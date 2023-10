Chi è Eleonora Occhinegro di Bake Off Italia 11? Età e Instagram

NEWS

Dalla vita privata alla biografia di Eleonora Occhinegro, concorrente di Bake Off Italia 2023, cioè l’edizione numero 11 del programma.

Chi è Eleonora Occhinegro

Nome e cognome: Eleonora Occhinegro

Data di nascita: informazione non disponibile

Luogo di nascita: Taranto

Età: 46 anni

Segno zodiacale: informazione non disponibile

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Professione: ottico optometrista

Fidanzato: è single

Figli: non ha figli

Tatuaggi: tantissimi e su tutto il corpo

Profilo Instagram: @eleonora_bakeoff11

Profilo Facebook: eleonora.occhinegro

Eleonora Occhinegro età e biografia

Conosciamo meglio chi è la concorrente di Bake Off Italia 2023 Eleonora Occhinegro attraverso la sua biografia. Nata a Taranto, Eleonora ha 46 anni di età, ma non conosciamo la sua data di nascita esatta e nemmeno il suo segno zodiacale. Non abbiamo informazioni neanche sulla sua altezza e il suo peso. Per quanto riguarda i tatuaggi, ne ha tantissimi sul suo corpo, come ad esempio un paio di occhiali sul braccio e una matriosca dopo una svolta importante della sua vita.

Molto legata alla sua famiglia, lavora proprio nell’attività di famiglia: un negozio di ottica. Lei in particolare è ottico e optometrista. Le piace moltissimo questo lavoro, ma adora anche la pasticceria che è appunto la sua passione, oltre ai viaggi.

La vita privata di Elenonora di Bake Off

Eleonora Occhinegro, parlando della sua vita privata, non è sposata e non ha figli. Dopo la fine di una relazione, alcuni anni fa ha deciso di sottoporsi a un intervento chirurgico per la riduzione dello stomaco. E si dice rinata. Vedersi in un corpo totalmente diverso e che le piace l’ha portata a credere in se stessa. Il tatuaggio della matriosca viene proprio dopo questa operazione.

Come abbiamo detto, è un’amante dei viaggi e ama soprattutto il Kenya, luogo in cui va spesso. Qui ha un’associazione benefica e a breve inaugurerà una scuola. Si è legata tantissimo ad alcuni bambini dell’Africa in particolare a uno che era orfano e viveva con la nonna cieca. Proprio queato bambino la considera sua madre.

Dove seguire Eleonora di Bake Off Italia 2023: Instagram e social

Dopo aver conosciuto meglio Eleonora Occhinegro di Bake Off Italia 2023, parliamo dei social e quindi come seguirla.

Ha un profilo Instagram in cui posta i suoi dolci, ma anche momenti di vita privata con famiglia e amiche. E ci sono anche scatti della sua amata Africa.

Inoltre Eleonora ha un profilo Facebook sempre molto aggiornato.

Eleonora Occhinegro a Bake Off 11

Venerdì 8 settembre parte su Real Time la messa in onda di Bake Off Italia 2023, il programma è arrivato all’edizione numero 11. Da venerdì 1 settembre, ogni settimana, viene caricata su Discovery Plus una nuova puntata che può essere vista in anteprima da chi ha un abbonamento.

Alla conduzione troviamo ancora una volta Benedetta Parodi e anche la giuria è quella della scorsa edizione: Damiano Carrara, Ernst Knam e Tommaso Foglia. I concorrenti in gara sono 16 e tra loro c’è anche Eleonora Occhinegro che nel video di presentazione ha detto: “La vista è il senso a cui mi affido di più. Nella mia pasticceria, infatti, voglio che sia molto importante la componente estetica”.

Sulla partecipazione a Bake Off Italia ha dichiarato: “Il mio giudice preferito? Ovviamente Knam, soprattutto per i suoi bellissimi occhiali colorati. Il mio sogno più dolce è quello di aprire una scuola di pasticceria per aiutare gli altri a guardare il mondo attravero le lenti giuste”.

Vediamo ora il percorso di Eleonora a Bake Off Italia 2023.

Il percorso di Eleonora Occhinegro a Bake Off 11

L’inizio del percorso di Eleonora Occhinegro a Bake Off Italia 2023 parte venerdì 8 settembre. Vedremo se riuscirà ad arrivare fino in fondo.

(IN AGGIORNAMENTO)