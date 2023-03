Chi è Andrea Belfiore? Età e Instagram

NEWS

Vincenzo Chianese | 23 Marzo 2023

Chi è

Scopriamo tutto quello che sappiamo su Andrea Belfiore, chef in gara a Pechino Express, dall’età, alla vita privata, a dove poterlo seguire sui social e su Instagram.

Chi è Andrea Belfiore

Nome e Cognome: Andrea Belfiore

Data di nascita: 1987

Luogo di Nascita: Ancona

Età: 35 anni

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: informazione non disponibile

Professione: chef e batterista

Fidanzata: Andrea è fidanzato con la ballerina Rachele Buriassi

Figli: Andrea non ha figli

Tatuaggi: nessun tatuaggio visibile

Profilo Instagram: @andreabelfiore

Andrea Belfiore età e biografia

Andiamo a vedere cosa sappiamo in merito alla biografia di Andrea Belfiore, concorrente della nuova edizione di Pechino Express. Lo chef nasce nel 1987 ad Ancona. La sua età dunque è di 35 anni.

Non conosciamo tuttavia la sua data di nascita esatta e le informazione relative alla sua altezza e al suo peso.

Sappiamo che nel 2007 ha lasciato l’Italia per trasferirsi in America, dopo aver vinto una borsa di studio dell’Umbria Jazz, che gli consente di studiare batteria al Berklee College of Music di Boston.

Prima di scoprire di più sulla sua carriera però, andiamo a vedere cosa sappiamo in merito alla sua vita privata.

Vita privata

Sulla vita privata di Andrea Belfiore non abbiamo molte informazioni.

Sappiamo che il concorrente di Pechino Express ha una fidanzata. Da anni infatti Andrea è legato sentimentalmente alla ballerina Rachele Buriassi.

La coppia al momento non ha figli.

Vi state chiedendo dove poter seguire Andrea sui social e in particolare su Instagram? Andiamo a scoprirlo.

Dove seguire Andrea Belfiore: Instagram e social

In molti si stanno chiedendo dove è possibile seguire Andrea Belfiore sui social.

Lo chef in gara a Pechino Express ha un profilo Instagram attivo, e proprio sulla sua pagina condivide i momenti più belli della sua vita privata e della sua carriera.

Ma cosa sappiamo sul lavoro di Andrea?

Carriera

Dopo aver lasciato l’Italia per studiare batteria a Boston, Andrea Belfiore si trasferisce a New York per provare a sfondare nel mondo della musica. Contemporaneamente però inizia a fare diversi lavori per potersi mantenere, dal muratore, al cameriere e al catering.

Nel mentre iniziano anche ad arrivare i primi successi come batterista, quando suona insieme ai The Last Internationale e alla popstar norvegese Sylia. Porta inoltre avanti un progetto che unisce danza e batteria con la sua fidanzata Rachele Buriassi.

Successivamente, grazie all’esperienza fatta nel catering, Andrea Belfiore decide di dar vita a un progetto in ambito culinario. A quel punto inizia a creare su YouTube una serie di corsi di cucina in cui insegna agli americani come cucinare in pieno stile italiano. Il progetto ha un successo inaspettato e a quel punto lo chef inizia a ricevere diverse offerte da grandi aziende. Nel corso della pandemia Andrea inizia a creare corsi ed eventi online, fino a quando non fonda la società EVENTO, al fianco dell’amico Sam Akiba.

Nel 2023 per Belfiore arriva una grande opportunità televisiva: Pechino Express.

Andrea Belfiore a Pechino Express

Nel 2023 Andrea Belfiore entra a far parte della nuova edizione di Pechino Express, in partenza su Sky il 9 marzo. La decima edizione del reality, sottotitolata La via delle indie, è condotta da Costantino Della Gherardesca e Enzo Miccio e come suggerisce il titolo si svolgerà in Asia. La gara inizia proprio in India, per poi proseguire in Malaysia e in Cambogia.

A far parte del cast troviamo anche Andrea, che per la prima volta si metterà alla prova con questa nuova esperienza gareggiando al fianco di Joe Bastianich. I due, amici da diversi anni, si sono avvicinati proprio grazie alla passione comune per la musica, e senza dubbio anche a Pechino Express daranno il massimo per stupire il pubblico.

Le coppie di Pechino Express

Ma quali sono le coppie in gara a Pechino Express 2023? Scopriamole tutte:

Andiamo adesso a scoprire di più sul percorso di Andrea a Pechino Express.

Il percorso di Andrea a Pechino Express

Il percorso di Andrea Belfiore a Pechino Express inizia ufficialmente giovedì 9 marzo. Ma come se la caveranno lo chef e Joe Bastianich? Non resta che attendere per scoprirlo.

