Chi è Giovina Augelli di Bake Off Italia 2023? Instagram

Vincenzo Chianese | 6 Ottobre 2023

Quest’anno tra i concorrenti di Bake Off Italia c’è anche Giovina Roberta Augelli. Ecco tutto quello che sappiamo su di lei, dall’età, alla vita privata, a dove poterla seguire sui social e su Instagram.

Chi è Giovina Augelli

Nome e Cognome: Giovina Roberta Augelli

Data di nascita: informazione non disponibile

Luogo di nascita: Siracusa

Età: 31 anni

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: informazione non disponibile

Professione: dipendente pubblica

Fidanzato: informazione non disponibile

Figli: Giovina non ha figli

Tatuaggi: non ha tatuaggi visibili

Profilo Instagram: @giovina_bakeoff11

Giovina Augelli età e biografia

Andiamo a scoprire la biografia di Giovina Roberta Augelli. La concorrente di Bake Off Italia 2023 nasce a Siracusa e la sua età è di 31 anni.

Non conosciamo tuttavia la data di nascita esatta e le informazioni circa la sua altezza e il suo peso.

Giovina attualmente vive a Trento, dove lavora come dipendente pubblica. La sua grande passione sono però i dolci. Si definisce una ragazza molto puntigliosa e attenta ai dettagli estetici.

Ma cosa sappiamo sulla sua vita privata? Scopriamolo.

Vita privata

Sulla vita privata di Giovina Augelli non sappiamo molto.

In molti si stanno già chiedendo se la concorrente di Bake Off Italia 11 abbia un fidanzato.

Al momento tuttavia non conosciamo la risposta a questa domanda.

Vediamo però dove seguirla sui social e in particolare su Instagram.

Dove seguire Giovina di Bake Off Italia 11: Instagram e social

Volete sapere dove seguire Giovina Augelli sui social? Scopriamolo.

La concorrente di Bake Off Italia 2023 ha un profilo Instagram attivo, che vanta già più di 5 mila follower.

Proprio sulla sua pagina la pasticciera condivide le foto di tutti i suoi dolci.

Ma cosa sappiamo sul suo arrivo in trasmissione?

Giovina Augelli a Bake Off Italia 2023

Manca sempre meno alla partenza di Bake Off Italia 2023. Venerdì 8 settembre infatti su Real Time debutta la nuova edizione del programma più dolce di sempre, come sempre con la conduzione di Benedetta Parodi. Tra i concorrenti che quest’anno si metteranno alla prova c’è anche Giovina Roberta Augelli, e la pasticciera sul suo profilo Instagram ha affermato:

“La mia passione per la pasticceria è nata grazie a Bake Off Italia, e nel corso degli anni ho sempre nutrito la certezza che, un giorno, mi sarei messa alla prova sotto quel tendone. Ci ho sempre creduto, finché ho dato ai miei sogni forma concreta. Mantenere il segreto è stata un’impresa, ma ora posso finalmente rivelarlo: sono ufficialmente una dei concorrenti di Bake Off 11”.

Giovina Augelli si è appassionata alla pasticceria 10 anni fa e partecipa a Bake Off Italia 2023 per capire se l’amore per i dolci possa più di una semplice passione.

Vediamo ora chi sono gli altri concorrenti della nuova edizione.

I concorrenti di Bake Off Italia

Ecco l’elenco dei 16 concorrenti che partecipano a Bake Off Italia 2023:

Facciamo invece la conoscenza dei giudici di Bake Off 11.

I giudici di Bake Off Italia 2023

Anche quest’anno a condurre Bake Off Italia sarà Benedetta Parodi, pronta a riprendere in mano le redini della fortunata trasmissione. A tornare nel ruolo di giudici saranno invece Ernst Kanm, Damiano Carrara e Tommaso Foglia,

Ma Clelia D’Onofrio apparirà nelle nuove puntate del programma in onda su Real Time? Al momento non conosciamo la risposta a questa domanda.

Il percorso di Giovina Augelli a Bake Off Italia

Sta per iniziare il percorso di Giovina Augelli a Bake Off Italia 2023. La giovane pasticciera l’8 settembre varcherà la prima volta il tanto sognato tendone e si metterà alla prova con le varie sfide.

(IN AGGIORNAMENTO)