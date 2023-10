Chi è Giovanni De Maria di Bake Off Italia 11? Instagram

NEWS

Vincenzo Chianese | 6 Ottobre 2023

Chi è

Tra i concorrenti di Bake Off Italia 2023 troviamo anche Giovanni De Maria. Ecco cosa sappiamo su di lui, dall’età, alla vita privata, a dove seguirlo sui social e su Instagram.

Chi è Giovanni De Maria

Nome e Cognome: Giovanni De Maria

Data di nascita: informazione non disponibile

Luogo di nascita: Napoli

Età: 29 anni

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: informazione non disponibile

Professione: impiegato di un’azienda diagnostica

Fidanzato: informazione non disponibile

Figli: Giovanni non ha figli

Tatuaggi: non ha tatuaggi visibili

Profilo Instagram: @giovanni_bakeoff11

Giovanni De Maria età e biografia

Vediamo tutto quello che sappiamo su Giovanni De Maria, partendo dalla sua biografia. Il concorrente di Bake Off Italia 2023 ha origini napoletane, tuttavia vive nella periferia di Milano con i suoi genitori. La sua età è di 29 anni.

Sconosciute invece le informazioni circa la sua data di nascita esatta, la sua altezza e il suo peso.

Sappiamo che Giovanni lavora come impiegato di un’azienda diagnostica e che la sua più grande passione sono i dolci. Si definisce un ragazzo allegro, simpatico e gentile.

Ma scopriamo di più in merito alla sua vita privata.

Vita privata

Non sappiamo molto sulla vita privata di Giovanni De Maria.

In passato, durante gli anni dell’adolescenza, il pasticciere ha affrontato momenti non semplici, a causa dei problemi economici che la famiglia ha dovuto affrontare.

Non sappiamo se Giovanni sia fidanzato.

Volete sapere dove seguirlo sui social? Scopriamolo.

Dove seguire Giovanni di Bake Off Italia 11: Instagram e social

Andiamo a vedere dove seguire Giovanni De Maria sui social.

Il concorrente di Bake Off 11 ha un profilo Instagram attivo.

Sulla sua pagina Giovanni condivide i suoi dolci e i momenti più importanti della sua vita privata.

Ma cosa sappiamo sul suo arrivo in trasmissione?

Giovanni De Maria a Bake Off Italia 2023

Finalmente ci siamo. Venerdì 8 settembre su Real Time parte ufficialmente Bake Off Italia 2023 e tante saranno le emozioni che ci aspettano. Alla conduzione della trasmissione, come da tradizione, ci sarà Benedetta Parodi, che settimana dopo settimana guiderà i 16 concorrenti nel loro percorso. Tra i protagonisti della nuova edizione c’è anche Giovanni De Maria, che su Instagram afferma:

“Ho sempre pensato che le passioni sono ciò che ci rendono vivi ed è per questo che vanno coltivate al costo di fare anche qualcosa di folle! Per questo motivo, quest’anno parteciperò all’undicesima edizione di Bake Off Italia”.

Per Giovanni la pasticceria è stata fondamentale, in particolare come terapia. Tuttavia il concorrente di Bake Off Italia spera di poter trasformare questa passione in un vero lavoro.

Conosciamo ora gli altri concorrenti di Bake Off 11.

I concorrenti di Bake Off Italia

Facciamo la conoscenza dei 16 concorrenti di Bake Off Italia 2023:

Ma chi sono i giudici di Bake Off 11?

I giudici di Bake Off Italia 2023

Come vi abbiamo già svelato in precedenza, anche quest’anno a condurre Bake Off Italia sarà Benedetta Parodi. A tornare nel ruolo di giudici saranno invece Ernst Kanm, Damiano Carrara e Tommaso Foglia,

In molti si chiedono anche se Clelia D’Onofrio apparirà nelle nuove puntate. Tuttavia al momento non conosciamo la risposta.

Il percorso di Giovanni De Maria a Bake Off Italia

Venerdì 8 settembre inizia il percorso di Giovanni De Maria a Bake Off Italia 2023. Ma cosa accadrà sotto il tendone e come se la caverà il pasticciere?

(IN AGGIORNAMENTO)