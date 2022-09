Chi è Paola Innocenti di Bake Off Italia 2022? Età e Instagram

Andiamo a scoprire tutto quello che c’è da sapere su Paola Innocenti, concorrente di Bake Off Italia 2022, dalla biografia, all’età, alla vita privata, a dove poterla seguire su Instagram e social.

Chi è Paola Innocenti

Nome e Cognome: Paola Innocenti

Data di nascita: informazione non disponibile

Luogo di Nascita: Magliano (provincia di Grosseto)

Età: 41 anni

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: informazione non disponibile

Professione: gestisce un’azienda agricola

Marito: Paola è sposata con Andrea

Figli: Paola ha un figlio, Filippo

Tatuaggi: non ha tatuaggi visibili

Profilo Instagram: @paola.bakeoff10

Paola Innocenti età e biografia

Andiamo a scoprire cosa sappiamo sulla biografia di Paola Innocenti, concorrente di Bake Off Italia 2022. La pasticciera vive in campagna a Magliano, in provincia di Grosseto, con la sua famiglia.

La sua età è di 41 anni, non conosciamo però la sua data di nascita esatta. Sconosciute anche le informazioni circa la sua altezza e il suo peso.

Nasce come perito agrario, tuttavia attualmente si definisce una “contadina”. La Innocenti infatti gestisce con la sua famiglia un’azienda agricola.

Ma vediamo adesso cosa sappiamo in merito alla vita privata di Paola di Bake Off 10.

Vita privata

Della vita privata di Paola Innocenti sappiamo che la pasticciera è sposata con suo marito Andrea.

La concorrente di Bake Off Italia ha anche un figlio, Andrea.

Oltre a dedicarsi alle sue terre, all’orto, al frutteto e ai suoi animali, la Innocenti si dedica anche ai dolci, sua grande passione. Da pochi anni infatti si è iscritta all’istituto alberghiero di Grosseto per prendere la patente da pasticciera.

Scopriamo adesso dove poter seguire Paola di Bake Off sui social e su Instagram.

Dove seguire Paola di Bake Off Italia: Instagram e social

I fan del programma si stanno già chiedendo dove poter seguire Paola Innocenti sui social e in particolare su Instagram.

La concorrente di Bake Off Italia 2022 ha una pagina attiva.

Proprio su Instagram condivide i momenti più belli della sua vita privata oltre ai suoi dolci più riusciti.

Ma scopriamo di più sulla partecipazione di Paola a Bake Off 10.

Paola Innocenti a Bake Off Italia 2022

Finalmente Bake Off Italia 2022 sta per arrivare! La nuova edizione del programma più dolce di sempre arriva il 26 agosto su Discovery+. Ma non solo. A partire dal 2 settembre la trasmissione verrà trasmessa anche in chiaro su Real Time. Alla conduzione ancora una volta ci sarà Benedetta Parodi, mentre stavolta a coprire il ruolo di giudici saranno Damiano Carrara, Ernst Knam e Tommaso Foglia, che prende il posto di Clelia D’Onofrio. Tra i 16 concorrenti che si sfideranno settimana dopo settimana c’è anche Paola Innocenti, che nel suo video di presentazione afferma:

“La mia giornata inizia alle 6 della mattina. Facciamo colazione tutti insieme e ovviamente i dolci li preparo tutti io. Ho il mio apprezzamento di grano con cui faccio la farina, ma ho anche l’orto, il frutteto e le galline che mi fanno le uova. Insomma, quasi tutto quello che mi serve per fare i miei dolci. Ho iniziato a cucinare e a preparare dolci per Filippo, ma preparo anche le torte per i compleanni dei suoi amici. Sono un po’ la mamma pasticciera del gruppo. Tre anni fa mi sono iscritta all’istituto alberghiero di Grosseto per prendere la patente da pasticciera. Non è mai troppo tardi per rimettersi in gioco e imparare nuove cose”.

Ma perché Paola ha deciso di partecipare a Bake Off? Ecco cosa svela lei:

“Il mio sogno è quello di aprire un laboratorio, dove preparare dolci con i prodotti della mia terra. La pasticceria per me è casa, perché è il mio porto sicuro, la mia ancora di salvezza e il mio anti stress. A Bake Off voglio dimostrare a me stessa che può essere anche il mio futuro”.

Ma chi sono gli altri concorrenti di Bake Off Italia 2022 oltre a Paola Innocenti? Andiamo a scoprirlo.

I concorrenti di Bake Off Italia 2022

Ecco chi sono gli altri concorrenti di Bake Off Italia 2022 oltre a Paola Innocenti:

Vediamo ora il percorso di Paola a Bake Off Italia.

Il percorso di Paola a Bake Off 10

Paola Innocenti inizia il suo percorso a Bake Off Italia 2022 venerdì 2 settembre. Ma cosa accadrà nel corso delle puntate per la pasticciera? Non resta che attendere per scoprirlo.

