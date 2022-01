GF Vip 6, chi è andato in nomination nella puntata del 3 gennaio

GF Vip 6: ecco chi sono i nominati

Torna questa sera, con l’inizio del nuovo anno, la prima puntata di gennaio del GF Vip 6, che ha visto tra le tante cose l’ingresso di Kabir Bedi. Dopo aver scoperto l’eliminato, vediamo insieme chi è finito in nomination durante la puntata del 3 gennaio 2022.

Per prima cosa sono stati nominati i preferiti della Casa, come di consueto. I vipponi hanno scelto di salvaguardare: Giucas Casella, Katia Ricciarelli, Davide Silvestri, Manila Nazzaro e Alessandro Basciano. Vista l’assenza di Sonia Bruganelli al suo posto troviamo Laura Freddi che ha optato per dare l’immunità insieme a Adriana Volpe a Barù.

Successivamente il conduttore del GF Vip 6 Alfonso Signorini ha radunato in stanza led tutti i vipponi nominabili e li ha così richiamati uno a uno per fare la propria scelta:

Miriana ha votato Soleil.

Gianmaria ha scelto Giacomo e Valeria.

Jessica ha dato il suo voto a Soleil.

Carmen Russo, invece, ha fatto il nome di Nathaly.

Manuel nomina Soleil.

Federica ha scelto di dare il suo voto a Carmen.

Soleil ha votato Gianmaria.

Giacomo e Valeria hanno dato il loro voto a Miriana.

Nathaly ha fatto la sua votazione nei confronti di Carmen.

Sophie ha dato il voto di Soleil.

Lucrezia ha scelto Soleil.

Conosciute dunque le prime nomination dei concorrenti del GF Vip 6, in confessionale sono stati chiamati i restanti, considerati immuni dal possibile televoto. Andiamo per ordine e scopriamo qual è stata la loro scelta: Barù è stato il primo a essere richiamato e ha votato Nathaly, a seguire Alessandro ha scelto Lucrezia, Manila ha dato il suo voto a Jessica, Katia ha optato per Nathaly. Ancora tra gli altri Davide ha pensato fosse giusto nominare Nathaly. Infine Giucas ha preferito votare Nathaly.

Dunque al televoto del Grande Fratello Vip questa settimana ci sono: Nathaly Caldonazzo, Soleil Sorge e Carmen Russo. Vedremo come andrà questa nomination, abbastanza tosta: chi riuscirà a salvarsi? Per saperne di più dobbiamo attendere la prossima puntata, in onda lunedì prossimo. Ricordiamo che il più votato avrà il destino di tutti gli altri. Continuate a seguirci per non perdervi neanche una news sul GF Vip e i suoi protagonisti.

