Chi è Danila Iacchia di Bake Off Italia 11? Età e Instagram

Andrea Sanna | 8 Settembre 2023

Chi è

Il palinsesto di Real Time si arricchisce dell’edizione numero 11 di Bake Off Italia, che vede Danila Iacchia tra i concorrenti. Cosa sappiamo su di lei? Ecco alcune informazioni che abbiamo raccolto sul suo conto: dall’età alla vita privata, il percorso nel programma di dolci e dove seguirla su Instagram e social.

Chi è Danila Iacchia

Nome e Cognome: Danila Iacchia

Data di nascita: 1960

Luogo di nascita: Montichiari (Brescia)

Età: 63 anni

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: informazione non disponibile

Professione: ex impiegata, oggi casalinga

Marito: Danila è sposata

Figli: Danila ha un figlio di nome Riccardo

Tatuaggi: Danila non ha tatuaggi

Profilo Instagram: @danila_bakeoff11

Danila Iacchia età e biografia

Vediamo insieme cosa conosciamo della biografia dell’aspirante pasticciera di Bake Off Italia. Quanti anni ha Danila Iacchia? La concorrente è nata nel 1960 a Montichiari (non sappiamo la data di nascita completa), dunque la sua età è di 63 anni.

Da dove viene Danila e che lavoro fa? La signora è stata impiegata ma oggi è una una casalinga a tempo pieno. È di Montichiari, comune in provincia di Brescia, in cui vive ancora oggi.

La passione per la creazione di dolci, come vedremo, è nata da poco tempo.

La vita privata di Danila di Bake Off

Parlando invece della vita privata di Danila Iacchia di Bake Off Italia, sappiamo che è felicemente sposata dal 24 ottobre 1987.

Ma Danila ha dei figli? La risposta è si. Nella clip di presentazione ha svelato di avere un figlio. Sbirciando sui social abbiamo visto che si chiama Riccardo.

Di lei abbiamo scoperto essere una persona davvero molto elegante, precisa e molto sicura di sé.

Dove seguire Danila di Bake Off Italia 11: Instagram e social

Se siete fan di Bake Off Italia non potete non seguire Danila Iacchia sui suoi social. Oltre ad avere un profilo privato su Facebook, la protagonista del noto programma TV la potete trovare anche su Instagram.

Nel suo account ufficiale potete trovare tantissime scatti alla pasticceria (e alla creazione di dolci), ma anche di viaggi. Peraltro dai suoi social abbiamo scoperto anche che è una persona che ama lo sport, lunghe camminate ed escursioni. Molte di esse in compagnia del marito.

“I sogni non hanno età” è invece la frase scelta invece per la sua biografia, come biglietto da visita.

Danila Iacchia a Bake Off Italia 2023

Sappiamo quando inizia Bake Off Italia? L’8 settembre è la data scelta per la nuova edizione di Bake Off Italia e tra i volti nuovi del programma c’è anche Danila Iacchia.

Com’è nata questa passione per la pasticceria? A svelarlo è stata proprio lei nella clip di presentazione. La concorrente ha spiegato che suo figlio è andato a convivere con la fidanzata, si è ritrovata ad avere davvero tanto tempo libero. Mentre sfogliava dei libri di pasticceria moderna Danila di Bake Off è rimasta affascinata da alcuni dolci:

“Pensavo di non riuscirci, di non esserne in grado, invece poi incuriosita ci ho provato e non mi sono arresa. Ho cominciato oramai avanti con gli anni”.

Se vi state chiedendo com’è nata l’idea di partecipare a Bake Off, Danila ha detto che l’idea è stata del figlio Riccardo: è stato lui a iscriverla ai casting: “È il mio più grande fan, insieme alla mia amica Franca, che è anche un giudice severo. Voglio dimostrare ai miei concittadini che sono un talento nella pasticceria, dato che hanno sempre manifestato qualche dubbio”.

I concorrenti di Bake Off Italia 11

In totale in questa edizione di Bake Off Italia troviamo 16 concorrenti. Tra loro si nasconde il vincitore del programma. Ma scopriamo insieme tutti i loro nomi:

I partecipanti di Bake Off Italia avranno quindi il compito di superare le sfide a cui saranno sottoposti dai giudici nel corso delle puntate.

I giudici di Bake Off Italia

In questa stagione di Bake Off Italia 11 al timone di conduzione ritroveremo Benedetta Parodi.

Chi saranno invece i giudici? A commentare i dolci degli aspiranti pastry chef troviamo:

Un terzetto tutto al maschile quello che vedremo quest’anno!

Il percorso di Danila a Bake Off Italia 2023

Come si concluderà il percorso di Danila Iacchia a Bake Off Italia 11? Riuscirà a raggiungere l’ambita finale e giocarsi la vittoria? Lo scopriremo di puntata in puntata.

1° puntata: (IN AGGIORNAMENTO)