Chi è Ginevra Castaldi di Bake Off Italia? Età e Instagram

Scopriamo insieme tutte le curiosità su Ginevra Castaldi, aspirante pasticcera di Bake Off Italia 2022: l’età, la vita privata, dove seguirla su Instagram social e il percorso all’interno del programma.

Chi è Ginevra Castaldi

Nome e Cognome: Ginevra Castaldi

Data di nascita: Dovrebbe essere nata tra fine febbraio e metà marzo nel 1994

Luogo di nascita: Napoli

Età: 28 anni

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: informazione non disponibile

Professione: studentessa

Fidanzato: Ginevra è fidanzata

Tatuaggi: Ginevra ha dei tatuaggi sul suo corpo

Profilo Instagram: @ginevra.bakeoff10

Ginevra Castaldi età e biografia

Conosciamo meglio la concorrente di Bake Off Italia partendo dalla sua biografia. Non abbiamo dati precisi ma Ginevra Castaldi dovrebbe essere nata tra febbraio e marzo nel 1994 (non sappiamo il giorno preciso) a Napoli. La sua età dunque è di 28 anni.

Ipotizziamo il mese poiché accanto al suo nickname di Instagram compare il segno zodiacale dei pesci. Non sappiamo altezza e peso.

È una studentessa, ma in questo momento si è concessa un anno sabbatico, perché ha capito che fare l’ingegnere non la rende appieno felice. Ha intenzione, tra l’altro di cambiare facoltà e dedicarsi o alla logopedia o scienze infermieristiche. Ma come mai questa scelta? Scopriamolo nella parte dedicata alla vita privata.

Vita privata

Nel presentarsi ai microfoni di Real Time Ginevra Castaldi di Bake Off 19 ha rivelato di vivere con sua madre, che definisce “una donna dura” ma al contempo la sua parte più razionale, sottolineando come senza di lei si sentirebbe totalmente persa.

Nel suo racconto Ginevra di Bake Off Italia ha confidato ancora a proposito della sua vita privata:

“Ho sentito l’esigenza di aiutare gli altri quando mi sono presa cura di Sandro, il mio patrigno e maestro nella pasticceria e nella vita. Ho avuto la fortuna di avere una persona che mi ha voluto realmente bene per ciò che è Ginevra. Perché io ho provato per la prima volta l’amore incondizionato. Ho anche un portafortuna. Una lettera che mi ha scritto per i miei 18 anni. Prima di ogni sfida rileggo le parole che ha scritto, vedo la sua faccia e mi sento realmente tranquilla”, ha spiegato con un velo di nostalgia e commozione.

Di sé attraverso la bio di Instagram dice ironica: “Sono una persona poco raccomandabile, amo i canditi, parlo troppo”. Mentre nella clip di presentazione ha aggiunto: “Dico sempre le cose in modo diretto e lotto per ciò che amo e per ciò in cui credo”.

Dove seguire Ginevra di Bake Off: Instagram e social

Chiunque volesse seguire Ginevra Castaldi di Bake Off Italia 10 può farlo attraverso la sua pagina ufficiale su Instagram. Con i propri fan condivide tantissimi contenuti, che variano dalla pasticceria, ai selfie e non solo.

Da quanto si può notare dalle immagini, Ginevra dev’essere una grande amante del mare e dei viaggi. Altra cosa che traspare da Instagram è che pratica palestra. Non manca ovviamente occasione di postare anche le foto dei dolci che realizza.

La concorrente di Bake Off 2022 è presente anche su Facebook.

Ginevra Castaldi a Bake Off Italia 10

Dopo aver scoperto che è stato il suo patrigno Sandro a fungere un po’ da mentore con lei nella pasticceria, Ginevra Castaldi ha rivelato qualcosa in più di questa sua grande passione per la creazione di dolci:

“Amo la pasticceria moderna, per me è la pasticceria con la P maiuscola. Con le sue diverse consistenze, colori, stratificazioni è molto complessa, forse come il mio carattere (…). La pasticceria per me è casa perché è contemporaneamente felicità e chimera. Felicità perché non conosco stanchezza quando cucino e chimera perché vedermi in un laboratorio mio mi sembrava un sogno utopico. E se Bake Off fosse la realizzazione di tutto ciò? Sono qui per scoprirlo”, ha raccontato.

È un’amante dell’astrologia, dato che nella bio del social ha scritto “Ti giudicherò in base al tuo segno zodiacale”. Nella clip di presentazione ha anche spiegato di non essere spaventata dal segno dei giudici, eccetto i gemelli (che appartiene a Tommaso Foglia).

Ma vediamo chi sono tutti i concorrenti che condivideranno l’avventura di Bake Off Italia 2022 insieme a Ginevra Castaldi…

I concorrenti di Bake Off Italia

Durante questa edizione di Bake Off Italia (la numero 10 per l’esattezza) troviamo 16 concorrenti pronti, a colpi di dolci, a contendersi quella che è la vittoria finale.

Ecco l’elenco con tutti i partecipanti:

Tra loro si nasconde il nome dei vincitore di Bake Off Italia 10. Nell’attesa vediamo chi sono i giudici di quest’anno e il percorso fatto da Ginevra Castaldi all’interno del programma.

I giudici di Bake Off Italia 2022

A settembre con l’avvio della nuova stagione di Bake Off Italia scopriamo anche chi sono i giudici che avranno l’importante compito di scegliere il prossimo aspirante pasticcere.

Dal 2013, dunque dagli esordi della trasmissione, la padrona di casa Benedetta Parodi ci racconterà passo passo le avventure dei singoli protagonisti.

Nel ruolo di giudici, invece, troveremo il trio formato da Damiano Carrara, Ernst Knam e la new entry Tommaso Foglia.

Vi chiederete: Clelia D’Onofrio che fine ha fatto?Nessuna paura. Lei la vedremo come voce narrante della storia dei dolci che verranno presentati di puntata in puntata.

Il percorso di Ginevra Castaldi a Bake Off Italia

A partire dal 2 settembre 2022 potremo seguire il percorso dell’aspirante pasticcera di Bake Off Italia, Ginevra Castaldi.

1° puntata: Durante la prima puntata della trasmissione di dolci abbiamo conosciuto Ginevra, la quale ha dato modo di presentarsi ai giudici e al pubblico da casa. (IN AGGIORNAMENTO)

Novella 2000 © riproduzione riservata.