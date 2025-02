Vincitrice del David di Donatello per la migliore canzone originale, in questo modo Joan Thiele si è fatta conoscere al grande pubblico. Chi non è particolarmente interessato al cinema, tuttavia, potrebbe non conoscerla anche molto bene. Vediamo insieme se è fidanzata, qual è il suo profilo Instagram e quanti anni ha.

Chi è Joan Thiele

Nome e Cognome: Alessandra Joan Thiele

Nome d’arte: Joan Thiele

Data di nascita: 21 settembre 1991

Luogo di nascita: Desenzano del Garda

Età: 33 anni

Altezza: 1 metro e 70 centimetri

Peso: 55 kg circa

Segno zodiacale: Vergine

Professione: cantautrice e produttrice discografica

Fidanzato: non sappiamo se è fidanzata

Figli: non ha figli

Tatuaggi: non ha tatuaggi visibili

Profilo Instagram: @joanthiele

Joan Thiele età e biografia

In un’intervista con Vanity Fair, Joan Thiele ha spiegato il significato del suo nome d’arte, in quanto il suo vero nome è Alessandra:

“Mio nonno si chiamava Juan, lo sento più mio. Solo il caso ha voluto che le artiste più fighe che mi piacciono cominciassero pure con la J: Joan Baez, Joan As A Police Woman…”.

La madre ha origini italiane, più precisamente viene da Napoli, mentre il padre è svizzero di origine colombiana. Per tale ragione, la cantante ha passato l’infanzia in Colombia, Canada, Inghilterra e sul lago di Garda. Non sappiamo se ha fratelli o sorelle.

Per quanto riguarda gli studi, invece, sappiamo che ha mosso i primi passi nell’ambito musicale a Londra. Poi però torna a Milano dove si concentra solo e soltanto sulle sue canzoni.

Se ve lo state chiedendo, oggi abita nella città lombarda dove vive grazie alla sua arte.

Vita privata

Purtroppo non sappiamo nulla sulle relazione passate tranne che quando abitava a Londra ha avuto una relazione. Di conseguenza, non possiamo dirvi se oggi è fidanzata o no.

In base alle informazioni a noi disponibili, nel momento in cui scriviamo questo articolo, possiamo pensare che sia single e senza un fidanzato.

Vi terremo aggiornati non appena ne sapremo di più, nel caso in cui parlerà lei stessa.

Dove seguire Joan Thiele: Instagram e social

Vi state chiedendo dove seguire Joan Thiele sui social? Vi diamo noi la risposta! La cantante è attiva su Instagram e Facebook. Purtroppo, invece, su Twitter e TikTok non sembra essere molto presente.

Storia diversa per Spotify, in cui si possono ascoltare tutte le sue canzoni, così come YouTube in cui sono disponibili i video dei suoi singoli.

Carriera

Il primo inedito di Joan Thiele risale al 2015 e prende il titolo di “Save Me“, il quale fa parte del primo EP omonimo. Seguono due altri successi “Taxi Driver” e “Armenia“, poi nel 2018 arriva l’album d’esordio.

Un anno più tardi collabora con Myss Keta ed Elodie alla nuova versione di “Le ragazze di Porta Venezia“. Il suo primo lavoro interamente in italiano si chiama “Operazione oro” ed è anticipato dai singoli “Le vacanze“, “Puta“, “Bambina“.

Nel corso del 2021 pubblica tre singoli formati da Atto I, Atto II e Atto III. Nel 2023, invece, collabora alla colonna sonora del film “Ti mangio il cuore” che vede come attrice anche Elodie. Durante la sua carriera ha fatto dei provini per dei talent, ma non sappiamo se ha provato anche a X Factor.

Arriviamo al 2025, quando approda a Sanremo con la canzone “Eco“. Nella serata delle cover si esibirà con Frah Quintale sulle note di “Che cosa c’è“.

Album e canzoni

Joan Thiele ha pubblicato un solo album dal titolo “Tango” e ha rilasciato una raccolta intitolata “Atti“.

Le canzoni più note sono: “Armenia“, “Veleno” e “Senza fiato” in collaborazione con Venerus.

Ti mangio il cuore

Nel 2023 Joan Thiele ha vinto il premio David di Donatello per la migliore canzone originale.

La cantante, infatti, ha scritto il brano “Proiettili (Ti mangio il cuore)” che ha fatto da colonna sonora al film “Ti mangio il cuore“, all’interno del quale ha recitato Elodie.

Joan Thiele a Sanremo 2025

Nel corso dell’intervista introduttiva, disponibile su RaiPlay, Joan Thiele ha raccontato il significato della canzone “Eco” e come si è sentita dopo averla scritta:

“Racconta di quanto sia importante difendere un’idea. L’ho scritta per una persona molto importate nella mia vita ed è un augurio che le faccio.

Mi sono molto emozionata scrivendo questo pezzo e credo la cosa più bella sia riuscire a trasmettere tutto ciò agli altri”.

In un secondo momento, la cantante ha espresso la sua felicità nel poter salire sul palco dell’Ariston e ha ringraziato Carlo Conti per l’occasione:

“Per me è un onore perché nel mio immaginario rappresenta qualcosa di iconico dove i più grandi artisti italiani hanno avuto la possibilità di esprimersi e raccontare la propria musica. Vedo questo momento come un’opportunità”.

I concorrenti di Sanremo 2025

Il percorso di Joan Thiele a Sanremo 2025

Nel 2025 Joan Thiele è alla sua prima esperienza a Sanremo e siamo sicuri che sarà molto emozionata.

Di puntata in puntata seguiremo la sua crescita sul palco dell’Ariston e vi terremo informati sulle sue esibizioni e il percorso. La voterete al Fantasanremo?

