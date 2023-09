Chi è Davide Cavasin di Bake Off Italia? Età e Instagram

NEWS

Andrea Sanna | 8 Settembre 2023

Chi è

Protagonista di Bake Off Italia 11 è Davide Cavasin. Ma cosa sappiamo sull’aspirante pasticciere? Ecco qui di seguito, in questa scheda, tutto ciò che c’è da sapere su di lui: dall’età alla vita privata per passare a Instagram e al suo percorso nella trasmissione di Real Time.

Chi è Davide Cavasin

Nome e Cognome: Davide Cavasin

Data di nascita: 1975

Luogo di nascita: Treviso

Età: 48 anni

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: informazione non disponibile

Professione: architetto libero professionista

Moglie: Davide è sposato con Loretta

Figli: Davide ha due figlie Anna Viola e Azzurra

Tatuaggi: Davide non dovrebbe avere tatuaggi

Profilo Instagram: @davidecavasin_bakeoff11

Davide Cavasin età e biografia

Apriamo la scheda del concorrente di Bake Off Italia con la sua biografia. Quanti anni ha Davide e come si chiama di cognome? All’anagrafe Davide Cavasin è nato nel 1975 e la sua età oggi è di 48 anni. Non conosciamo la data e il luogo di nascita precisi e nemmeno il segno zodiacale.

Come rivelato dallo stesso Davide, però sappiamo che abita a Casier in provincia di Treviso.

Soffermandoci sul suo percorso di studi, ha frequentato l’Istituto d’arte Statale d’arte di Venezia. Successivamente si è laureato in Architettura presso l’Università Iuav, sempre nel capoluogo veneto.

Che lavoro fa Davide di Bake Off Italia 2023? Il concorrente è un architetto libero professionista.

Vita privata

Non si conosce granché della vita privata di Davide Cavasin di Bake Off.

Ma ha una moglie o fidanzata? Oppure è single? Da quel che è emerso Davide è sposato con Loretta da circa 16 anni. Dal frutto del loro amore sono nate due figlie: Anna Viola di quasi 12 anni e Azzurra di 9.

Tra le sue passioni oltre alla pasticceria ci sono anche la musica e il ballo. Di sé, invece, dice di essere un uomo molto sensibile, che si divide tra parte razionale, sempre pronto a fare calcoli e progetti e un animo più sensibile.

Dove seguire Davide di Bake Off Italia 11: Instagram e social

Se siete fan di Bake Off Italia e siete quindi curiosi di scoprire qualcosa in più su Davide Cavasin, vi consigliamo di seguirlo sui suoi social.

Il concorrente del programma di dolci ha un profilo su Facebook, ma è possibile trovarlo anche su Instagram. Qui condivide tante cose inerenti alla trasmissione, ma non mancano anche dei riferimenti alla sua vita privata.

Spesso posta anche immagini delle sue creazioni e di momenti di quotidianità.

Sbirciando sul suo account scopriamo che si definisce un sognatore e per definire sé stesso ha detto di essere “amante delle cose belle e delle belle persone”.

Davide Cavasin a Bake Off Italia 2023

Come dicevamo tra i partecipanti di questa edizione di Bake Off Italia troviamo anche Davide Cavasin. Ha una grande passione per la pasticceria, che è nata quando era piccolo e frequentava la casa dei nonni materni.

Conserva dei faldoni con ricette, bozzetti e foto con risultato finale.

Nella clip di presentazione Davide Cavasin ha dichiarato che tiene molto alla partecipazione a Bake Off. Vede difficile la vittoria e riuscire a coronare il desiderio di aprire un locale. Vorrebbe realizzare una Bakery House nell’abitazione dei suoi nonni.

Allo stesso tempo, però, da sognatore si augura che il programma possa aiutarlo a cambiare la sua vita.

I giudici di Bake Off Italia

Chi sono i giudici di Bake Off Italia 2023? Sono stati annunciati ufficialmente prima dell’inizio della trasmissione e si tratta della medesima giuria della passata stagione, formata da:

Ora che conosciamo i giudici, sappiamo invece chi conduce Bake Off Italia? A presentare la trasmissione ancora una volta è Benedetta Parodi.

I concorrenti di Bake Off Italia 2023

E i concorrenti di Bake Off Italia 11 chi sono? Scopriamo insieme tutti gli aspiranti pasticceri del programma di Real Time. Tutti talentosi e con la voglia di stupire, eccoli in elenco:

Tra loro un solo vincitore di Bake Off Italia! Davide riuscirà a conquistare il titolo?

Il percorso di Davide Cavasin a Bake Off Italia 2023

In quest’ultimo paragrafo invece scopriremo come si evolverà il percorso di Davide Cavasin a Bake Off. A lui il compito, così come per gli altri concorrenti, di dare il meglio e riuscire a superare le insidiose difficoltà di puntata in puntata.

1° puntata: (IN AGGIORNAMENTO)