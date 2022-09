Chi è Gaia De Luca di Bake Off Italia 2022? Età e Instagram

Tutto quello che c’è da sapere su Gaia De Luca, concorrente di Bake Off Italia 2022, dalla biografia, all’età, alla vita privata, a dove seguirlo su Instagram e i social.

Chi è Gaia De Luca

Gaia De Luca età e biografia

Conosciamo meglio chi è Gaia De Luca, concorrente di Bake Off Italia 2022, attraverso la sua biografia. Nata a Cosenza, vive a Montalto Uffugo, un comune in provincia di Cosenza, insieme alla sua famiglia.

Ha 23 anni di età, ma non conosciamo la sua data di nascita esatta e nemmeno il suo segno zodiacale. Inoltre non abbiiamo informazioni sulla sua altezza e sul suo peso. Per quanto riguarda i tatuaggi, non sembra averne di visibili sul suo corpo.

Nella vita Gaia è una studentessa universitaria, in particolare studia Chimica. Vorrebbe poi approfondire gli studi per diventare una divulgatrice scientifica.

Vediamo adesso cosa sappiamo in merito alla vita privata di Gaia di Bake Off Italia 2022.

Vita privata

Per quanto riguarda la vita privata di Gaia De Luca, sappiamo che vive con la sua famiglia formata dai genitori e una sorella. Sulla sua vita sentimentale non ci sono informazioni e Gaia sembra essere single.

Molto attenta all’ambiente, si dedica all’attivismo. In passato ha anche organizzato delle manifestazioni con i giovani della sua città, riuscendo a riunire migliaia di ragazzi. E di questo è molto fiera e orgogliosa. In generale si dedica all’associazionismo ambientale.

Grande appassionata di pasticceria da sempre, ha anche molti altri hobby come la musica e la scrittura. A tal proposito, dice che le viene più facile mettere su carta pensieri invece di esprimerli a parole.

Con la sua famiglia Gaia De Luca ha un pezzo di terreno dentro al bosco dove vorrebbero trasferirsi. E proprio lì lei vorrebbe aprire un piccolo laboratorio di pasticceria dove realizzare le sue ricette preferite e avere tante persone che possano condividerle con lei.

Dove seguire Gaia di Bake Off Italia: Instagram e social

Ora che conosciamo un po’ meglio Gaia De Luca, concorrente di Bake Off Italia 2022, è ovviamente possibile seguirlo anche sui social.

Vi consigliamo prima di tutto il suo profilo Instagram, molto attivo in cui posta le sue creazioni e foto della natura.

Inoltre Gaia ha anche un profilo TikTok.

Gaia De Luca a Bake Off 10

Inizia Bake Off Italia 2022 che dal 26 agosto è visibile su Discovery+. A partire dal 2 settembre la trasmissione verrà trasmessa anche in chiaro su Real Time. Alla conduzione ancora una volta ci sarà Benedetta Parodi, mentre stavolta a coprire il ruolo di giudici saranno Damiano Carrara, Ernst Knam e Tommaso Foglia, che prende il posto di Clelia D’Onofrio. I concorrenti sono 16 e tra questi troviamo anche Gaia De Luca che nel suo video di presentazione ha detto:

“A me piace fare una pasticceria che sia sostenibile e possibilmente anche solidale. Soprattutto dolci monoporzione, ma anche cupcakes, brownies, quindi una pasticceria che strizza anche l’occhio alle ricette un po’ anglosassoni”.

Riguardo la sua partecipazione a Bake Off 10, Gaia ha aggiunto:

“Per me la pasticceria è casa perché nel piccolo mi dà tantissima gioia. Perché posso condividere quello che posso creare con le mie mani con le persone a cui voglio bene. Ma soprattutto, nella visione più grande, è un’opportunità per condividere l’attenzione sulle tematiche ambientali e quindi possibilmente aiutare anche la nostra casa più grande che è la Terra”.

I concorrenti di Bake Off Italia 2022

Ecco la lista dei concorrenti di Bake Off Italia 2022:

Vediamo ora il percorso di Gaia a Bake Off Italia 2022.

Il percorso di Gaia De Luca a Bake Off 10

Gaia De Luca inizia il suo percorso a Bake Off Italia 2022 venerdì 2 settembre. Ma cosa accadrà nel corso delle puntate per la pasticciera?

1° puntata: (IN AGGIORNAMENTO)

