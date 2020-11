Chi è Cmqmartina di X Factor 2020? Età, nome e Instagram

Tutte le news e curiosità su Cmqmartina, cantante di X Factor 2020: l’età, il vero nome, la vita privata, il disco, le canzoni, e dove seguirla su Instagram e Youtube.

Chi è Cmqmartina

Nome e Cognome: Martina Sironi (in arte Cmqmartina)

Data di nascita: 1999

Luogo di Nascita: Monza

Età: 21 anni

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: informazione non disponibile

Professione: cantante e musicista

Fidanzato: informazione non disponibile

Figli: Martina Sironi non ha figli

Tatuaggi: ha tatuato il nome la scritta “Mamma” sul ginocchio destro (fonte chiecosa)

Profilo Instagram: @cmqmartina

Cmqmartina età e vero nome

Cosa sappiamo della biografia di Cmqmartina? Innanzitutto partiamo con il dire che il suo vero nome è Martina Sironi. Ma perché ha scelto questo nome d’arte? A spiegarlo è stata proprio lei:

“A parte che la parola Comunque è bella. Poi ha un bel significato, perché significa ‘nonostante ciò’ io rimango sempre Martina. E poi era il mio nickname di Instagram. Tra l’altro quando ero piccola scrivevo tutto abbreviato”.

È nata a Monza nel 1999, quindi l’età corrisponde a 21 anni. Nessuna informazione, invece, per quel che riguarda la data precisa, così come l’altezza e il peso.

Martina è una ragazza dal carattere solare, divertente e ironico:

“Sono sempre stata una persona molto estroversa. Chi mi conosce sa che sono una chiacchierona e casinista”

Tra le altre curiosità sappiamo che ha fatto un tatuaggio sulla gamba sinistra solo ed esclusivamente per fare un dispetto alla madre.

Cosa sappiamo della vita privata di Martina Sironi? Ecco di seguito cosa abbiamo trovato su di lei…

La vita privata

Della vita privata di Martina Sironi purtroppo non abbiamo grandi informazioni. Qualche notizia siamo riusciti ad estrapolarla grazie alle sue audizioni a X Factor 2020.

La giovane cantante ha raccontato infatti di avere un rapporto davvero molto complicato con sua madre che, a suo dire, la proteggeva troppo. Questo l’ha spinta infatti a scrivere una canzone dal titolo ‘Lasciami andare’, presentata anche a X Factor.

Come raccontato da lei nel video di presentazione, a trasmetterle la passione per la musica sono state due figure fondamentali nella sua vita: la nonna e la mamma. Ecco cos’ha dichiarato:

“Fortunatamente in casa mia c’è sempre stata tanta musica. Mia nonna ha sempre cantato tantissimo e mia mamma ha sempre tenuto lo stereo acceso”

E per quanto riguarda l’amore? Non siamo in grado di dirvi se sia o meno impegnata sentimentalmente. Nemmeno sui social compare alcuna traccia di un ipotetico fidanzato. E a proposito di social, andiamo a vedere dov’è possibile supportarla…

Dove seguire Cmqmartina: Instagram e Youtube

Per tutti i fan di X Factor che volessero restare in contatto con Cmqmartina, possono farlo attraverso la sua pagina Instagram, ma anche tramite il suo account su Youtube, dove carica tutti i video che la vedono protagonista in cover o inediti. Tra cui proprio Lasciami andare.

Il profilo Instagram di Cmqmartina ha già un buon seguito e condivide con i propri fan non solo frammenti di vita privata (anche se in minor parte) ma soprattutto ogni progetto che riguarda la sua carriera artistica e i vari step fatti prima di raggiungere i Live di X Factor 2020.

Canzoni e disco di Cmqmartina

In quinta elementare Cmqmartina ha iniziato a studiare musica. Passione che si è portata dietro durante la sua crescita e che tutt’oggi ha un ruolo preponderante nella sua vita:

“L’unica cosa che volevo veramente era ascoltare musica, suonare e cantare”.

Da un paio di anni la sua vita è stata completamente stravolta, questo grazie alla nascita del suo progetto musicale Cmqmartina, come precisato da lei stessa.

Tra le canzoni della carriera oltre a Lasciami andare, troviamo anche:

Dio, come ti amo

L’esatto momento

Carne per i cani

Sicuramente a seguito di questi brani ci sarà anche un disco, il secondo della sua giovane carriera.

Cmqmartina a X Factor 2020

Martina non avrebbe mai pensato che la sua vita in un anno sarebbe completamente cambiata. Così la giovane ha deciso di mettersi in gioco, dopo un progetto musicale ben avviato. Dopo vari step ha raggiunto i Live di X Factor ed ecco le sue emozioni:

“Se nel 2019 mi avessero detto che quest’anno sarei stata ai Live di X Factor, avrei riso rumorosamente. Invece siamo qua. Ricordo le audizioni e la tanta ansia che avevo. La suggestione di entrare in questi studi pieni di luci, impalcature e persone che vanno veloci. E dici ‘wow’.”

E ancora a proposito della sua esperienza nel talent show, la cantante di Lasciami andare ha detto:

“I Bootcamp sono stati il mio step preferito. Mi sono super divertita. Poi ho portato un pezzo a cui sono molto legata ancora oggi, che quindi mi ha tenuto compagnia. I Last Call sono stati la parte più impegnativa. Ero impresentabile e avevo un’angoscia assurda”.

Così Cmqmartina ha raccontato il suo percorso fino ai Live di X Factor 2020.

I concorrenti di X Factor 14

Cmqmartina non è la sola protagonista a vivere questa fantastica esperienza a X Factor. Esattamente come nelle precedenti edizioni, anche quest’anno, troviamo 4 categorie distinte. Ognuna di esse è guidata da un artista di altissimo livello, che svolge il ruolo di giudice e mentore dei ragazzi. Scopriamo insieme dunque chi sono tutti i concorrenti di questa edizione del talent musicale di Sky Uno.

Under Donne

Ovviamente iniziamo dal Team dov’è presente Martina Sironi. Il gruppo Under Donne è capitanato da Hell Raton. Ecco chi sono le tre cantanti che ne fanno parte:

Casadilego

Cmqmartina

Mydrama

Under Uomini

Non solo le donne. A X Factor 2020 troviamo anche gli Under Uomini, con un giudice di tutto rispetto come Emma Marrone. Questi i protagonisti del team della cantante:

Gruppi

Manuel Agnelli mette in campo tutto il suo sapere musicale per il team dei Gruppi. Ecco chi sono i concorrenti che ne fanno parte e si sfideranno tra loro:

Over

Infine, non di certo per importanza, troviamo la quarta categoria. Gli Over, con al comando Mika, vedono tra i concorrenti in gara i seguenti nomi:

Il percorso di Cmqmartina a X Factor

Dopo aver superato le audizioni e tutte le fasi del talent show, dalle audizioni ai Bootcamp per passare alle Last Call, finalmente Cmqmartina è approdata ai Live di X Factor 2020. Come si evolverà il suo percorso all’interno del talent e soprattutto del Team di Hell Raton?

La concorrenza non manca ed ogni concorrente sembra essere ben motivato nel voler raggiungere il proprio obiettivo. Martina Sironi vuole stupire tutti. Sarà lei la vincitrice?

Prima puntata

Una prima puntata positiva per Martina. La cantante ha convinto con la sua esibizione, ma dovrà fare i conti con la possibilità di un ballottaggio contro Eda Marì. La gara inediti su Spotify, infatti, ne sancirà l’avversario.

Seconda puntata

Scampato il ballottaggio, per la seconda puntata Hell Raton ha affidato a Cmqmartina Il mio canto libero di Lucio Battisti, su base dance. Una prova non semplice.

Manuel Agnelli ha sbottato, dopo la sua interpretazione. A suo dire, infatti, il pezzo è stato snaturato.

Terza puntata

Per la terza puntata di X Factor, Cmqmartina ha il compito di portare sul palco un altro inedito. Il titolo della canzone è Sparami.

