Chi è Riccardo Erbini di Bake Off Italia 2022? Età e Instagram

Chi è Riccardo Erbini

Nome e Cognome: Riccardo Erbini

Data di nascita: informazione non disponibile

Luogo di Nascita: Villanova del Sillaro (Lodi)

Età: 32 anni

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: informazione non disponibile

Professione: preparatore chimico farmaceutico

Fidanzato: ha un compagno

Figli: non ha figli

Tatuaggi: uno sul braccio

Profilo Instagram: @riccardo.bakeoff_10

Riccardo Erbini età e biografia

Chi è Riccardo Erbini, uno dei concorrenti ufficiali di Bake Off Italia 2022? Non abbiamo informazioni in merito alla sua altezza o al suo peso. Sappiamo, però, che ha 32 anni d’età.

La sua famiglia è composta dalla madre e dalle sorelle. Con la mamma ha un rapporto molto speciale. Nel video presentazione, all’interno del sito di Real Time, ha rivelato che vorrebbe aprire una pasticceria di lusso con lei:

“Sono così tanto attaccato perché è la mia ancora di salvezza. Quando ho un problema lei c’è. Quando ho un momento felice lei c’è. C’è sempre. Abbiamo avuto questo rapporto soprattutto dall’età di 15 anni, quando mio padre se n’è andato.

Con lui c’è stato un rapporto per un piccolo periodo. Poi dopo una frase spiacevole che gli ho sentito dire ho deciso di tagliare completamente il rapporto“.

Riccardo Erbini ha anche la passione per i viaggi, la palestra e le moto. Oggi è anche un istruttore di body building e fitness oltre che un istruttore di ginnastica posturale.

La vita privata di Riccardo Erbini

Della vita privata di Riccardo Erbini, concorrente di Bake Off Italia 10, sotto il punto di vista sentimentale sappiamo che ha un fidanzato con il quale convive da diversi anni: “Sono felicissimo di questa cosa“.

Non sappiamo come si chiama o che volto abbia. Staremo a vedere se in futuro si mostreranno insieme in TV oppure sui social. A tal proposito, infatti, andiamo a vedere dove poter seguire Riccardo…

Dove seguire Riccardo di Bake Off Italia: Instagram e social

Dove seguire Riccardo Erbini, concorrente di Bake Off Italia 2022? Anche se ha una pagina Facebook questa non viene più utilizzata dal 2020. Molto più attivo, invece, su Instagram.

Qui possiamo vedere, ovviamente, le immagini dei dolci preparati da lui. Non mancano anche tanti selfie che mettono in risalto il fisico. Alcune immagini, poi, lo ritraggono in compagnia di amici, famigliari e clienti.

Riccardo Erbini a Bake Off Italia 2022

L’avventura di Riccardo Erbini a Bake Off Italia 2022 ha inizio il 2 settembre. Lo ha fatto sapere a tutti quanti scrivendo un messaggio su Instagram:

Finalmente è arrivato il momento di poter ufficializzare la cosa… Sono uno dei 16 concorrenti della nuova edizione di #bakeoff10… Dal 2 settembre su @realtimetvit canale 31, ne vedrete delle belle. Seguitemi per saperne di più.

Con la pasticceria, per Riccardo Erbini di Bake Off Italia 2022, è stato amore a prima vista:

“Quando ho scoperto la pasticceria, e quando poi ho iniziato a praticarla… I risultati che pian piano riuscivo a ottenere mi rendevano orgoglioso. Io quando impasto c’è solo questo.

E il risultato finale è un’esplosione. La pasticceria per me è casa perché è un sogno che accomuna me e mia mamma. Questo mi dà la grinta e la forza per vincere e sbaragliare tutti gli altri“.

A condurre Bake Off Italia 10 rivedremo Benedetta Parodi. Come giudici, invece, rivedremo Ernst Knam e Damiano Carrara insieme alla new entry Tommaso Foglia. Clelia D’Onofrio sarà presente soltanto nelle clip di presentazione dei dolci a inizio di ogni sfida.

Il percorso di Riccardo a Bake Off 10

Il percorso di Riccardo Erbini a Bake Off Italia 10 comincia venerdì 2 settembre. Per scoprire che cosa accadrà durante puntate, tuttavia, non ci resta che attendere. Riuscirà a conquistare il palato dei giudici e vincere?

