Chi è Barbara Prezja? Età e Instagram

Vincenzo Chianese | 6 Aprile 2023

Scopriamo tutto quello che sappiamo su Barbara Prezja, modella in gara a Pechino Express, dall’età, alla vita privata, a dove poterla seguire sui social e su Instagram.

Chi è Barbara Prezja

Nome e Cognome: Bàrbara Prezja

Data di nascita: 1991

Luogo di Nascita: Albania

Età: 31 anni

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: informazione non disponibile

Professione: modella, attrice e musicista

Fidanzato: informazione non disponibile

Figli: non sembrerebbe avere figli

Tatuaggi: ha diversi tatuaggi

Profilo Instagram: @_bluette

Barbara Prezja età e biografia

Andiamo a scoprire di più sulla biografia di Barbara Prezja. La modella in gara a Pechino Express è nata in Albania nel 1991.

La sua età dunque è di 31 anni. Sconosciute le informazioni circa la sua altezza e il suo peso.

Sappiamo che Barbara ha anche una passione per il canto, e ben presto si avvicina anche al mondo della musica.

Prima di scoprire di più sulla sua carriera però, vediamo cosa sappiamo in merito alla sua vita privata.

Vita privata

Sulla vita privata di Barbara Prezja non abbiamo molte informazioni.

In molti si chiedono se la modella abbia un fidanzato. Tuttavia, essendo lei molto riservata, non conosciamo la risposta a questa domanda.

Barbara non sembrerebbe nemmeno avere dei figli.

Andiamo a scoprire ora dove è possibile seguire la Prezja sui social.

Dove seguire Barbara Prezja: Instagram e social

Vi state chiedendo dove poter seguire Barbara Prezja sui social? Scopriamolo.

La concorrente di Pechino Express ha un profilo Instagram attivo, che vanta più di 51 mila follower. Sulla sua pagina la modella condivide i momenti più belli della sua vita privata.

Ma cosa sappiamo a proposito del suo lavoro?

Scopriamo i momenti più importanti della sua carriera.

Carriera

Come annunciato, Barbara Prezja è una delle modelle più amate e apprezzate di sempre. Solo nel 2014, all’età di 22 anni, ha vinto la fascia di Miss Eva 3000, titolo nato dal concorso Miss Grand Priz 2014. Ma non solo.

Barbara infatti è anche appassionata di recitazione e di musica e sui social spesso posta video in cui la sentiamo cantare.

Nel 2023 per la Prezja arriva una grande opportunità televisiva: Pechino Express.

Barbara Prezja a Pechino Express

La nuova edizione di Pechino Express, che sarà condotta da Costantino Della Gherardesca e Enzo Miccio, parte ufficialmente su Sky giovedì 9 marzo. A far parte del cast del reality show stavolta ci sarà anche Barbara Prezja, che gareggerà al fianco della sua collega e amica Carolina Stramare.

I concorrenti quest’anno esploreranno l’Asia, partendo dall’India e proseguendo per la Malaysia e per la Cambogia. Ma cosa accadrà durante il percorso dei viaggiatori? Non resta che attendere per scoprirlo.

Le coppie di Pechino Express

Ecco tutte le coppie in gara a Pechino Express 2023:

Andiamo a scoprire adesso il percorso di Barbara a Pechino Express.

Il percorso di Barbara a Pechino Express

Il percorso di Barbara Prezja a Pechino Express inizia ufficialmente giovedì 9 marzo. Ma cosa accadrà nel corso della sua avventura e come se la caverà la modella?

(IN AGGIORNAMENTO)