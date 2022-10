Chi è Pago? Età, altezza, vita privata, canzoni e Instagram

Tutto su chi è Pago, dall’età, all’altezza, al padre, alla relazione con Serena Enardu, alle canzoni, a dove seguirlo su Instagram e social.

Chi è Pago

Nome e Cognome: Pacifico Settembre, in arte Pago

Data di nascita: 30 agosto 1971

Luogo di Nascita: Quartu Sant’Elena

Età: 51 anni

Altezza: 1,90 m

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: Vergine

Professione: cantante

Fidanzato: Pago è fidanzato con Serena Enardu

Figli: Pago ha un figlio, Nicola

Tatuaggi: Pago ha diversi tatuaggi: un microfono sul braccio e diversi simboli tra spalle e braccia (fonte: chiecosa.it)

Profilo Instagram: @pagoufficiale

Pago biografia, età e altezza

Il nome vero di Pago è Pacifico Settembre. Nasce il 30 agosto del 1971 a Quartu Sant’Elena, in Sardegna. La sua età è dunque di 51 anni, mentre la sua altezza è pari a 1,90 m. Della sua vita privata sappiamo che il cantante fin da giovane si appassiona alla musica e al tennis e che una volta compiuti i 18 anni, dopo aver terminati gli studi, si trasferisce a Milano dove si dedica totalmente alla sua carriera da artista.

Della sua famiglia sappiamo che suo padre, quando Settembre aveva 13 anni, fu arrestato. Da quel momento per Pacifico ci sono state diverse difficoltà, e qualche mese fa il cantante in una lunga intervista per Verissimo ha raccontato:

“Quando avevo 13 anni, mio padre fu arrestato, lasciandoci in balia del nulla. Non avevamo più niente, eravamo senza casa. Fece anche un periodo di latitanza. Perfino un avvocato ci consigliò di farlo scappare. Ricordo che venne da me a Milano e io lo tenevo nascosto, fu un periodo complicato. Cercammo anche di farlo trasferire in Costa Rica perché non ne potevamo più, ma aveva talmente voglia di stare a Cagliari che decise pure di morire lì”.

Ma scopriamo adesso tutto quello che c’è da sapere sulla sfera sentimentale di Pago e sulla chiacchierata storia con Serena Enardu.

Vita privata

Della vita privata e della sfera sentimentale di Pago sappiamo che ad oggi il cantante è single. Tuttavia le sue relazioni hanno fatto a lungo discutere e spesso Settembre è stato protagonista del gossip. Nei primi anni 2000 l’artista fa la conoscenza di Miriana Trevisan, con la quale scoppia l’amore. Nel 2003, dopo un lungo fidanzamento, la coppia decide di unirsi in matrimonio, e tutto sembra procedere a meraviglia. Tuttavia tre anni più tardi il cantante e la conduttrice si separano, ma la loro storia non finisce qui. Inaspettatamente infatti nel 2008 tra Pacifico e Miriana c’è un ritorno di fiamma, e l’anno seguente nasce il primo figlio della coppia, Nicola. Ciò nonostante successivamente, nel 2013, i due si separano per la seconda volta, e stavolta la rottura è definitiva.

Poco dopo Settembre incontra Serena Enardu e tra i due scoppia la passione. Per diversi anni tutto procede a gonfie vele per la coppia, fino a quando i rapporti iniziano ad incrinarsi. A settembre 2019 così l’artista e l’ex tronista di Uomini e Donne decidono di partecipare alla seconda edizione di Temptation Island Vip, dove le cose precipitano definitivamente. All’interno del villaggio delle fidanzate infatti Serena si avvicina al single Alessandro Graziani, col quale sembrerebbe esserci una grande sintonia.

La storia con Serena Enardu

Giunti al falò di confronto finale, Pago e la Enardu hanno un duro faccia a faccia, durante il quale i due decidono di interrompere definitivamente la loro storia. Qualche mese dopo però, sempre a Verissimo, pochi giorni prima di iniziare la reclusione nella casa del Grande Fratello Vip 4, Settembre ha ammesso di essere ancora innamorato di Serena. A quel punto l’ex tronista, spinta dalla voglia di riallacciare i rapporti con il cantante, e avendo capito di essere a sua volta ancora innamorata di lui, nel corso della prima puntata del reality ha modo di avere un faccia a faccia con Pacifico, che nel mentre inizia a riflettere sulla loro storia.

Solo pochi giorni dopo la Enardu diventa una concorrente ufficiale del Grande Fratello Vip 4, e proprio all’interno della casa tra i due scoppia nuovamente la passione ed entrambi decidono di dare un’altra chance alla loro relazione. Terminato il programma, per alcune settimane tutto procede a gonfie vele tra Pacifico e Serena, quando ad un tratto sui social l’ex tronista annuncia nuovamente la rottura.

La rottura

A quel punto con una lunga lettera per il settimanale Chi, Pago svela cosa è accaduto tra lui e la Enardu, affermando:

“Prima del Coronavirus, “tu lo sai”, che ero pronto a convolare a nozze. La quarantena è una vera prova d’amore per ogni coppia che decide di superare insieme un momento drammatico. E noi no. […] Improvvisamente abbiamo smesso di parlarci da innamorati. Questo lo sappiamo. Anzi, lo sai tu. Sono tornate fuori tutte le vecchie problematiche che fondamentalmente tu non hai mai cancellato dentro al tuo cuore, in profondità, con una rabbia che non si cancellerà mai. Problemi che poco hanno a che fare con l’amore. L’iter è stato lo stesso, lo avevo già vissuto. Tu che inizi parlare di meno, l’amore mentale e fisico che viene meno, fino a quando siamo stati in grado, questa volta, di non trascinarci a lungo”.

Come se non bastasse Pago accusa Serena Enardu di avere avuto una relazione clandestina con Alessandro Graziani, che nel mentre si trovava a Uomini e Donne in qualità di corteggiatore di Giovanna Abate. A quel punto tra i due partono una serie di botta e risposta social, tramite i quali Pacifico e Serena si accusano a vicenda con toni accesi. La Enardu nel mentre nega il flirt, e poche settimane dopo il cantante a Oggi ammette che in futuro potrebbe perdonare Serena, nonostante tutto. Queste le sue parole in merito:

“Lei mi aveva dato questa versione: ‘Ho avuto un flirt con Alessandro Graziani, ma non è accaduto nulla’. E quindi per mesi mi ha mentito. Eravamo già in crisi, già a fine aprile non ci parlavamo più con il linguaggio dell’amore. Poi in quarantena sono saltati fuori i vecchi problemi e la vecchia rabbia di Serena. [..] Perdonarla? Chi può dirlo! Non faccio mai previsioni. Il problema poi non è perdonare ma ritrovare la fiducia. Non lo decidi”.

Nel 2022 Pago e Serena Enardu sono tornati ufficialmente insieme.

Dove seguire Pago: Instagram e social

Tutti coloro che vogliono rimanere in contatto con Pago, possono seguire il concorrente di Tale e Quale Show tramite la sua pagina ufficiale Instagram.

Il cantante ha già raggiunto i 298 mila follower, e senza dubbio nelle prossime settimane non è escluso che Settembre possa raggiungere una cifra ancora più alta.

Pacifico sul noto social ama condividere tutti i momenti più belli ed importanti della sua vita privata e della sua carriera.

Carriera e canzoni

La carriera di Pago inizia quando dà vita alla sua prima band, i New Rose. Dopo diverse esperienze, però, il cantante decide di lasciare la Sardegna, iniziando così a girare l’Italia in cerca di fortuna. Dopo una breve esperienza a Parigi, Settembre arriva a Milano, tuttavia però non mancano le difficoltà. Ecco cosa ha raccontato lui a Verissimo:

“A Parigi ho fatto l’artista di strada per guadagnare qualcosa. Dormivo dove capitava, per strada o in stazione. Poi un giorno mi sono innamorato di Milano e anche qui dormivo un giorno in una pensione o in strada, qualche amico mi dava la macchina e dormivo lì. Nella vita ho sofferto tantissimo, ma la sofferenza mi ha dato la forza per andare avanti”

La svolta per la sua carriera arriva nel 2005, quando Pago firma un contratto con la Carosello Records e la Warner Music Italy. Poco dopo esce il suo primo singolo, Parlo Di Te, ad oggi una delle sue canzoni più amate dai fan. Dopo un tour promozionale Settembre partecipa al Festivalbar 2005, e qualche mese dopo pubblica il suo secondo brano inedito, Non Cambi Mai.

L’anno successivo arriva una nuova opportunità per la sua carriera, quando partecipa alla terza edizione di Music Farm. Anche in questa occasione Pacifico conquista il cuore del pubblico, vincendo così il reality. Esce così il suo primo album omonimo, anticipato da una nuova canzone, Vorrei Tu Fossi Mia.

Nel 2009 Pago pubblica il suo secondo album di inediti, Aria di Settembre, che viene anticipato dalla cover Un’estate fa, in duetto Franco Califano. Nel 2012 esce invece il singolo In Eterno, ad oggi tra le ultime canzoni di Settembre. Dopo la partecipazione a Temptation Island Vip, arriva per il cantante una nuova grande opportunità televisiva, il Grande Fratello Vip 4.

Il 16 giugno 2020, come se non bastasse, l’artista pubblica il suo primo libro, Vagabondo D’Amore, attraverso il quale racconta la sua storia senza filtri e senza censure. A settembre dello stesso anno per Pacifico arriva un’altra grande occasione: Tale e Quale Show!

Tra le ultime apparizioni in TV nel 2020 e 2021:

2020 – Tu lo sai

2021 – Parlo ancora di noi

Pago a Tale e Quale Show

Parte il 18 settembre su Rai la nuova edizione di Tale e Quale Show. Alla conduzione dell’amatissimo talent show ritroviamo ancora una volta Carlo Conti, ormai volto storico della trasmissione. 10 sono i concorrenti che si mettono alla prova con questa nuova esperienza, e tra essi ci sarà anche Pago, pronto a calarsi nei panni dei volti più noti ed amati del mondo della musica.

Questo quello che ha affermato qualche settimana su Instagram Settembre in merito alla sua partecipazione a Tale e Quale Show:

“Spero vivamente di non deludere nessuno. Ce la metterò tutta. Perché cantare sì. Ma lì c’è tutta una parte che non ho mai affrontato nella mia vita. C’è da essere bravi e attenti. C’è da studiare. Mi darò da fare, studierò. Grazie a Carlo Conti perché ha speso delle parole meravigliose nei miei confronti. Sono onorato di fare questo programma. Non vedo l’ora di ripagare queste parole“.

Torneo

Pago, vincitore di Tale e Quale 2020, l’abbiamo ritrovato durante il Torneo sia nel 2020 che nel 2021. Ecco tutti i protagonisti.

Novella 2000 © riproduzione riservata.