Chi è Maurizio Santaniello di Bake Off Italia 2023? Instagram

Nicolò Figini | 8 Settembre 2023

A partire da venerdì 8 settembre 2023 andrà in onda su Real Time l’edizione numero 11 di Bake Off Italia e al suo interno conoscere tanti aspiranti pasticceri tra i quali anche Maurizio Santaniello. Ecco tutto quello che bisogna sapere per conoscerlo al meglio.

Chi è Maurizio Santaniello

Nome e Cognome: Maurizio Santaniello

Data di nascita: 1974

Luogo di nascita: Nola

Età: 49 anni

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: informazione non disponibile

Professione: account manager

Moglie: ha una moglie

Figli: ha due figlie

Tatuaggi: non ha tatuaggi visibili

Profilo Instagram: @maurizio_bakeoff11

Maurizio Santaniello età e biografia

Qualcuno si chiederà chi è Maurizio Santaniello di Bake Off Italia 2023. L’uomo vive per quasi tuta la sua vita a Nola e nasce nel 1974, quindi ha un’età pari a 49 anni. La data di nascita, così, come il peso e l’altezza non la conosciamo.

Per quanto riguarda la famiglia sappiamo che ha una moglie e due figlie. Non ci sono notizie sui genitori, fratelli o sorelle.

Sappiamo che lavora come account manager da oltre vent’anni per un’azienda e viaggia spesso per l’Italia: “Gratifica, è molto bello ma anche un sacrificio“.

Ha una grande passione per la corsa. Si allena molto spesso e nella sua vita ha partecipato a quattro maratone.

La vita privata di Maurizio di Bake Off Italia

Per quanto riguarda la vita privata di Maurizio Santaniello, concorrente di Bake Off Italia 2023, sappiamo che ha una moglie e due figlie.

Non abbiamo ben chiaro da quanto sia sposato o quanti anni abbiano le ragazze.

Nel caso in cui dovessimo sapere di più non esiteremo ad aggiornarvi. Continuate a seguirci.

Dove seguire Maurizio di Bake Off Italia 11: Instagram e social

Ma dove seguire Maurizio Santaniello durante il suo percorso a Bake Off Italia 11? Non sembra avere account TikTok e Twitter.

Tuttavia è presente su Facebook e Instagram. Qui sopra pubblica le foto dei suoi dolci e alcuni momenti insieme alla famiglia e agli amici.

Maurizio Santaniello a Bake Off Italia 2023

L’avventura di Maurizio Santaniello a Bake Off Italia 11 comincia venerdì 8 settembre 2023. Lo ha annunciato lui stesso sul proprio profilo Instagram con un lungo post:

“A volte i sogni si avverano, soprattutto se rguardano le nostre passioni. Finalmente l’attesa è finita e posso annunciare ufficialmente di essere uno dei 16 pasticceri amatoriali che parteciperanno a BakeOff11.

Spero che sarete in tanti a seguirmi e sostenermi già da subito sui social e a settembre in trasmissione…..ci divertiremo assieme agli altri 15 “scalmanati” amici che ho avuto la fortuna di conoscere”.

La pasticceria lo aiuta a uscire dalla monotonia delle sue giornate e del proprio lavoro. Ama cucinare per la sua famiglia e si definisce “papi-chef” anche se la moglie lo chiama “manager pasticcione” perché sporca ovunque.

Lo appassionano le sfoglie e sogna di “cambiare abito” alla sua vita e renderla più colorata.

I concorrenti di Bake Off Italia

I concorrenti di Bake Off Italia 2023 sono elencati qui di seguito:

Gabriele Citti

Riccardo Venturi

Tommaso Cavalieri

Maurizio Santaniello

Irene Caporali

Davide Cavasin

Xi Zhao

Danila Iacchia

Aurèlien Trainaud

Eleonora Occhinegro

Karina Izzia

Fabio Caldarulo

Daniela “Dany” Mazzarello

Giovanni De Maria

Giovina Roberta Augelli

Roberta Caruso

Passiamo, ora, ai giudici e alla conduttrice…

I giudici di Bake Off Italia 2023

Per quanto riguarda i giudici, poi, sappiamo che torneranno Damiano Carrara, Ernst Knam e Tommaso Foglia.

Dovrebbe tornare anche Clelia D’Onofrio, la quale sarà presente in alcuni segmenti di ogni puntata.

La conduttrice, infine, sarà ancora Benedetta Parodi.

Il percorso di Maurizio a Bake Off Italia

Il percorso di Maurizio Santaniello ha inizio venerdì 8 settembre 2023 su Real Time. Vedremo, settimana dopo settimana, come se la caverà con le sfide che gli metteranno davanti i giudici e la conduttrice.

1° puntata: IN AGGIORNAMENTO