Amici, può essere seguito su diversi profili social. Su Tik Tok, per esempio, lo vediamo con più di 300 seguaci e diversi video in cui canta.

All’iterno della sua pagina Facebook, poi, troviamo diverse foto e informazioni sulla sua vita. Tuttavia, però, non aggiorna il profilo dal 2018. Notiamo, inoltre, che ha un numero molto elevato di amici. Instagram, quindi, conta oltre 15 mila follower. Molti i selfie che possiamo vedere.

Concludiamo, quindi, con l’account Twitter di Giacomo, creato nel 2012 e aggiornato solamente in quell’anno.

Giacomo Vianello ad Amici 21

L’avvenura di Giacomo ad Amici 21 comincia il 19 settembre 2021. Maria, leggendo la sua scheda dice:

Ho lavorato come stagionale in un parco acquatico. Controllavo gli scivoli tipo bagnino. Vivo con mamma e i miei genitori sono separati. Diciamo che con papà ho un rapporto difficile. Lo reputo quasi, a volte, conoscente. Ce l’ho con lui per come ci ha trattato.

Maria De Filippi, quindi, ha proseguito dicendo del concorrente:

Sono sensibile, permaloso, non sto tanto agli scherzi. Sono timido ma quando mi sblocco sono molto tranquillo. Mi fa arrabbiare la falsità delle persone. Non mi piace il tradimento in generale. Per me cantare significa trasmettere quello che dico cantando. Non ho mai studiato canto.

Giacomo Vianello, quindi, ad Amici 21 ha portato una cover, ma è stato fermato da Anna Pettinelli, per poi avere la musica da Rudy Zerbi. Quest’ultimo gli ha dato l’opportunità di avere la maglia sospesa con la promessa che in futuro avrebbe sfidato uno degli altri ragazzi per avere l’occasione di entrare.

Il 3 ottobre, poi, entra di diritto nella classe di Amici 21 dopo aver battuto in sfida Kandy.

I concorrenti di Amici 21

Andiamo, adesso, a scoprire tutti i concorrenti che, fino a questo momento, hanno ottenuto un banco nella scuola di Amici 21 insieme a Giacomo Vianello. Partiamo dai cantanti, i quali saranno guidati da Lorella Cuccarini, Anna Pettinelli e Rudy Zerbi:

Per quanto riguarda i ballerini di Amici 21, che avranno la possibilità di studiare accanto ad Alessandra Celentano, Raimondo Todaro e Veronica Peparini, invece, possiamo vedere:

Passiamo, quindi, al percorso di Giacomo all’interno di Amici 21…

Il percorso di Giacomo Vianello ad Amici 21

Il percorso di Giacomo Vianello ad Amici 21 ha avuto inizio domenica 19 settembre 2021, ma è stato abbastanza tortuoso. Ha avuto la maglia in sospeso per qualche giorno. Scelto da Rudy Zerbi, infatti, durante la prima esibizione è stato fermato da Anna Pettinelli.

Ha, quindi, ricevuto una busta rossa e sfida nella puntata del 3 ottobre 2021 il cantante Kandy. Quest’ultimo perde e viene eliminato. Giacomo vince ed entra finalmente nella scuola di Amici 21.

(IN AGGIORNAMENTO)

Novella 2000 © riproduzione riservata.