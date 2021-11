Anticipazioni Amici 21 registrazione 3 novembre: due sfide e una gara per i cantanti

1 Anticipazioni Amici 21 ottava puntata: gara di inediti

Oggi pomeriggio, mercoledì 3 novembre, c’è stata una nuova registrazione di Amici 21, l’ottava puntata, e per le anticipazioni ringraziamo il sito Quello che tutti vogliono sapere. Questa puntata andrà in onda domenica 7 novembre. Ospite della puntata è Roberto Saviano.

Si inizia con un momento leggero. Maria De Filippi ha dato ad ogni allievo un bigliettino in cui dovevano scrivere una verità, in perfetto anonimato. Poi li ha ritirati e letti tutti. Da queste confessioni è venuto fuori che Mattia ha una cotta per Giulia Stabile. Poi un altro allievo ha una cotta per Elena D’Amario, mentre un altro bigliettino riguardava Anna Pettinelli.

Parliamo adesso della puntata in sé. C’è stata una gara di inediti giudicata da Loredana Berté, la quale ha anche cantato il suo nuovo pezzo. I cantanti si sono esibiti tutti con i loro nuovi brani. E questa è la classifica stilata dall’artista:

Luigi voto 10 Sissi voto 9 Ale voto 8,5 Alex voto 8 Albe voto 7,5 Tommaso voto 7 Simone voto 6,5 LDA e Rea voto 6 Nicol voto 5

Da segnalare in questa situazione che LDA è rimasto molto male per un commento della Berté che l’ha definito banale e poco curioso. Parlando sempre di lui, Rudy Zerbi e Anna Pettinelli hanno avuto una lunga discussione sul suo modo di scrivere. Comunque Luca ha affrontato la sfida voluta dalla Pettinelli e ha vinto. Ale, invece, non ha fatto nessuna sfida. Se ricordate, infatti, lei è arrivata all’ultimo posto nella classifica delle cover giudicata da Nek e avrebbe dovuto affrontare una sfida.

Passiamo adesso ai ballerini…