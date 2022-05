Chi sono i Circus Mircus canzone gruppo Georgia Eurovision 2022

I Circus Mircus sono il gruppo della Georgia in gara all’Eurovision Song Contest 2022. Ecco cosa sappiamo sul loro conto: dall’età alla vita privata per passare a Instagram e social.

Chi sono i Circus Mircus

Nome gruppo: Circus Mircus

Componenti: Damocles Stavriadis, Igor Von Lichtenstein, Bavonc Gevorkyan, Iago Waitman

Data di nascita: informazione non disponibile

Luogo di Nascita: informazione non disponibile

Età: informazione non disponibile

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: informazione non disponibile

Professione: cantanti e musicisti

Fidanzate: informazione non disponibile

Figli: informazione non disponibile

Tatuaggi: informazione non disponibile

Profilo Instagram: @circusmircusunofficial

Canale YouTube: @circusmircus

Circus Mircus età, componenti e biografia

Della biografia dei Circus Mircus, purtroppo, non si conosce praticamente nulla. Non sappiamo la loro data e luogo di nascita, così come le loro età.

Nessuna informazione nemmeno per quanto riguarda altezza o peso dei cantanti e musicisti.

Ma chi sono i componenti della band? Non sappiamo i loro veri nomi. I membri del gruppo utilizzano degli pseudonimi: Damocles Stavriadis, Igor Von Lichtenstein, Bavonc Gevorkyan, Iago Waitman.

Durante le loro performance i Circus Mircus si esibiscono sempre con il volto coperto.

Significato nome band

Qualcuno si chiede senza dubbio anche il significato del nome della band.

Ebbene sembrerebbe che Circus derivi dal loro precedente lavoro, da cui hanno deciso di licenziarsi. Mentre Mircus, come da loro spiegato è:

“Circo Mircus. È come Money Shmoney. Shmens costoso. Non c’è alcun significato: goditela, sii felice”.

Vita privata

Purtroppo, come accade per altri artisti di questo Eurovision 2022, anche sui Circus Mircus non c’è alcun tipo di informazione sulla loro vita privata.

Non appena ci scopriremo qualche news a riguardo non esiteremo a farvelo sapere.

Dove seguire i Circus Mircus: Instagram e social

Vi state chiedendo se c’è modo di seguire i Circus Mircus sui social? Abbiamo trovato la pagina Instagram della band, dove però non ci sono grandi informazioni sul loro conto.

Nell’account ufficiale, infatti, vediamo solo ed esclusivamente contenuti musicali del gruppo.

Non abbiamo trovato, invece, alcun profilo su Facebook o Twitter.

Carriera

Come da loro stessi raccontato il gruppo dei Circus Mircus è nato nel 2020 a Tibilisi, in Georgia. Durante la loro giovane carriera hanno pubblicato un EP e alcune canzoni.

La band è nata dopo che i membri sono stati licenziati dal circo per cui lavoravano. Evidentemente non erano abbastanza portati per quel mestiere, ma questo gli ha permesso di conoscersi e diventare amici.

Album e canzoni

I Circus Mircus hanno all’attivo degli album e delle canzoni? Per quanto riguarda la loro discografia sappiamo che hanno pubblicato un EP nel 2020, che prende proprio il nome della band.

Le canzoni portate al successo dal gruppo sono invece le seguenti:

2021 – The Ode to Bishkek Stone

– Semi-Pro

– Better Late

– Weather Support

– Rocha

– 23:34

– Musicien

2022 – Lock Me In

I Circus Mircus all’Eurovision Song Contest

Per la prima volta tra i cantanti in gara all’Eurovision Song Contest troviamo anche i Circus Mircus.

La band ha raccontato di partecipare con uno scopo ben preciso: condividere le proprie emozioni, la propria filosofia e stato d’animo e anche un modo per farsi conoscere e acquisire pubblico. Il loro intento non è solo quello di vincere ma anche di conquistare più persone possibili con la loro musica.

Come rivelato da loro stessi e raccolto da Donne Magazine, tutti possono far parte dei Circus Mircus:

“Se qualcuno – e intendiamo chiunque – desidera far parte del Circus Mircus, può farlo. Siamo la parte musicale del Circus Mircus, condividiamo questa ideologia e filosofia. Ma non importa chi sei quando sei nel gruppo. Le identità sono sopravvalutate. Non c’è posto per gli ego nell’arte. Ecco perché abbiamo deciso di coprirci il viso”, hanno spiegato.

Testo e canzone

I Circus Mircus si presentano all’Eurovision Song Contest con la canzone Lock Me In. Ecco uno stralcio del testo della canzone:

Show me what you got

On the count of…

From the ground up now

Here we come and we all know

Mama said not to show what you are

Step it up now

Get it done now

I concorrenti dell’Eurovision Song Contest

Conosciamo chi sono i partecipanti e le canzoni in gara all’Eurovision Song Contest 2022. Ecco l’elenco delle esibizioni della prima serata dell’evento musicale:

Albania Ronela Hajati – Sekret Lettonia Citi Zēni – Eat Your Salad Lituania Monika Liu – Sentimentai – IN FINALE Svizzera Marius Bear – Boys Do Cry – IN FINALE Slovenia LPS – Disko Ucraina Kalush Orchestra – Stefania – IN FINALE Bulgaria Intelligent Music Project – Intention Olanda S10 – De Diepte – IN FINALE Moldavia Zdob şi Zdub & Advahov Brothers – Trenulețul – IN FINALE Portogallo MARO – Saudade, Saudade – IN FINALE Croazia Mia Dimšić – Guilty Pleasure Danimarca REDDI – The Show Austria LUM!X feat. Pia Maria – Halo Islanda Systur – Með Hækkandi Sól – IN FINALE Grecia Amanda Georgiadi Tenfjord – Die Together – IN FINALE Norvegia Subwoolfer – Give That Wolf A Banana – IN FINALE Armenia Rosa Linn – Snap – IN FINALE

Durante la seconda serata dell’Eurovision a susseguirsi sul palco, invece:

Finlandia The Rasmus – Jezebel Israele Michael Ben David – I.M Serbia Konstrakta – In Corpore Sano Azerbaijan Nadir Rustamli – Fade To Black Georgia Circus Mircus – Lock Me In Malta Emma Muscat – I Am What I Am San Marino Achille Lauro – Stripper Australia Sheldon Riley – Not The Same Cipro Andromache – Ela Irlanda Brooke – That’s Rich Macedonia del Nord Andrea – Circles Estonia Stefan – Hope Romania WRS – Llámame Polonia Ochman – River Montenegro Vladana – Breathe Belgio Jérémie Makiese – Miss You Svezia Cornelia Jakobs – Hold Me Closer Repubblica Ceca We Are Domi – Lights Off

A loro si aggiungono i già finalisti:

Italia Mahmood e Blanco – Brividi

Mahmood e Blanco – Brividi Germania Malik Harris – Rockstars

Malik Harris – Rockstars Francia Alvan & Ahez – Fulenn

Alvan & Ahez – Fulenn Spagna Chanel – SloMo

Chanel – SloMo Regno Unito Sam Ryder – SPACE MAN

Chi vincerà l’Eurovision Song Contest. Saranno i Circus Mircus?

