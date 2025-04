È un noto ballerino, coreografo, direttore artistico e regista. In due parole: Luca Tommassini. Stimato in Italia e all’estero ha lavorato con le più grandi star del nostro Paese e internazionali. Conosciamo meglio chi è tra età, vita privata e Instagram.

Chi è Luca Tommassini

Nome e Cognome: Luca Tommassini

Data di nascita: 14 febbraio 1970

Luogo di nascita: Roma

Età: 55 anni

Altezza: 1 metro e 76 centimetri

Segno zodiacale: Acquario

Professione: ballerino, coreografo, direttore artistico e regista

Fidanzato/a: Luca dovrebbe essere single

Profilo Instagram: @lucatommassinidreamer

Luca Tommassini età, altezza e biografia

Quando è nato Luca Tommassini, quanti anni ha e quanto è alto? Il noto coreografo è nato a Roma il 14 febbraio 1970 sotto il segno dell’Acquario e ha 55 anni. Per quanto riguarda l’altezza, invece, dovrebbe corrispondere a 1 metro e 76 centimetri circa. È nato e cresciuto vicino a Primavalle, zona romana.

La biografia di Tommassini possiamo accennarla raccontandovi che all’età di 9 anni ha deciso di studiare danza e di iscriversi alla scuola diretta da Enzo Paolo Turchi. Qui ha conosciuto Lorella Cuccarini. A soli 12 anni ha iniziato a lavorare nel mondo dello spettacolo tra TV, teatro, cinema e ha potuto lavorare accanto a mostri sacri come Pippo Baudo e diventare primo ballerino accanto a Lorella Cuccarini.

Oggi è un coreografo di fama internazionale e ha lavorato con tantissime star!

E ora passiamo ad altro…

Vita privata

Chi è la fidanzata o fidanzato di Luca Tommassini e qual è la sua vita privata? Ha una moglie e dei figli o una compagna o compagno?

In passato ha avuto una storia con Heather Parisi, finita su tutti i giornali e poi terminata. Ma di lui si conosce poco e nulla. A Verissimo ha dichiarato che fin da bambino si è sempre professato un uomo libero e non vuole alcuna etichetta: “Questo mi ha concesso di avere degli amori incredibili, diversi, che ho conosciuto e amato e mi hanno dato tantissimo. Ho sempre dato valore alle persone che ho amato. Ma oggi non c’è nessuno”.



Dove vive Luca Tommassini? Il coreografo vive a Roma insieme al suo amico e assistente, ma ha precisato che tra loro non vi è alcuna relazione.

Cos’è successo a Luca Tommassini e che malattia ha avuto? Nonostante sia molto grato al suo lavoro, Luca ha confidato nel 2025 di avere subito un intervento al cuore per ricostruire la valvola mitrale. In alcune interviste da Il Corriere a Verissimo, ha spiegato che i ritmi così veloci e frenetici l’hanno portato ad avere degli scompensi psico-fisici, ma non poteva fermarsi:

«Un giorno Fiorello che per me è famiglia, mi mette una mano sul braccio, mi guarda e dice “è il cuore”. Quindi sono andato da un cardiologo, il dottor Piergiorgio Bruno del Policlinico Gemelli di Roma che è stato meraviglioso. Mi ha salvato. Mi ha operato a Natale, perché prima non riuscivo a prendermi del tempo».

Per quanto riguarda la sua famiglia sappiamo che ha una sorella di nome Eleonora, alla quale è molto legato, così come alla mamma Lina. Con suo padre, invece, ha ammesso di avere sempre avuto un rapporto difficile e questo ha provocato in lui un’infanzia piuttosto tormentata.

Dove seguire Luca Tommassini: Instagram e social

Su tutti i maggiori social, da Facebook a Twitter, per passare a Instagram ecc, Luca Tommassini è molto attivo e condivide tutto ciò che lo riguarda, ma anche notizie da tutto il mondo, video divertenti o di riflessione e così via.

Carriera

Una carriera costellata di grandi successi e soddisfazioni quella di Luca Tommassini. Nel 1993 si è trasferito negli Stati Uniti ed è entrato a far parte del corpo di ballo di Madonna nel tour The Girlie Show. Grazie a lei ha ammesso in più occasioni di aver appreso tanto e con lei ha anche instaurato un legame speciale.

Grazie a questa esperienza, poi Tommassini ha avuto la possibilità di lavorare anche con Michael Jackson, per lui grande fonte di ispirazione nel corso della sua carriera. Ha preso parte anche a un videoclip di un suo brano.

È bene ricordare che Luca Tommassini non è solo un ballerino, ma anche un coreografo di fama internazionale. Ha curato le coreografie di Geri Halliwell e diversi videoclip. Ma ha lavorato anche con Kylie Minogue, Holly Valance e Rachel Stevens.

Anche se ha studiato negli USA, ha continuato a collaborare anche con Claudio Baglioni e Lorella Cuccarini e lavorato cin programmi televisivi realizzando coreografie per tante trasmissioni:

Carràmba! Che sorpresa di Raffaella Carrà, Uno di noi di Gianni Morandi e Lorella Cuccarini, Stasera pago io di Fiorello e il Festival di Sanremo 2004. Ma è stato anche coreografo dei film Come tu mi vuoi, Iago e Questo piccolo grande amore.

Altri anni intensi dal tour Laura e Biagio, lavora accanto a Laura Pausini, di cui ha curato anche i successivi progetti. Ma anche con tanti altri artisti.

Negli anni è stato anche opinionista di alcuni programmi TV come La Vita in Diretta e The Couple. L’unico reality a cui ha partecipato è invece Pechino Express, nonostante i tanti rumor su una sua possibile presenza al GF non c’è mai stata alcuna possibilità.

Film e serie TV

Quali sono i film e serie TV dove abbiamo visto Luca Tommassini? Nel dettaglio abbiamo nel 1993 Sister Act 2 – Più svitata che mai; nel 1995 invece Signore delle illusioni. Poi nel 1996 è comparso in un episodio di Red Shore Diaries. Nello stesso anno anche in Piume di struzzo ed Evita.

Mentre è stato coreografo nel film del 2019, Un’avventura. Ha anche realizzato delle sigle televisive, spot pubblicitari di vario genere e musical. Ha lavorato anche come regista di numerosissimi videoclip musicali con artisti italiani e non solo!

Programmi televisivi

Durante gli anni di carriera, Luca Tommassini come detto ha lavorato anche per numerosi programmi televisivi.

Ricordiamo tra i tanti nel 1987 con Festival, per poi passare al 1996 con Non dimenticate lo spazzolino da denti. Poi si è passati al 2001 con Stasera pago io…; mentre tre anni più tardi nel 2004 ha lavorato per il Festival di Sanremo.

In seguito per lui c’è stato spazio anche a X Factor e Stasera niente MTV. Poi è stato concorrente di Pechino Express nel 2015, mentre nel 2018 ha lavorato per Amici di Maria De Filippi. In seguito nel 2022 si è occupato di Viva Rai 2 e Boomerissima.

È stato spesso anche chiamato come opinionista di alcuni salotti e programmi TV come La Vita in Diretta e nel 2025 è stato scelto come opinionista di The Couple.

Pechino Express

A Pechino Express 4 Luca Tommassini ha partecipato insieme a Paola Barale, ma è stato costretto ad abbandonare durante la quarta tappa a causa di un infortunio piuttosto serio alla caviglia.

Luca Tommassini opinionista a The Couple

E a proposito di The Couple, risale al 2025 la sua prima vera esperienza televisiva in qualità di opinionista di un reality show accanto a Francesca Barra. Alla conduzione invece Ilary Blasi.

I concorrenti di The Couple

Ora che abbiamo tutti gli ingredienti del programma in onda su Canale 5, vi sveliamo chi sono i concorrenti di The Couple che si contenderanno un milione di Euro prova dopo prova:

Antonino Spinalbese e Andrea Tabanelli; Brigitta e Benedicta Boccoli; Danilo e Fabrizio Mileto; Elena Barolo e Thais Wiggers; Irma e Lucia Testa; Jasmine Carrisi e Pierangelo Greco; Laura Maddaloni e Giorgia Villa; Manila Nazzaro e Stefano Oradei.