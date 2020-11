Chi è Blue Phelix di X Factor 14? Nome, età e TikTok

Tutto quello che c’è da sapere su Blue Phelix, cantante di X Factor 14, dall’età, al nome, al percorso nel talent show, a dove seguirlo su TikTok e Instagram.

Chi è Blue Phelix

Nome e Cognome: Francesco Franco, in arte Blue Phelix

Data di nascita: 1999

Luogo di Nascita: è nato a Bari, ma vive a Livorno

Età: 21 anni

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: informazione non disponibile

Professione: cantante e TikToker

Fidanzata: informazione non disponibile

Figli: Blue Phelix non ha figli

Tatuaggi: non ha tatuaggi visibili

Profilo Instagram: @bluephelix

Profilo TikTok: @blue.phelix

Blue Phelix età, altezza e biografia

Scopriamo tutto quello che c’è da sapere sulla biografia di Francesco Franco, in arte Blue Phelix. L’età del giovane cantante è di 21 anni, dunque il suo anno di nascita è il 1999. Tuttavia non abbiamo informazioni sulla data esatta. Sconosciuti anche i dati per quanto riguarda il peso e l’altezza.

Ma da dove deriva il suo nome artistico? A svelarlo è lo stesso Francesco, che in merito afferma:

“Ho scelto questo nome quando vivevo a Londra, e vuol dire “triste felice”, perché Blue significa triste e Phelix significa felice. Mi piaceva il contrasto tra queste due parole, che mi rappresentano molto come persona”.

Ma vediamo adesso tutto quello che c’è da sapere sulla vita privata di Blue Phelix.

Vita privata

Della vita privata di Blue Phelix sappiamo che nasce a Bari, ma che a soli 4 anni si traferisce con i suoi genitori a Livorno, dove cresce e trascorre la sua adolescenza. Tuttavia una volta compiuti i 18 anni Francesco decide di trasferirsi a Londra, non riuscendo più a rimanere nella cittadina toscana. Franco infatti afferma di sentirsi stretto a Livorno, non riuscendo ad esprimere sé stesso e in particolare la sua sessualità.

La sua passione più grande è naturalmente la musica. Proprio Francesco racconta com’è nato questo amore:

“Ho iniziato ad avvicinarmi al mondo della musica quando ero molto piccolo. Avevo all’incirca 7/8 anni quando ho iniziato a cantare. Verso i 10/11 anni ho iniziato a esibirmi sul palco. Per me il palco è casa ed è l’espressione artistica più bella personalmente. Ascolto musica di tutti i generi, ma il mio preferito è indie pop. Adoro Lana Del Rey”.

Blue Phelix si definisce un ragazzo aperto e amante di ogni tipo di libertà, e a riguardo svela:

“Penso di essere una persona molto aperta, mi piace provare nuove cose, mi piace la libertà. Tante volte non ci rendiamo conto che non siamo liberi di fare certe cose perché la gabbia in cui viviamo siamo noi stessi, ed è la nostra testa. Amo la libertà di espressione e la libertà di amare chi si vuole”.

In molti si chiedono se Blue Phelix sia fidanzato, ma questo aspetto della sua vita privata non sembrerebbe essere noto. Vediamo ora dove poter seguire Francesco sui social, in particolare su Instagram e su TikTok, dove è una vera star.

Dove seguire Blue Phelix: TikTok e Instagram

In molti si chiedono dove poter seguire Blue Phelix sui social, in particolare su Instagram e TikTok. Naturalmente Francesco ha un account attivo su entrambe le piattaforme, e proprio sulla prima, nonostante non sia molto attivo, è già seguito da oltre 20 mila follower.

Ma è su TikTok che il cantante di Midnight e South Dakota è una vera star. Proprio sul noto social infatti Franco si mostra per quello che è davvero, indossando anche abiti femminili, esprimendo la sua arte e la sua personalità, ed ha così conquistato il cuore del web. In merito Francesco afferma:

“Per me i vestiti non hanno un’identità di genere. Quando mi metto un vestito mi sento sicuro di me, libero e bello. Ho iniziato a fare video su TikTok qualche mese fa. Con questi video faccio vedere che io esisto in questo mondo. Magari non sono come la maggior parte delle persone ma sono qui”.

Ma scopriamo ora tutto quello che c’è da sapere sulla partecipazione di Blue Phelix a X Factor 14.

Blue Phelix a X Factor 14

Proprio per via della sua passione per la musica, a giugno 2020 Blue Phelix decide di partecipare alla Audizioni di X Factor 14. Si esibisce così per la prima davanti ai giudici Emma Marrone, Manuel Agnelli, Mika ed Hell Raton, presentando una canzone inedita, South Dakota. Conquista così il cuore dei giudici, ottenendo ben 4 sì! A poco a poco Francesco ha superato tutti i vari step dei casting e i Bootcamp, arrivando fino agli Home Visit. Qui viene scelto da Emma per far parte della sua squadra degli Under Uomini, e in merito Franco afferma:

“Il fatto di essere stato scelto per partecipare ad X Factor per i Live è una cosa che non riesco ancora a realizzare. Se qualcuno due mesi fa mi avesse detto che sarei andato a X Factor non ci avrei mai creduto. Ci avevo già provato due volte quando ero più piccolo, ma non avevo mai passato nemmeno i casting, quindi stavolta ci sono andato senza pretese, ed è andata bene”.

Parlando di Emma Marrone, sua caposquadra, Blue Phelix afferma:

“Sono contento di avere Emma perché penso sia una persona che sa navigare in questo ambiente, c’è dentro da tanti anni. È una persona molto umana, molto buona e ci tiene alle persone”.

Infine, in merito alla sua partecipazione a X Factor 14, Blue Phelix svela:

“Sono pronto per questa esperienza, sono carico e spero di imparare tante cose dalle persone con cui lavorerò. Spero di capire come funziona il mondo della musica e spero di crescere dal punto di vista artistico. Il mio obbiettivo è quello di arrivare alle persone il più possibile e spero che le persone apprezzino la mia musica, la mia voce e la mia arte”.

Ma vediamo ora chi sono gli altri concorrenti di X Factor 14 oltre a Blue Phelix.

I concorrenti di X Factor 14

Naturalmente Blue Phelix non è l’unico concorrente di X Factor 14. A prendere parte alla nuova edizione dell’amato talent show ci sono infatti altri 11 concorrenti, suddivisi come sempre in quattro categorie diverse. Parliamo degli Under Uomini, della quale fa parte Francesco, capitanati da Emma Marrone, le Under Donna, capitanate da Hell Raton, gli Over, capitanati da Mika, e i Gruppi, capitanati da Manuel Agnelli.

Ma chi sono dunque gli altri concorrenti di X Factor 14? Scopriamolo.

Under Uomini

Blind

Santi

Blue Phelix

Under Donne

Over

Gruppi

Scopriamo infine tutto quello che c’è da sapere sul percorso di Blue Phelix a X Factor 14.

Il percorso di Blue Phelix

Il percorso di Blue Phelix a X Factor 14 inizia ufficialmente giovedì 29 ottobre 2020. Dopo aver superato tutti i casting infatti adesso Francesco dovrà affrontare i temuti Live, durante i quali scopriremo chi sarà il vincitore di questa nuova edizione.

Franco sarà guidato da Emma Marrone lungo tutto il suo percorso, e di certo in molti attendono con ansia di scoprire quello che accadrà.

Prima puntata

Blue Phelix ha avuto un ottimo esordio a X Factor, ma dovrà stare attento al ballottaggio con Eda Marì. Infatti il meno ascoltato su Spotify si scontrerà con lei.

Seconda puntata

Il cantante ha scampato il confronto con Eda Marì. Intanto per la seconda puntata il giovane artista ha preparato Sciccherie di Madame. Performance molto apprezzata.

Terza puntata

Durante la terza puntata Francesco ha modo di presentare il suo inedito Mi ami. Come se la caverà?

