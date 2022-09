Chi è Maria Femia di Bake Off Italia 2022? Età e Instagram

Ecco tutto quello che c’è da sapere su Maria Femia, concorrente di Bake Off Italia 2022, dalla biografia, all’età, alla vita privata, a dove poterla seguire su Instagram e social.

Chi è Maria Femia

Nome e Cognome: Maria Femia

Data di nascita: informazione non disponibile

Luogo di Nascita: Genova

Età: 55 anni

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: informazione non disponibile

Professione: casalinga

Fidanzato: Maria è sposata

Figli: Maria ha due figli

Tatuaggi: non ha tatuaggi visibili sul suo corpo

Profilo Instagram: @maria_bakeoff10

Maria Femia età e biografia

Ecco cosa sappiamo sappiamo sulla biografia di Maria Femia, concorrente di Bake Off Italia 2022. La pasticciera nasce a Genova, dove attualmente vive con la sua famiglia, ma ha origini calabresi.

La sua età è di 55 anni. Tuttavia non conosciamo la sua data di nascita. Sconosciute anche le informazioni circa la sua altezza e il suo peso.

Maria fa la casalinga, ma la sua passiona più grande sono naturalmente i dolci.

Andiamo scoprire adesso cosa sappiamo sulla vita privata della concorrente di Bake Off 10.

Vita privata

Della vita privata di Maria Femia sappiamo che è sposata da quasi 30 anni con suo marito Giorgio.

La concorrente di Bake Off Italia 2022 ha anche due figli, Samuele, di 21 anni, e Lara, di 19.

Si definisce una persona “matta e solare”. Oltre alla passione per i dolci la Femia ama anche la fotografia. Ha scritto anche un libro, Tra basilico e peperoncino.

Vediamo adesso dove poter seguire Maria di Bake Off sui social e su Instagram.

Dove seguire Maria di Bake Off Italia: Instagram e social

In molti si stanno già chiedendo dove poter seguire Maria Femia sui social e su Instagram in particolare.

La concorrente di Bake Off Italia 2022 ha naturalmente una pagina attiva, sulla quale condivide i momenti più belli della sua vita privata. Ma non solo.

La pasticciera infatti posta anche tutte le sue creazioni più belle e le sue torte più riuscite, condividendo ricette dolci e salate.

Ma adesso scopriamo di più sulla partecipazione di Maria a Bake Off 10.

Maria Femia a Bake Off Italia 2022

La nuova edizione di Bake Off Italia – Dolci In Forno debutta in anteprima il 26 agosto su Discovery+, mentre dal 2 settembre 2022 andrà in onda in chiaro su Real Time. Ancora una volta alla conduzione del programma ci sarà Benedetta Parodi, mentre nelle vesti di giudici torneranno Damiano Carrara e Ernst Knam. Ad abbandonare la trasmissione è invece Clelia D’Onofrio, che viene sostituita da Tommaso Foglia. 16 quest’anno saranno i concorrenti che si metteranno alla prova e tra essi c’è anche Maria Femia. Nel suo video di presentazione la concorrente di Bake Off Italia 2021 afferma:

“Io ho sempre preparato dolci genuini, ciambelle, muffin, plumcake, cose semplici per la colazione. Ragazzi basta poco. Quanto ci vuole a sbattere due uova, un po’ di cacao, uno yogurt, e fare un bel plumcake? La passione per la pasticceria quando ci penso mi fa star bene, è bellissimo cucinare, sbattere, montare la panna. Vado fiera delle mie torte semplici, perché quando la assaggiano tutti mi fanno i complimenti”.

Ma perché Maria ha deciso di partecipare a Bake Off? Ecco cosa afferma lei:

“Sono a Bake Off perché voglio fare anche la pasticceria moderna. La pasticceria per me è casa, amore, è bello condividere i dolci con i familiari e gli amici. Sono a Bake Off e voglio che la mia pasticceria entri in questo meraviglioso tendone”.

Ma chi sono gli altri concorrenti di Bake Off Italia oltre a Maria Femia? Scopriamolo insieme.

I concorrenti di Bake Off Italia 2022

Oltre a Maria Femia a partecipare a Bake Off Italia 2022 ci sono altri 15 concorrenti. Ecco di chi si tratta:

Vediamo ora il percorso di Maria a Bake Off 10.

Il percorso di Maria a Bake Off 10

Il percorso di Maria Femia a Bake Off Italia 2022 inizia ufficialmente venerdì 2 settembre. Ma cosa accadrà nel corso delle puntate? La pasticciera riuscirà a conquistare il cuore dei tre giudici? Non resta che attendere per scoprirlo.

(IN AGGIORNAMENTO)

Novella 2000 © riproduzione riservata.