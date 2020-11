Chi è Filippo Santi di X Factor 14? Età e Instagram

Tutto quello che c’è da sapere su Filippo Santi, cantante di X Factor 14, dall’età, alla vita privata, al percorso nel talent show, a dove seguirlo sui social e Instagram.

Chi è Filippo Santi

Nome e Cognome: Filippo Santi

Data di nascita: 2002

Luogo di Nascita: Casalecchio di Reno (Bologna)

Età: 18 anni

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: informazione non disponibile

Professione: studente e cantante

Fidanzata: informazione non disponibile

Figli: Santi non ha figli

Tatuaggi: non ha tatuaggi visibili

Profilo Instagram: @iosonosanti

Filippo Santi età, altezza e biografia

Scopriamo tutto quello che c’è da sapere sulla biografia di Filippo Santi.

Il giovane cantante di X Factor 14 nasce nel 2002 a Casalecchio di Reno, in provincia di Bologna. La sua età è dunque di 18 anni. Non sappiamo tuttavia la data esatta.

Sconosciute anche le informazioni per quanto riguarda l’altezza e il peso di Filippo Santi.

Ma scopriamo ora tutto quello che c’è da sapere sulla sua vita privata.

Vita privata

Della vita privata di Santi sappiamo che Filippo nasce in una famiglia di artisti. La madre è una consigliera comunale del suo paese di residenza e lavora per un’agenzia di viaggi. Il padre è invece un dipendente di una nota azienda di packaging bolognese ma è a sua volta appassionato di musica. Filippo ha anche un fratello più grande di 22 anni che è appassionato di musica e si diplomato in percussioni al conservatorio.

Il cantante di X Factor 2020 si avvicina alla musica proprio grazio a suo padre e suo fratello, e fin da piccolo inizia a suonare diversi strumenti: il basso, il sassofono, la batteria e la chitarra. Il suo amore più grande però è proprio il canto, e in merito afferma:

“Mi piace la musica da quando sono nato. Sono nato e cresciuto in una famiglia di musicisti. Mi hanno trasmesso questa passione mio padre e mio fratello, che sono stati due pilastri fondamentali. Questa passione l’ho coltivata sempre con l’obbiettivo di portarla a più persone possibili. Ho iniziato a suonare il basso verso i 5-6 anni, poi dopo ho cambiato diversi strumenti. Quando si è piccoli si ha voglia di provare. Sono passato alla batteria, al sassofono, fino a quando non mi sono focalizzato sulla chitarra e sul canto. Ho iniziato a scrivere canzoni e ho scoperto quale fosse veramente la strada che volevo percorrere”.

In molti si chiedono anche se Filippo Santi sia fidanzato. Tuttavia questa informazione della sua vita privata non è nota. Vediamo dunque dove poter seguire il cantante di X Factor Italia sui social, in particolare su Instagram.

Dove seguire Santi: Instagram e social

In molti si chiedono già dove poter seguire Filippo Santi sui social, soprattutto su Instagram. Il cantante ha naturalmente un profilo attivo, che vanta oltre 11 mila followers.

Qui Filippo condivide col pubblico tutti i momenti più belli della sua vita privata. Inoltre in merito alla sua partecipazione a X Factor 14, Santi su Instagram scrive:

“È da quando sono piccolo che ho la passione della musica, mi ha sempre accompagnato in ogni circostanza in cui mi trovavo. Ora sono qui a un passo da un palco per me molto importante che segnerà l’inizio di un percorso che spero duri a lungo. Nonostante questo non dimenticherò mai chi sono e da dove vengo.

Voglio ringraziare tutte le persone che hanno sempre creduto in me e che lo fanno tutt’ora”.

Scopriamo adesso tutto quello che c’è da sapere sulla partecipazione di Filippo Santi a X Factor 2020.

Filippo Santi a X Factor 14

A giugno 2020 Filippo Santi arriva alle Audizioni di X Factor 2020, dove per la prima volta di esibisce alla presenza di Emma Marrone, Manuel Agnelli, Mika e di Hell Raton. Filippo convince immediatamente Manuel, senza però conquistare Mika. Ciò nonostante il cantante riesce a superare la prima fase di casting, e giunto ai Bootcamp si esibisce con la canzone inedita 92/B, ispirato al numero dell’autobus che prende per andare a scuola. Agli Home Visit infine il giovane artista ha conquistato a pieno Emma, che decide così di dargli un posto nella sua squadra degli Under Uomini. Proprio in merito alla Marrone, Filippo dichiara:

“Sono molto contento del giudice che ci hanno assegnato. Credo che Emma sia una persona che mi possa dare tanto sia a livello artistico, che a livello musicale e umano anche”.

In merito alla sua partecipazione ad X Factor 14 invece Filippo Santi afferma:

“Vorrei che questa mia passione diventasse un lavoro, e X Factor può essere un buon trampolino di lancio. Si lavora sodo e mi preparo per il primo Live Show. Sono molto carico e molto felice”.

Ma scopriamo adesso chi sono gli altri concorrenti di X Factor Italia. Oltre a Filippo Santi infatti ci sono ben altri 11 artisti.

I concorrenti di X Factor 14

Oltre Filippo Santi a prendere parte alla nuova edizione dell’amato talent show Sky ci sono altri 11 concorrenti. Come sempre gli artisti di X Factor 14 sono suddivisi in quattro categorie diverse. Parliamo degli Under Uomini, della quale fa parte Francesco, capitanati da Emma Marrone, le Under Donna, capitanate da Hell Raton, gli Over, capitanati da Mika, e i Gruppi, capitanati da Manuel Agnelli.

Ma chi sono dunque gli altri concorrenti di X Factor 2020? Scopriamolo.

Under Uomini

Under Donne

Over

Gruppi

Scopriamo infine tutto quello che c’è da sapere sul percorso di Filippo Santi a X Factor Italia.

Il percorso di Filippo Santi

Il percorso di Filippo Santi a X Factor 14 inizia ufficialmente giovedì 29 ottobre. Dopo aver superato le Audizioni, i Bootcamp e gli Home Visit, adesso il cantante si prepara a salire sul palco dei Live Show.

Cosa accadrà durante il suo percorso? Non resta che attendere per scoprirlo.

Prima puntata

In attesa di scoprire il risultato del suo inedito su Spotify, che potrebbe portarlo al ballottaggio con Eda Marì, Filippo Santi ha preparato la cover 8 miliardi di persone di Frah Quintale.

Seconda puntata

Purtroppo il percorso di Filippo Santi a X Factor, nel corso della seconda puntata, è stato messo fortemente a rischio per ben due volte.

Prima con il ballottaggio contro Eda Marì (è uscita lei); poi contro i Manitoba (ad essere eliminato è il gruppo).

Terza puntata

Per la terza puntata Santi di X Factor ha modo di interpretare la sua canzone, dal titolo Morrison.

Novella 2000 © riproduzione riservata.