Nota giornalista, scrittrice e conduttrice televisiva, Francesca Barra è anche opinionista di diversi programmi televisivi. Se volete però sapere meglio chi è, leggete con noi alcune curiosità che la riguardano come età, marito, vita privata, carriera e dove poterla seguire su Instagram.

Chi è Francesca Barra

Nome e Cognome: Francesca Barra

Data di nascita: 24 settembre 1978

Luogo di nascita: Policoro

Età: 46 anni

Altezza: 1 metro e 70 centimetri

Professione: giornalista, scrittrice e conduttrice e opinionista televisiva

Ex marito: Francesca è stata sposata con Marcello Molfino

Marito: Francesca è sposata con Claudio Santamaria

Figli: Francesca ha quattro figli, Emma Angelina, Renato, Greta e Atena.

Tatuaggi: Francesca ha dei tatuaggi

Profilo Instagram: @francescabarra1

Francesca Barra età, altezza e biografia

Eccoci subito con la biografia. Quanti anni ha Francesca Barra? La giornalista è nata a Policoro il 24 settembre 1978 sotto il segno della Bilancia e ha 46 anni d’età. È alta 1 metro e 70 centimetri circa.

Per chi non lo sapesse lei è la figlia dell’ex deputato Francesco Michele Barra.

Per chi non lo sapesse Francesca ha frequentato il Liceo Classico di Nova Siri. A seguito del diploma ha lasciato il paese di nascita per andare a vivere a Roma. Qui si è laureata in Scienze della Comunicazione presso l’Università LUMSA, con la tesi sulle donne in politica.

Pian piano si è fatta largo nel mondo della televisione e oggi è una stimata giornalista, scrittrice, conduttrice e opinionista televisiva.

Vita privata

Apriamo un altro capitolo: la vita privata. Chi è il primo marito di Francesca Barra? In passato la giornalista ha avuto una relazione con Marcello Molfino. Con lui ha avuto tre figli nel matrimonio durato dal 2005 al 2016. I loro nomi sono Emma Angelina, Renato e Greta.

Oggi chi è la compagna di Claudio Santamaria? Se vi è capitato di digitare o leggere questa domanda sul web, sappiate che la moglie dell’attore è proprio Francesca Barra. Stanno insieme dal 2017. Si sono sposati a novembre dello stesso anno degli USA e nel luglio 2018 a Policoro con cerimonia civile.

Quanti figli hanno Claudio Santamaria e Francesca Barra e dove vivono? La coppia ha una figlia, Atena, nata nel 2022.

Dove seguire Francesca Barra: Instagram e social

Per potere seguire più da vicino Francesca Barra è necessario utilizzare i social. La giornalista è presente non solo su Instagram, ma anche su Facebook e Threads. Ha anche un podcast su Spotify ed è possibile restare aggiornati sui suoi libri mediante la pagina di Amazon a lei dedicata.

In generale sui social non riporta solo momenti di vita privata con la sua famiglia, ma c’è anche tanto del suo lavoro.

Carriera

Dopo il diploma prima e la Laurea in seguito, Francesca Barra ha avuto la possibilità di farsi largo nel mondo dello spettacolo in diverse vesti.

L’abbiamo vista nei panni di commentatrice di fatti di cronaca nera ed è la firma di alcuni importanti quotidiani. Nel corso degli anni ha poi prestato il suo lavoro come opinionista, così come conduttrice e non solo, come vedremo successivamente.

È bene ricordare che in carriera Francesca Barra ha portato a casa diversi riconoscimenti, che ci teniamo ad elencare. Nel 2010 il Premio Mario Francese, mentre l’anno successivo Premio Rocco Chinnici. Invece nel 2012 ha ottenuto il Premio Siani ex aequo con Maria Falcone e il Premio Nazionale Paolo Borsellino. Infine nel 2013 è stata la volta del Premio Lucani nel mondo e Premio Heraclea.

Film e serie TV

Nel 2024 Francesca Barra l’abbiamo vista anche in un film e in un episodio (2×03) di una serie televisiva. Nell’ordine in Pensati sexy e Call My Agent.

Francesca proprio in Call My Agent ha recitato con cameo con il marito e la figlia Greta.

Libri di Francesca Barra

Oltre a cinema e televisione, Francesca Barra come detto è una giornalista e scrittrice e nel corso della sua carriera ha realizzato diversi libri in ordine decrescente dal più recente al più datato:

A occhio e quanto basta – 2022; (con Claudio Santamaria), La giostra delle anime – 2019; L’estate più bella della nostra vita – 2017; Il mare nasconde le stelle. Storia vera di Ramon, il ragazzo venuto dalle onde – 2016; Verrà il vento e ti parlerà di me – 2015; Tutta la vita in un giorno. Viaggio fra la gente che sopravvive mentre nessuno se ne accorge – 2014.

Poi ancora nella lista degli altri libri ricordiamo che:

(con Maria Falcone), Giovanni Falcone, un eroe solo – 2012; Il quarto comandamento. La vera storia di Mario Francese che sfidò la mafia e del figlio Giuseppe che gli rese giustizia – 2011; A casa di Jo. Piatti & ricette della mia cucina – 2009; Non mi aspettare – 2009.

Programmi televisivi

Durante la sua carriera televisiva ha svolto diverse mansioni Francesca Barra, da conduttrice a inviata e opinionista, per passare a concorrente e persino editorialista. Ecco tutte le sue esperienze lavorative.

Partiamo con: A tutto gol (2005); Omnibus Estate (2008); Sempre meglio che restare a casa (2010-2011); We Press (2011); Cristina Parodi Live (2012); Matrix (2013-2019).

In seguito è bene ricordare ancora: Concerto del Primo Maggio (2014, 2022); Tiki Taka – Il calcio è il nostro gioco (2014-2015); In onda (2015); L’anno che verrà (2016-2017);

Matrix Chiambretti (2017-2018); CR4 – La Repubblica delle Donne (2018-2019); Celebrity Hunted (2020) La pupa e il secchione 4 (2021); Tiki Taka – La repubblica del pallone (2021).

Nel 2023 su Rai 3 è stata scelta come opinionista di Cartabianca. Quando poi il programma si è spostato su Rete 4 con il titolo di È sempre Cartabianca è tornata nuovamente. Nella medesima rete l’abbiamo vista anche a Prima di domani.

Sempre nel 2024 è stata editorialista di Donne sull’orlo di una crisi di nervi, trasmissione condotta da Piero Chiambretti. Tra le esperienze più recenti la conduzione dal 2024 di 4 di sera e 4 di sera weekend. Infine ricordiamo la sua presenza come opinionista a The Couple – Una vittoria per due nel 2025.

Matrix

Nelle vesti di inviata Francesca Barra è stata a Matrix dal 2013 al 2019, mentre come opinionista dal 2017 al 2018. Durante la seconda opportunità accanto a Piero Chiambretti.

L’anno che verrà

Su Rai 1 è stata inviata della grande festa de L’anno che verrà!

CR4 – La repubblica delle donne

Ricordiamo anche che nel 2018/2019, sempre da Piero Chiambretti a CR4 ha assunto le parti di opinionista.

Celebrity Hunted

Bella sfida televisiva Francesca Barra l’ha affrontata accanto al marito Claudio Santamaria quando ha deciso di partecipare a Celebrity Hunted, su Prime Video. Esperienza questa che li ha visti arrivare alla vittoria!

La pupa e il secchione

Sempre nel 2021 l’abbiamo vista a La pupa e il secchione come opinionista.

Tiki Taka

Nel 2014/2015 e 2021 Francesca Barra ha ricoperto il ruolo di opinionista a TikiTaka.

4 di sera

Dal 2024 a oggi è alla conduzione di 4 di sera e 4 di sera Weekend insieme a Roberto Poletti.

Francesca Barra opinionista a The Couple

Dopo giorni di rumor, è arrivata l’ufficialità prima da Davide Maggio e poi a Verissimo! Francesca Barra e Luca Tommassini nel 2025 sono stati scelti come opinionisti di The Couple, il nuovo programma condotto da Ilary Blasi.

I concorrenti di The Couple

Sapete chi sono tutti i concorrenti di The Couple? Ecco la lista completa dei protagonisti della prima edizione del reality game:

Antonino Spinalbese e Andrea Tabanelli; Brigitta e Benedicta Boccoli; Danilo e Fabrizio Mileto; Elena Barolo e Thais Wiggers; Irma e Lucia Testa; Jasmine Carrisi e Pierangelo Greco; Laura Maddaloni e Giorgia Villa; Manila Nazzaro e Stefano Oradei.