Chi è Totò Schillaci? Età, moglie, carriera e Instagram

Andrea Sanna | 23 Marzo 2023

Chi è

Ex calciatore di Juve e Inter (tra le tante squadre), conosciamo meglio chi è Salvatore Schillaci, in arte Totò. Tutte le curiosità su di lui: dall’età alla vita privata e moglie alla carriera e dove seguirlo su Instagram e social.

Chi è Totò Schillaci

Nome e Cognome: Salvatore Schillaci (noto come Totò Schillaci)

Data di nascita: 1 dicembre 1964

Luogo di nascita: Palermo

Età: 58 anni

Altezza: 1 metro e 75 centimetri

Peso: 70 kg

Segno zodiacale: Sagittario

Professione: Ex calciatore

Moglie: Schillaci è sposato con Barbara Lombardo

Figli: Schillaci ha tre figli, Mattia, Nicole e Jessica

Tatuaggi: Totò ha alcuni tatuaggi sul suo corpo

Profilo Instagram: @totogoal90

Totò Schillaci età, altezza e biografia

Quanti anni ha Schillaci? Della biografia di Salvatore Schillaci sappiamo che ha 58 anni ed è nato il 1 dicembre 196, sotto il segno del Sagittario, a Palermo.

Di altezza e peso siamo in grado di dirvi che corrispondono rispettivamente a 1 metro e 75 centimetri e 70 kg.

Suo fratello minore, Giuseppe, ha giocato nella Fermana, mentre l’altro fratello Giovanni ha tenuto un provino per la Juventus. Squadra dove poi ha giocato Totò.

Ma in generale nella famiglia di Schillaci si respira lo sport, perché anche suo nipote e suo cugino sono calciatori.

Ex attaccante è ricordato con affetto per le sue prodezze sportive, come vedremo in seguito.

Vita privata

Nella sua vita privata Totò Schillaci ha avuto diverse storie d’amore anche se solo due sono state le più importanti. La prima con l’oramai ex moglie Rita Bonaccorso. Con lei ha avuto due figli: Mattia e Jessica. Il matrimonio è durato diversi anni, ma i due si sono poi separati.

A seguire l’ex bomber bianconero ha avuto una relazione con Prisca, con la quale ha avuto una figlia di nome Nicole. Anche questa storia, però, non è andata a buon fine. Poi il flirt con Simona Mattioli.

Adesso Salvatore Schillaci da diversi anni è accanto a Barbara Lombardo. La frequentazione tra loro è durata ben 10 anni prima del secondo matrimonio. Oggi Salvatore e Barbara sono marito e moglie e sono molto innamorati.

Dove vive Schillaci? Insieme alla sua famiglia il campione vive a Palermo.

Dove seguire Totò Schillaci: Instagram e social

Per chi volesse c’è la possibilità di seguire più da vicino Totò Schillaci, mediante la sua pagina Instagram.

Attivo sui social, anche se ci sono pochi post, l’ex calciatore ama condividere con gli utenti tutto ciò che riguarda la sua vita privata e lavorativa.

Nel suo profilo troviamo tanti amarcord del suo passato da calciatore, ma anche tanti scatti in compagnia di amici e familiari, così come con sua moglie Barbara.

La carriera

Attaccante di una rapidità incredibile, Salvatore “Totò” Schillaci è stato un calciatore con il fiuto per il goal come pochi! La sua carriera sportiva è iniziata nel 1980 nell’AMAT Palermo, dove ha militato fino al 1982.

La prima grande occasione sportiva per lui arriva dal Messina proprio nel 1982. Qui vi resterà fino al 1989, collezionando 219 presenze e 61 goal. Ha vinto il campionato in Serie C2 e Serie C1, rispettivamente nelle stagioni 1982/1983 e 1985/1986.

Terminata l’esperienza in Sicilia, Salvatore Schillaci è approdato alla Juventus. Qui ha totalizzato 90 presenze e 26 goal portandosi a casa una Coppa Italia e una Coppa Uefa.

Poi il passaggio all’Inter nel 1992 e la conquista del campionato giapponese con il Júbilo Iwata nel 1997. Due anni più tardi ha deciso di ritirarsi dal calcio giocato.

In bacheca vanta non solo premi di squadra, ma anche individuali.

Quanti gol ha fatto Totò Schillaci e quanti goal ha fatto durante Italia 90? Oltre a essere uno degli attaccanti più forti di tutti i tempi nel nostro Paese è stato anche capocannoniere di Italia 90, dove ha segnato un goal indimenticabile. E ha persino sfiorato il Pallone d’Oro, classificandosi secondo.



Cosa fa adesso Totò Schillaci? Oggi l’ex calciatore gestisce un centro sportivo, il Louis Ribolla, a Palermo.

Oltretutto nel 2001 si è anche candidato come consigliere comunale.

Per quanto riguarda il patrimonio dell’ex calciatore, invece, non ci sono notizie.

Il libro di Schillaci

Il gol è tutto, questo il titolo libro che Totò Schillaci ha pubblicato con l’aiuto di Andrea Mercurio. Edito Piemme è stato pubblicato nel 2016.

Film e serie TV

Negli anni abbiamo visto Totò Schillaci in film e serie TV. Una pellicola a cui ha preso parte è Amore, bugie e calcetto, regia di Luca Lucini nel 2008.

Tre anni più tardi, invece, Salvatore Schillaci ha preso parte a un episodio (precisamente il quinto della terza stagione) di Squadra antimafia – Palermo Oggi.

Infine nel 2012 l’abbiamo visto in un episodio di Benvenuti a tavola – Nord VS Sud.

Salvatore Schillaci a L’Isola dei Famosi

Nel 2004, parliamo quindi della seconda edizione in onda su Rai 2, Totò Schillaci ha partecipato a L’Isola dei Famosi.

Quella stagione è stata vinta dal modello Sergio Múñiz, seguito da Kabir Bedi al secondo posto e al terzo proprio Salvatore Schillaci, all’epoca 39enne.

Durante gli altri è stato ospite o protagonista di diverse trasmissioni.

Back to school

Ha preso parte alla prima edizione di Back To School, trasmissione condotta in quell’anno da Nicola Savino. Salvatore Schillaci è stato rimandato e poi promosso.

Nel 2023 torna in TV con Pechino Express….

Totò Schillaci a Pechino Express

“Le vie dell’India”, è il lungo viaggio che le coppie della nuova edizione di Pechino Express hanno dovuto compiere. Le puntate vanno in onda dal 9 marzo 2023 su Sky Uno.

Nella lista dei partecipanti delll’adventure show compare anche Salvatore Schillaci e sua moglie Barbara Lombardo. Insieme formano la coppia dei Siculi.

I concorrenti di Pechino Express

Anche quest’anno Pechino Express vanta un fitto cast con concorrenti pronti a tenere i telespettatori incollati alla TV. Ma ricordate chi sono tutti e come sono divisi in coppie?

Qui di seguito vi mostriamo l’elenco completo:

Questi dunque tutti i protagonisti della nuova edizione di Pechino Express. Saranno i Siculi a trionfare? Staremo a vedere quale sarà il loro percorso all’interno del programma.

Il percorso di Salvatore Schillaci a Pechino Express

Capiremo passo passo quale sarà il percorso di Totò Schillaci a Pechino Express.

Ricordiamo che Salvatore partecipa in coppia con la moglie Barbara Lombardo. Riusciranno a centrare la vittoria?

(IN AGGIORNAMENTO)