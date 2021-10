Chi è Giada Lini? Età, vita privata, carriera e Instagram

Tutto ciò che c’è da sapere sull’insegnante di danza di Ballando con le Stelle, Giada Lini. Qui una scheda conoscitiva per presentarvela attraverso della curiosità: dall’età, alla vita privata per passare alla carriera e i profili Instagram e social.

Chi è Giada Lini

Nome e Cognome: Giada Lini

Data di nascita: informazione non disponibile

Luogo di nascita: Bassano Del Grappa

Età: 30 anni

Altezza: 1 metro e 75 centimetri

Peso: 68 kg

Segno zodiacale: informazione non disponibile

Professione: ballerina

Fidanzato: Giada è fidanzata con Graziano Di Prima

Figli: informazione non disponibile

Tatuaggi: Giada non ha tatuaggi visibili sul suo corpo

Profilo Instagram: @giada.lini

Giada Lini età, biografia e altezza

Tra le ballerine italiane di maggior spicco c’è anche Giada Lini. L’insegnante di Ballando con Le Stelle è originaria di Bassano Del Grappa, dove è nata anche artisticamente.

Non conosciamo la data di nascita completa (quindi non siamo nemmeno in grado di dirvi il segno zodiacale), ma sappiamo che la sua età è di 30 anni.

Sappiamo altezza e peso, rispettivamente di 1 metro e 75 centimetri per 68 kg.

Cosa sappiamo, invece, della sua vita privata?

Vita privata

Per quanto riguarda la vita privata di Giada Lini possiamo dirvi che la ballerina è molto riservata, ma dal 2014 è impegnata sentimentalmente con il collega Graziano Di Prima, conosciuto nella scuola di Amici, come vedremo in seguito.

Non si conosce tantissimo di lei poiché l’insegnante è davvero molto riservata. Una delle poche cose che sappiamo è che ha un fratello di nome Leonardo, a cui è davvero tanto affezionata.

Di seguito vediamo dove è possibile seguire Giada Lini sui social…

Dove seguire Giada Lini: Instagram e social

Oltre a un profilo privato su Facebook, sappiamo che Giada Lini è possibile seguirla attraverso l’account ufficiale di Instagram.

Qui è davvero molto attiva e pubblica costantemente foto tra storie e post. Alcuni di essi che la vedono protagonista sul lavoro, altri momenti di vita privata insieme al fidanzato Graziano Di Prima.

Giada e Graziano tra l’altro si sono mostrati spesso in giro per il mondo, la ballerina adora molto viaggiare e non manca occasione di mostrare scatti dei luoghi più belli che ha avuto modo di visitare.

Scopriamo ora qualcosa in più circa la carriera di Giada Lini…

La carriera

Fin da piccola Giada Lini si è avvicinata alla danza, grazie ai suoi genitori che hanno una scuola (tra le più conosciute in Italia) e le hanno trasmesso questa grande passione. Questo l’ha spinta così a studiare in modo approfondito la disciplina, tanto da vincere addirittura importanti competizioni: è stata anche campionessa italiana!

Nel 2014 è entrata nel corpo di ballo di Amici di Maria De Filippi ed è qui che ha preso il via la sua carriera da professionista. Proprio nell’accademia ha conosciuto il suo attuale fidanzato Graziano Di Prima, allievo di quell’edizione.

Durante gli anni ha viaggiato tanto tra Australia e Inghilterra. Proprio nella prima nazione è stata presa in una compagnia, la ‘Burn the Floor’, insieme proprio al compagno. Questo gli ha permesso di essere ancora più uniti non solo sul lavoro ma anche nella vita lontana dai riflettori.

Insieme hanno partecipato anche a Striclty come Dancing Live, la versione inglese del nostro Ballando con le Stelle: Graziano nelle vesti di maestro, Giada invece all’interno del corpo di ballo.

Adesso però Giada Lini può coronare il sogno di lavorare nel nostro Paese…

Giada Lini a Ballando con le Stelle 2021

Con una grande esperienza alle spalle (anche in terra straniera) Giada Lini ha finalmente il privilegio di entrare nel cast di Ballando con le Stelle, a partire dal 16 ottobre 2021 su Rai 1. La trasmissione condotta da Milly Carlucci è per la ballerina un’altra vetrina importante dopo aver preso parte alla versione inglese.

La danzatrice Giada Lini avrà il compito di guidare nelle varie sfide Fabio Galante. L’obiettivo è quello di centrare la vittoria finale. Ce la faranno?

Intanto ecco chi sono tutti gli altri membri del cast di Ballando. A partire da Paolo Belli, braccio destro di Milly Carlucci, per passare alla giuria formata da Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Selvaggia Roma e Gullermo Mariotto.

Non mancheranno poi anche gli opinionisti Alberto Matano, Roberta Bruzzone e Alessandra Mussolini, che lo scorso anno abbiamo visto tra i concorrenti.

I concorrenti e ballerini di Ballando con le Stelle

Sono 13 in totale tutti i concorrenti della nuova edizione di Ballando con le Stelle. A ognuno di loro, ovviamente, è affiancato un ballerino di professione che possa così insegnare le varie coreografie a cui dovranno gareggiare.

Ecco tutti i protagonisti di Ballando con le Stelle:

Così abbiamo conosciuto tutti i protagonisti della nuova edizione di Ballando con le Stelle. Di seguito ecco il percorso di Giada Lini nella trasmissione di Rai 1…

Il percorso di Giada Lini a Ballando

Ballando con le Stelle 2021, come abbiamo detto, torna su Rai 1 il 16 ottobre. Qui di seguito vedremo il percorso dell’insegnante di ballo, Giada Lini, che affiancherà Fabio Galante. Vedremo se la ballerina riuscirà a portare alla vittoria l’ex calciatore. Staremo a vedere.

(IN AGGIORNAMENTO)

