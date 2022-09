Chi è Davide Merigo di Bake Off Italia 2022? Età e Instagram

Tutto quello che c’è da sapere su Davide Merigo, concorrente di Bake Off Italia 2022, dalla biografia, all’età, alla vita privata, a dove seguirlo su Instagram e i social.

Chi è Davide Merigo

Nome e Cognome: Davide Merigo

Data di nascita: informazione non disponibile

Luogo di Nascita: Puegnago Del Garda (provincia di Brescia)

Età: 38 anni

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: informazione non disponibile

Professione: Architetto

Fidanzata: Davide ha una compagna che si chiama Annalisa

Figli: Davide non ha figli

Tatuaggi: non ha tatuaggi visibili

Profilo Instagram: @davide.bakeoff10

Davide Merigo età e biografia

Conosciamo meglio chi è Davide Merigo, concorrente di Bake Off 10, attraverso la sua biografia. Vive a Puegnago Del Garda, un comune in provincia di Brescia.

Ha 38 anni di età, ma non conosciamo la sua data di nascita esatta e nemmeno il suo segno zodiacale. Inoltre non abbiiamo informazioni sulla sua altezza e sul suo peso. Per quanto riguarda i tatuaggi, non sembra averne di visibili sul suo corpo.

Davide nella vita lavora come architetto, ma la pasticceria è la sua grande passione e vorrebe conciliare le due cose.

Vediamo adesso cosa sappiamo in merito alla vita privata di Davide di Bake Off Italia 2022.

Vita privata

Per quanto riguarda la vita privata di Davide Merigo, sappiamo che ha una compagna si chiama Annalisa. I due stanno insieme da 20 anni. Si sono conosciuti sulle rive del lago in compagnia di amici ed è stato un vero e proprio colpo di fulmine. I due non hanno figli.

Davide ha moltissimi hobby: barca a vela, golf, tango, bicicletta, wisky, viaggi, giochi da tavolo.

Per conciliare il suo lavoro (architetto) e la sua passione (pasticceria), sta progettando una casa in paglia. In essa sta tirando su un B&B per gli ospiti, in modo da creare colazioni dolci e salate e allo stesso tempo continuare ad essere architetto. Vuole diventare Davide l’architetto del gusto.

Dove seguire Davide di Bake Off Italia: Instagram e social

Ora che conosciamo un po’ meglio Davide Merigo, concorrente di Bake Off Italia 2022, è ovviamente possibile seguirlo anche sui social.

A tal proposito, vi consigliamo il suo profilo Instagram, una pagina social molto attiva.

Qui Davide condivide le sue tantissime creazioni, ma ci sono anche foto riguardanti le sue altre passioni.

Davide Merigo a Bake Off Italia 2022

Inizia Bake Off Italia 2022 che dal 26 agosto è visibile su Discovery+. A partire dal 2 settembre la trasmissione verrà trasmessa anche in chiaro su Real Time. Alla conduzione ancora una volta ci sarà Benedetta Parodi, mentre stavolta a coprire il ruolo di giudici saranno Damiano Carrara, Ernst Knam e Tommaso Foglia, che prende il posto di Clelia D’Onofrio. I concorrenti sono 16 e tra questi troviamo anche Davide Merigo che nel suo video di presentazione ha detto:

“Nella pasticceria mi piace principalmente fare torte moderne. Mi piace stratificazione, colore, un po’ di glassa a specchio, fantasia, eleganza. Poi mi piace anche lavorare senza glutine, perché Annalisa ha un’intolleranza al glutine quindi cerco di non farle mancare un tocco di dolce di cui si ha sempre bisogno”.

Riguardo la sua partecipazione a Bake Off 10, Davide ha detto:

“La pasticceria è casa mia. E Bake Off è il progetto per costruire questa casa”.

I concorrenti di Bake Off 10

Ecco la lista dei concorrenti di Bake Off Italia 2022:

Maria Femia

Chiara Chiasso

Daniele Militello – RITIRATO

Davide Merigo

Gaia De Luca

Gianbattista Bertocchi

Ginevra Castaldi

Giovanni Indino – ELIMINATO

Leonardo Vicari

Margherita Cracco

Alessio Petri

Mukesh Gurung

Riccardo Erbini

Stefania Boi

Stefano Berton

Paola Innocenti

Vediamo ora il percorso di Davide a Bake Off Italia 2022.

Il percorso di Davide Merigo a Bake Off 10

A partire da venerdì 2 settembre Davide Merigo inizia il suo percorso a Bake Off Italia 10. Come andrà la sua nuova avventura? Ecco cosa accade durante le puntate:

(IN AGGIORNAMENTO)

Novella 2000 © riproduzione riservata.