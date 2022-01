1 Gli accordi di Katia Ricciarelli sulle nomination

Questa sera, lunedì 3 gennaio 2022, andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratlelo Vip 6. In queste ultime ore, però, la Casa più spiata d’Italia sembra essersi divisa in due grandi gruppi. Di questi, tuttavia, non fanno parte coloro che sono entrati da meno tempo, i quali hanno più spazio di manovra quando riguarda i rapporti con gli altri. Fatto sta che da una parte troviamo Katia Ricciarelli con Soleil Sorge, Davide Silvestri, Barù, Manila Nazzaro e Giucas Casella.

Dall’altra, invece, Lucrezia e Jessica Selassié, Manuel Bortuzzo, Sophie Codegoni, Miriana Trevisan e Gianmaria Antinolfi. Nel video qui sotto si sentirebbe proprio la cantante lirica mettersi d’accordo con Soleil su chi mandare in nomination oggi. In una seconda clip, poi, racconta come hanno deciso di agire anche a Eva Grimaldi. Katia, quindi, afferma che stasera voterà Gianmaria e Jessica. L’infuencer replica con: “Peccato che ne abbiamo solo uno da votare ne voterei anche più di una“. E l’altra ancora ribatte: “Beh io voto uno tu vota l’altro e siamo a posto“.

Sappiamo bene che tra Soleil, Gianmaria e Jessica non scorre buon sangue ultimamente. Soprattutto da quando la prima ha scoperto che le parlano alle spalle:

Un altro atteggiamento che mi sta mandando in tilt che ho visto da due persone e che mi infastidisce è quello di Gianmaria e Jessica di farmi gli amici super lecchini davanti ‘amica, amica’ e poi quando pensano che non ci sono e non sto ascoltando dicono delle cose per mettermi in cattiva luce. A me quello fa schifo. Perché se una persona la considero e le voglio bene se fa una cosa che non le piace glielo dico in faccia perché altrimenti alle spalle proprio è l’ultimo luogo dove posso difendermi.

Katia Ricciarelli, poi, dice a Eva Grimaldi che sono già in otto a essersi messi d’accordo su chi votare. Vedremo come andrà questa sera. Continua…