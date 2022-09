Chi è Mukesh Gurung di Bake Off Italia 2022? Età e Instagram

Ecco tutto quello che c’è da sapere su Mukesh Gurung, concorrente di Bake Off Italia 2022, dalla biografia, all’età, alla vita privata, a dove poterlo seguire su Instagram e social.

Chi è Mukesh Gurung

Nome e Cognome: Mukesh Gurung

Data di nascita: informazione non disponibile

Luogo di Nascita: Nepal, ma vive a Pontedera (Pisa)

Età: 21 anni

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: informazione non disponibile

Professione: informazione non disponibile

Fidanzato: informazione non disponibile

Figli: Mukesh non ha figli

Tatuaggi: ha un tatuaggio sul braccio destro

Profilo Instagram: @mukesh_bakeoff10

Mukesh Gurung età e biografia

Vediamo cosa sappiamo sulla biografia di Mukesh Gurung, concorrente di Bake Off Italia 2022. Il giovane pasticciere è nato in Nepal, dove ha trascorso parte della sua vita insieme a sua nonna. Da qualche anno però ha raggiunto sua mamma in Italia e attualmente vive a Pontedera, in provincia di Pisa.

La sua età è di 21 anni. Tuttavia non conosciamo la sua data di nascita esatta. Sconosciute anche le informazioni circa la sua altezza e il suo peso.

Ha frequentato l’istituto alberghiero dopo aver scoperto la passione per i dolci e il suo sogno è quello di diventare un maestro di pasticceria.

Vediamo adesso cosa sappiamo sulla sua vita privata.

Vita privata

Della vita privata di Mukesh Gurung sappiamo che il concorrente di Bake Off Italia 2022 per i primi anni della sua vita ha vissuto insieme a sua nonna in Nepal, che gli ha trasmesso la passione per la pasticceria.

Successivamente ha raggiunto sua madre in Italia, che desiderava una vita migliore per i suoi figli. Attualmente il pasticciere vive insieme alla madre, al patrigno, alla sorella e al nonno.

Non sappiamo se sia fidanzato.

Scopriamo ora dove poter seguire Mukesh di Bake Off 10 sui social e su Instagram.

Dove seguire Mukesh di Bake Off Italia: Instagram e social

In molti si stanno già chiedendo dove poter seguire Mukesh Gurung sui social e in particolare su Instagram.

Il concorrente di Bake Off Italia 2022 ha una pagina attiva.

Proprio su Instagram il pasticciere condivide i momenti più belli della sua vita privata.

Ma scopriamo di più sulla partecipazione di Mukesh a Bake Off Italia.

Mukesh Gurung a Bake Off Italia 2022

Il 26 agosto arriva su Discovery+ Bake Off Italia 2022. La nuova edizione del programma condotto da Benedetta Parodi andrà anche in onda in chiaro su Real Time a partire da venerdì 2 settembre. Giudici della trasmissione saranno Damiano Carrara, Ernst Knam e Tommaso Foglia, che prende il posto di Clelia D’Onofrio. 16 stavolta saranno i concorrenti che si sfideranno settimana dopo settimana e tra essi c’è anche Mukesh Gurung. Nel suo video di presentazione il giovane pasticcerie afferma:

“La nonna mi ha trasmesso la passione per la pasticceria, e da piccino la vedevo impastare il pane per i contadini. Io ero sempre curioso dietro di lei e vedevo quello che faceva. Arrivato in Italia è stata una sfida, con la lingua e la cultura, ma allo stesso tempo ho avuto la fortuna di scoprire la grandissima pasticceria italiana”.

Ma perché Mukesh ha deciso di partecipare a Bake Off? Ecco le sue parole:

“Da grande vorrei diventare un maestro di pasticceria perché vorrei trasmettere la mia passione e la conoscenza ai ragazzi giovani. La pasticceria per me è casa perché mi ricorda la mia infanzia in Nepal ma è anche l’obbiettivo che voglio raggiunge in futuro. Bake Off per me sarà un po’ come scalare il Monte Everest: raggiungere la vetta e uscirne vincitore”.

Ma chi sono gli altri concorrenti di Bake Off Italia 2022 oltre a Mukesh Gurung? Andiamo a scoprirlo.

I concorrenti di Bake Off Italia 2022

Non solo Mukesh Gurung. Ecco chi sono gli altri concorrenti di Bake Off Italia 2022:

Vediamo ora il percorso di Mukesh a Bake Off 10.

Il percorso di Mukesh a Bake Off 10

Il percorso di Mukesh Gurung a Bake Off Italia 2022 inizia ufficialmente venerdì 2 settembre. Il giovane pasticciere riuscirà a conquistare il cuore dei tre giudici e a trionfare sui suoi avversari? Non resta che attendere per scoprirlo.

(IN AGGIORNAMENTO)

