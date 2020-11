Chi è NAIP di X Factor 14? Età, biografia e Instagram

Tutto quello che c’è da sapere su NAIP, cantante di X Factor 14, dall’età, al nome, al percorso nel talent show, a dove seguirlo su Instagram.

Chi è NAIP

Nome e Cognome: Michelangelo Mercuri, in arte NAIP

Data di nascita: 1991

Luogo di Nascita: Lamezia Terme, ma vive a Bologna

Età: 29 anni

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: informazione non disponibile

Professione: cantante

Fidanzata: informazione non disponibile

Figli: nessuno

Tatuaggi: non ha tatuaggi visibili

Profilo Instagram: @n_a_i_p_

NAIP età, altezza e biografia

Scopriamo tutto quello che c’è da sapere sulla biografia di Michelangelo Mercuri, in arte N.A.I.P.. L’età del giovane cantante è di 29 anni, dunque il suo anno di nascita è il 1991.

Viene da Lamezia Terme, tuttavia non abbiamo informazioni sulla data esatta. Sconosciuti anche i dati per quanto riguarda il peso e l’altezza. Sappiamo però che il suo acronimo, Naip, sta per Nessun artista in particolare.

Ma vediamo adesso tutto quello che c’è da sapere sulla vita privata di N.A.I.P..

Vita privata

Della vita privata di NAIP sappiamo che è nato a Lamezia Terme, ma che ora vive a Bologna. La passione per la musica gli è venuta tardi (a 16 anni), ma con gli anni si è specializzato nell’utilizzo degli strumenti. Michelangelo, infatti, è un polistrumentista.

Il suo sogno è quello di lavorare con la musica ed è proprio NAIP a parlare di quanto spera che X Factor possa essere la svolta:

“Il mio nome d’arte significa Nessun artista in particolare. L’ho scelto perché mi piace sia a livello estetico che concettuale. Oggi questo significato è amplificato dalla sovrapproduzione artistica che viviamo continuamente, essere particolari è difficile. Ho iniziato a iniziare musica da grande, avevo 16 anni, fino a 15 volevo fare il calciatore.

Ci tengo a non etichettarmi come artista, ho delle percezioni ma non voglio razionalizzarle. Ho ascoltato di tutto, da De Andrè a Eminem, e anche oggi è lo stesso. Non mi piacciono solo il raggaeton e la polka. Quando sono stato scelto dal mio giudice sono stato felicissimo. Avere un parere esterno, soprattutto da una personalità alta della musica, fa piacere”

In molti si chiedono se NAIP sia fidanzato, ma questo aspetto della sua vita privata non sembrerebbe essere noto. Vediamo ora dove poter seguire N.A.I.P. sui social, in particolare su Instagram.

Dove seguire NAIP: Instagram e social

In molti si chiedono dove poter seguire NAIP sui social, in particolare su Instagram. Naturalmente Michelangelo (@n_a_i_p_) ha un account attivo ed è seguito da più di 13mila followers.

Qui condivide con i followers alcuni scatti insieme agli strumenti musicali e non manca mai di aggiornare i seguaci tramite le stories.

Ma scopriamo ora tutto quello che c’è da sapere sulla partecipazione del cantante di Attenti al Loop a X Factor 14.

NAIP a X Factor 14

Proprio per via della sua passione per la musica, N.A.I.P. decide di partecipare alla Audizioni di X Factor 14. Si esibisce così per la prima davanti ai giudici Emma Marrone, Manuel Agnelli, Mika ed Hell Raton, presentando una canzone inedita, Attenti al Loop. Conquista così il cuore dei giudici, specialmente Mika, ottenendo ben 4 sì! A poco a poco Michelangelo ha superato tutti i vari step dei casting e i Bootcamp, arrivando fino agli Home Visit. Qui viene scelto da Mika per far parte della sua squadra degli Over, e in merito N.A.I.P. afferma:

“Il momento più bello e difficile è stato quando sono stato scelto tra i finalisti. È stato il più difficile perché provengo da una performance dove non avevo fatto un mio brano, ma di Battiato, ed è molto rischioso. Rifare un mostro sacro è stato un azzardo e non ero sicuro di me. Il verdetto è stato difficile, ma al contempo anche bello perché poi sono stato scelto.

Mika mi ha colpito subito alle audition quando mi ha detto che io sarei potuto piacere a sua nipote ma al contempo mi ha paragonato a un’opera d’arte. Il mio obiettivo è crescere e migliorarmi come ho sempre fatto. Cercherò di farlo.”

Ma vediamo ora chi sono gli altri concorrenti di X Factor 14 oltre a NAIP.

I concorrenti di X Factor 14

Naturalmente NAIP non è l’unico concorrente di X Factor 14. A prendere parte alla nuova edizione dell’amato talent show ci sono infatti altri 11 concorrenti, suddivisi come sempre in quattro categorie diverse. Parliamo degli Under Uomini, della quale fa parte Francesco, capitanati da Emma Marrone, le Under Donna, capitanate da Hell Raton, gli Over, capitanati da Mika, e i Gruppi, capitanati da Manuel Agnelli.

Ma chi sono dunque gli altri concorrenti di X Factor 14? Scopriamolo.

Scopriamo infine tutto quello che c’è da sapere sul percorso di N.A.I.P. a X Factor 14.

Il percorso di NAIP

Il percorso di NAIP a X Factor 14 inizia ufficialmente giovedì 29 ottobre 2020. Dopo aver superato tutti i casting infatti adesso Michelangelo dovrà affrontare i temuti Live, durante i quali scopriremo chi sarà il vincitore di questa nuova edizione.

NAIP sarà guidato da Mika lungo tutto il suo percorso, e di certo in molti attendono con ansia di scoprire quello che accadrà.

Prima puntata

NAIP è in attesa di scoprire se sarà lui a scontrarsi con Eda Marì (in base agli ascolti degli inediti su Spotify).

Seconda puntata

Salvo dalla possibilità di un ballottaggio, che ha visto scontrarsi, invece, Eda Marì e Santi, NAIP ha avuto modo di presentare la sua versione di Bla Bla Bla di Gigi d’Agostino.

Terza puntata

Per il terzo appuntamento, NAIP ha modo di presentare il suo inedito. Il titolo della canzone è Oh oh oh.

