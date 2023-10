Chi è Fabio Caldarulo di Bake Off Italia 2023? Instagram

NEWS

Debora Parigi | 6 Ottobre 2023

Chi è

Le informazioni che riguardano Fabio Caldarulo, concorrente di Bake Off Italia 2023 (edizione 11), dalla biografia, al lavoro fino alla vita privata e i social.

Chi è Fabio Caldarulo

Nome e cognome: Fabio Caldarulo

Data di nascita: informazione non disponibile

Luogo di nascita: Foggia

Età: 38 anni

Segno zodiacale: informazione non disponibile

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Professione: ex autista di autobus

Fidanzata: ha una compagna di nome Loredana

Figli: ha una figlia

Tatuaggi: alcuni visibili

Profilo Instagram: @fabiocaldarulo_bakeoff11

Fabio Caldarulo età e biografia

Vediamo la biografia del concorrente di Bake Off Italia 2023 Fabio Caldarulo. Sappiamo che è nato a Foggia e ha 38 anni di età. Non conosciamo la sua data di nascita esatta e nemmeno il suo segno zodiacale. Non abbiamo informazioni nemmeno sulla sua altezza e il suo peso. Parlando di tatuaggi, invece, ne ha alcuni visibili sul suo corpo.

Proviene da una famiglia molto numerosa, erano sette in casa, e lui è il più piccolo di tutti i fratelli. Come lui stesso ha raccontato, non ha avuto modo di studiare. Infatti alla fine della terza media i suoi genitori lo misero davanti a un bivio: la scuola o il lavoro. Lui decise di andare a lavorare poiché ce n’era molto bisogno in casa dato che lavorava solo suo padre.

Nella sua vita ha fatto molti lavori, l’ultimo è stato quello di autista per autobus. Ma di recente ha lasciato questo mestiere, molto sicuro, per seguire i suoi sogni: la pasticceria. Ha detto che è stato davvero un rischio, ma vuole dare un futuro migliore a sua figlia.

La vita privata di Fabio di Bake Off Italia

Parlando della sua vita privata, Fabio Caldarulo ha una compagna da 4 anni che si chiama Loredana. E insieme hanno una figlia che si chiama Clarissa ed è l’amore della sua vita.

Si definisce caratterialmente una persona molto calma e pacata. Lo chiamano il gigante buono.

Dove seguire Fabio di Bake Off Italia 2023: Instagram e social

Parliamo adesso dei social di Fabio Caldarulo di Bake Off Italia 2023 e di come seguirlo online.

Ecco che quindi vi segnaliamo il suo profilo Instagram legato al programma che ancora non ha molto seguito, ma sicuramente crescerà con la messa in onda degli episodi. Qui pubblica ciò che realizza nella pasticceria, ma anche qualcosa di vita privata.

Fabio Caldarulo a Bake Off 11

L’edizione numero 11 di Bake Off Italia parte venerd’ 8 settembre. Per chi ha un abbonamento a Discovery Plus può già vedere in esclusiva le puntate (una a settimana) a partire dal 1 settembre.

Benedetta Parodi è di nuovo alla conduzione e anche la giuria è quella della scorsa edizione: Damiano Carrara, Ernst Knam e Tommaso Foglia. I concorrenti in gara sono 16 e tra loro c’è anche Fabio Caldarulo che nel video di presentazione ha detto: “Il mio stile di pasticceria è moderno. Cerco sempre la perfezione sia nei gusti che nell’estetica, tant’è che il mio giudice preferito è Damiano perché anche lui cerca in maniera maniacale la perfezione. Solo che lui ci riesce e io ci sto provando”.

Infine riguardo la partecipazione a Bake Off Italia 2023 ha dichiarato: “Partecipare a Bake Off significa tanto. Significa aveva una speranza di un futuro migliore. C’è tanto rischio in quello che sto facendo. Però la forza di riuscire a portare avanti questo percorso qui a Bake Off e tutto quello che sto iniziando a fare me la dà mia figlia. Il mio sogno più dolce è, grazie al mio talento nella pasticceria, di riuscire a dare a mia figlia la libertà di sognare”.

