Chi è Beppe Braida? Età, altezza, moglie e Instagram

Scopriamo qualcosa in più su Beppe Braida, naufrago dell’Isola dei famosi 2021. Vero nome Giuseppe Braida, è nato a Torino il 22 novembre 1963. Ha quindi 57 anni di età ed è del segno zodiacale dello Scorpione. Per quanto riguarda l’altezza, è circa 1.68 m, mentre il peso è di 70 kg. Parlando di tatuaggi, invece, ne ha 2. Il primo è una scritta giapponese sul braccio destro. E poi ne ha uno sull’avanbraccio sinistro.

Di lui sappiamo che vive ancora a Torino ed è molto legato ai suoi genitori. Infatti notiamo dai profili social tantissime foto con loro. Inoltre è un grande fumatore.

Caratterialmente Beppe Braida si definisce adorabile e tra i suoi pregi ci sono la sincerità e la corretteza. Non sopporta invece l’arroganza e chi se la tira. Queste due caratteristiche lo fanno davvero arrabbiare.

Vediamo adesso la sua carriera…

La carriera di Beppe Braida

Beppe Braida nasce, lavorativamente parlando, come comico e cabarettista e la sua carriera in questo campo è iniziata nel 1989. Nel 1991, poi, ha partecipato al Festival di Sanscemo, un Festival comico che prendeva in giro il Festival di Sanremo come si può capire dal nome. Si presentò con il gruppo i Bagatto e portando il brano Prof. Ilatico.

Il grande successo a livello nazionale di Beppe Braida è arrivato prima con il programma Seven Show e poi soprattutto con la trasmissione Zelig (di cui ha fatto parte dal 2001 al 2008). A Zelig ha fatto soprattutto ridere il pubblico con la parodia dei conduttori dei TG nazionali. Iconica era la sua frase “Attentato! Si tratta di attentato!”, diventata talmente famosa che ne hanno fatte anche delle griffe. Dal 2007 al 2009 ha poi condotto Colorado Revolution insieme a Rossella Brescia. E in quegli anni ha partecipato anche a Buona Domenica e ha condotto Miss Muretto. È stato anche invitato per Striscia la notizia nel 2005. E ha preso parte alla trasmissione Lucignolo nel 2008.

Ha avuto esperienze lavorative anche in Rai conducendo con Antonella Clerici il talk show Tutti pazzi per la tele. Inoltre ha partecipato poi come comico a Check-In ed è stato inviato del programma Punto su di te!. Una volta tornato in Mediaset si è visto nel programma Saturday Night Live from Milano e in Colorado come ospite speciale, quando alla conduzione c’era Diego Abatantuono. Sul canale Comedy Central ha partecipato a Palco Doppiopalco e Contropalcotto nel 2011.

Nella sua carriera Beppe Braida è stato anche attore. Nel 1997 ha recitato nel film per il cinema Nirvana, per la regia di Gabriele Salvatores. Mentre in TV ha recitato in Finalmente Natale (del 2007), per la regia di Rossella Izzo, e in Finalmente a casa (del 2008), diretto da Gianfrancesco Lazotti. Inoltre ha girato la prima sit-com pensata come webserie che si intitolava Questa casa non è un albergo.

Da un po’ di tempo lontano dalla televisione, nel 2019 è stato protagonista del suo One Man Show dal titolo Delirio Tour. Con lo spettacolo si è esibito in tantissimi teatri in tutta Italia. Ma che fine ha fatto Beppe Braida? Oggi è uno dei naufraghi dell’Isola dei famosi 2021.

Eccoci alla sua vita privata…

Vita Privata

Per quanto riguarda la vita privata di Beppe Braida non abbiamo purtroppo molte informazioni. Infatti è una persona davvero riservata. Quello che abbiamo capito dai suoi social è che è legatissimo ai genitori.

Parlando della vita sentimentale, quindi, molti si chiedono se Beppe Braida ha una moglie o una fidanzata. Purtroppo, però, non sappiamo se sia sposato o comunque accompagnato. Non risulta nessuna dolce metà, quindi è possibile che sia single.

E a tal proposito non è stato mai visto in compagnia di qualcuno che non fosse amicizia. Quindi pensiamo che abbia sempre voluto tenere la vita privata tale.

Ma scopriamo dove seguirlo sui social…

Dove seguire Beppe Braida: social e Instagram

Ora che conosciamo meglio chi è Beppe Braida, è possibile seguirlo sui social network? La risposta è ovviamente sì e il modo migliore è sicuramente attraverso il suo profilo Instagram. L’account vanta oltre 17 mila follower.

Nel profilo troviamo tantissimi selfie, ma anche foto con famiglia e amici. Scatti con i fan durante i suoi tour a giro per l’Italia e ovviamente quelli inerenti ai suoi lavori in TV.

Si può seguire Beppe Braida anche attraverso il suo sito internet ufficiale. Qui il comico e conduttore tiene informati i suoi fan riguardo i suoi lavori e possiamo trovare anche molte foto.

E visto che adesso è uno dei naufraghi dell’Isola dei famosi 2021, ecco la sua esperienza nel programma…

Beppe Braida all’Isola dei famosi 2021

Beppe Braida è uno dei naufraghi dell’Isola dei famosi 2021. Il programma, condotto per la prima volta da Ilary Blasi, inizia la messa in onda lunedì 15 marzo. E come inviato c’è Massimiliano Rosolino.

Riguardo la partecipazione al reality, Beppe Braida ha detto che lo fa per testare i suoi limiti, ma gli fa paura stare senza fumare. Ha riferito che la sua abilità utile al gruppo è l’ironia che, come dice, fa alzare le difese immunitarie. E per quanto riguarda la vincita, cosa ne farà se sarà lui il vincitore?

Metà la donerei a Save the Children perché i bambini sono i primi ad aver diritto a essere felici. Il resto a chi è davvero in difficoltà.

Vediamo quindi il percorso di Braida nel reality…

Il percorso di Beppe Braida

L’avventura di Beppe Braida all’Isola dei famosi 2021 inizia ufficialmente lunedì 18 marzo. Vedremo come andrà il suo percorso. Il comico si trova nel gruppo dei Buriňos.

Prima e seconda settimana

Beppe si è subito ambientato con i suoi compagni e sostiene che tra loro c’è grande sintonia. A non essere molto convinto di questo è Gilles.

(IN AGGIORNAMENTO)

