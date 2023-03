Chi è Dario Vergassola? Età, vita privata, figli e Instagram

NEWS

Debora Parigi | 9 Marzo 2023

La biografia, la vita privata, la carriera e i social, scopriamo chi è Dario Vergassola attraverso tutte le informazioni che lo riguardano.

Chi è Dario Vergassola

Dario Vergassola età, altezza e biografia

Chi è Dario Vergassola, di dov’è, quanti anni ha, come si chiama, dove vive e qual è il suo titolo di studio? Conosciamolo meglio dalla sua biografia. Nato a La Spezia il 3 maggio 1957, Dario ha 66 anni di età ed è del segno zodiacale del Toro. Non conosciamo la sua altezza e nemmeno il suo peso. Per quanto riguarda i tatuaggi, non sembra averne di visibili sul suo corpo.

Nella sua vita ha fatto vari lavori, tra cui quello di operaio all’Arsenale militare di La Spezia. Successivamente è passato al mondo dello spettacolo, di cui è sempre stato appassionato.

Oggi vive ancora in Liguria, per la precisione a Manarola.

Vita privata

Parlando della vita privata e sentimentale di Dario Vergassola, sappiamo che è sposato. Non conosciamo però il nome della moglie e nemmeno da quanto tempo stanno insieme. Di lei, infatti, si conosce poco, ne ha parlato lui a volte in qualche intervista definendola una “donna di una serietà imbarazzante che a me e ai figli incute timore ancora adesso”.

La coppia ha avuto due figli: Filippo e Caterina. E lui è anche nonno di una bambina che ha 7 anni.

Dove seguire Dario Vergassola: Instagram e social

Ora che conosciamo un po’ meglio chi è Dario Vergassola, vediamo come e dove seguirlo sui social. Vi indichiamo subito il suo profilo Instagram che ha oltre 31 mila follower. Qui pubblica soprattutto contenuti di vita quotidiana, più che lavorativa.

Vergassola può essere seguito anche attraverso la sua pagina Facebook in cui si può rimanere aggiornati su tutto quello che lo riguarda, anche dal punto di vista del lavoro.

Carriera

La carriera nel mondo dello spettacolo di Dario Vergassola è iniziata nel 1988 quando ha partecipato alla manifestazione Professione comico, diretta da Giorgio Gaber. Qui ha ottenuto sia il premio del pubblico sia quello della critica. Poi ha partecipato a Star 90 su Rete 4 e è diventato inviato de Il TG delle vacanze di Canale 5. Nel 1992 ha vinto il Festival di Sanscemo con la canzone “Mario (Marta)” e poi ha pubblicato l’album “Manovale gentiluomo”. Ha anche esordito al cinema con un piccolo ruolo nel film “Anni 90”.

Nel 1993 ha iniziato a girare l’Italia con lo spettacolo “Bimbi belli”, seguito poi da “La vita è un lampo” nel 1994 e “I cavalieri del Tornio – Recital per due” nel 1997. Oltre al teatro, ha iniziato a prendere parte a vari programmi televisivi di varietà e cabaret. Nel 1999 ha fatto uscire l’album “Lunga vita ai pelandroni” e l’anno successivo è uscito il libro con lo stesso titolo. Ha condotto con Federica Panicucci la trasmissione “Bulldozer”, dedicata ai nuovi comici. Mentre nel 2004 ha esordito su Sky con la trasmissione Dieci e ha condotto gli Oscar del calcio AIC 2003.

Non solo televisione e radio nella carriera di Dario Vergassola, ha infatti lavorato anche al cinema. Ha partecipato ai film “L’anima di Enrico”, “Nuda proprietà vendesi”, “Affetti smarriti” e “Il mattino ha l’oro in bocca”. Inoltre nella stagione 2014-2015 ha fatto parte del programma “Alle falde del Kilimangiaro” affiancando Camila Raznovich.

Maurizio Costanzo Show

A partire dal 1997 è stato ospite frequente del Maurizio Costanzo Show prendendo parte a tantissimi puntate nel corso degli anni.

Zelig

Sempre nel 1997 Dario Vergassola ha preso parte alla trasmissione “Facciamo Cabaret”, diventato poi il programma comico Zelig. A Zelig ha avuto un grande successo e dai suoi sketch è uscito nel 2002 “Me la darebbe?”, raccolta delle celebri e scabrose interviste realizzate nel programma. Il libro è diventato subito un seccesso editoriale. Nel 2003 è uscito “Me la darebbe? – Vol II”.

Quelli che il calcio

Nella stagione 2001/2002 e dal 2017 al 2021 Vergassola è stato ospite e inviato nel programma “Quelli che il calcio”, per seguire la Sampdoria, squadra di cui è tifoso.

Mai dire gol

Ha fatto parte del programma comico “Mai dire gol” insieme alla Gialappa’s band nel 2001.

Carabinieri

Dal 2003 al 2007 Dario Vergassola è stato fra i protagonisti della serie TV di Canale 5 “Carabinieri”. Il suo personaggio gestiva un bar del paese insieme alla figlia, luogo in cui si recavano sempre i carabinieri.

Dario Vergassola a Pechino Express

Nel 2023 Dario Vergassola, insieme alla figlia Caterina, partecipa alla nuova edizione di Pechino Express. Il programma inizia la messa in onda giovedì 9 marzo su Sky e vede alla conduzione Costantino della Gherardesca ed Enzo Miccio.

Quest’anno l’avventura è alla volta delle Indie. I concorrnti infatti esploreranno l’Asia, partendo dall’India e proseguendo per la Malaysia e per la Cambogia.

Vediamo adesso chi sono le coppie in gara nell’edizione 2023 di Pechino Express? Ecco tutti i concorrenti e i nomi delle coppie che vanno a formare:

Il percorso di Dario Vergassola a Pechino Express

Il percorso di Dario Vergassola a Pechino Express parte il 9 marzo con la prima puntata. Il noto comico e attore affronta questa avventura con la figlia Caterina. E insieme formano la coppia degli Ipocondriaci. Come andrà questa esperienza?

