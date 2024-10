Come andrà la quinta puntata di Temptation Island e cosa accadrà alle coppie? Andiamo a vedere tutte le anticipazioni del nuovo appuntamento che andrà in onda su Canale 5 martedì 8 ottobre.

Le anticipazioni della quinta puntata di Temptation Island dell’8 ottobre

Scopriamo le anticipazioni della quinta puntata di Temptation Island, in onda l’8 ottobre, e quindi cosa accadrà alle coppie. Ci saranno altri falò di confronto? I protagonisti faranno nuove scoperte e si ritroveranno con nuove consapevolezze?

Parliamo prima della quarta puntata, in cui Diandra scoprirà che intenzioni aveva Valerio riguardo il falò da lei richiesto. Inoltre gli spettatori assisteranno a un colpo di scena che coinvolgerà Anna e Alfred, in seguito a un video presentato alla ragazza.

Ma cosa accadrà quindi nella quinta puntata di Temptation Island? Lo scopriremo solo alla fine della messa in onda della quarta, stasera, grazie alle prime anticipazioni date da Filippo Bisciglia.

L’appuntamento con Temptation Island è per la prossima settimana.

Le coppie di Temptation 2024

Ricordiamo anche chi sono le coppie di questa edizione aututnnale di Temptation Island 2024: Diandra e Valerio; Titty e Antonio; Mirco e Giulia; Anna e Alfred; Sara e Fabio; Alfonso e Federica e Michele e Millie.

Come avviene per ogni edizione, i protagonisti si confronteranno anche con tentatori e tentatrici che serviranno per mettere alla prova l’amore e le relazioni delle sette coppie.

Dopo la seconda puntata Sara e Fabio hanno lasciato il programma insieme, in seguito a un falò di confronto piuttosto acceso.

Inoltre anche in questa edizione autunnale di Temptation Island troviamo alla conduzione l’amatissimo Filippo Bisciglia. Oltre ad essere il conduttore è anche colui che accompagna le coppie in questo loro percorso particolare.

Quando va in onda Temptation e quante puntate sono

Scopiriamo quando va in onda in TV Temptation Island e quante puntate sono. Secondo le ultime notizie, le puntate totali sono sei. Per quanto riguarda il destino delle coppie dopo i falò di confronto dovrebbe accadere come nell’edizione estiva. Cioò i contenuti saranno caricati sul sito di Witty TV.

Ma quando va in onda Temptation Island? L’appuntamento con il docu-reality è fissato al martedì in prima serata su Canale 5. In particolare, la quinta puntata andrà in onda martedì 8 ottobre e solo allora scopriremo come si evolveranno le anticipazioni.

Dove vedere Temptation Island in TV e streaming

Ma dove si possono vedere le puntate di Temptation Island? Ci sono vari modi per farlo, sia in TV che in streaming. Il programma si può seguire ovviamente tutti i martedì su Canale 5, ma anche su Mediaset Infinity o Witty TV.

Le piattaforme mettono a disposizione, dopo iscrizione al sito, la possibilità di vedere il programmia sia in diretta che on demand. Infatti se non potete vedere le puntate il martedì, sono comunque disponibili in ogni momento poche ore dopo la messa in onda.

Vi aspettiamo per le prossime anticipazioni di Temptation Island.