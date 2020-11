Chi sono i Little Pieces of Marmelade di X Factor? Brani e Instagram

Tutte le informazioni e le curiosità sui Little Pieces of Marmelade di X Factor: i nomi dei componenti, l’età, da dove vengono, la carriera, i brani e dove seguirli su Instagram e i social.

Little Pieces of Marmelade: i componenti

Vediamo chi sono i Little Pieces of Marmelade, band di X Factor, attraverso la biografia e la vita privata dei due componenti.

La band è composta da due elementi. Il primo è Daniele Ciuffreda, in arte DD, che ha 24 anni d’età. Nella vita è insegnante di chitarra. Il secondo è Francesco Antinori, in arte Frankie, che ha 25 anni d’età. Nella vita è un sound engineer. Entrambi vengono da Filottrano, un paese in privincia di Ancona, nelle Marche. Sono amici da quando avevano 14 e 15 anni, ma si considerano fratelli. Per quanto riguarda la loro vita privata non conosciamo altro.

Possiamo invece raccontarvi qualcosa in più di loro come duo musicale. I Little Pieces of Marmelade sono un duo crossover. Daniele suona la batteria, il piano elettrico ed è la voce principale. Francesco suona la chitarra e il sinth ed è la seconda voce. Suonano insieme da quando erano bambini. Ma questo progetto musicale, cioè il loro duo e tutto ciò che ne è derivato, è iniziato nel 2015.

Vediamo adesso le informazioni sulla loro carriera e i loro brani…

La carriera e i brani

I Little Pieces of Marmelade si sono formati a Filottrano (Ancona) nel 2015. Hanno inciso il loro primo EP, autoprodotto, nel 2016. Da qui hanno inziato un tour musicale che è partito dalle Marche per poi portarli in giro per tutta Italia regalando loro alcuni riconoscimenti.

Poi nel 2018 hanno iniziato a scrivere il loro primo album presso l’Alph Dept di Bologna, prodotto da Giacomo Florenza. L’album L.P.O.M. è venuto alla luce nel 2020 portando come titolo il nome del gruppo, ma con l’acronimo. E anche il primo brano ha come titolo il nome dell’album.

Ecco i brani del duo contenuto nell’album L.P.O.M.:

L.P.O.M.

Ballan-Tee

Bitch (God Is Sexy)

Pig Man

Akanè

Lone Wolf

One Cup of Happiness

Crib

Man Killed by the Hero

Come genere musicale i Little Pieces of Marmelade si avvicinano al post rock e al grunge, ma non mancano le balland. In generale il loro è uno stile trasgressivo con sonorità hard core e grunge appunto, ma contaminate da rock alternative e psichedelico.

Vediamo adesso dov’è possibile seguire i Little Pieces of Marmelade sui social…

Dove seguire i Little Pieces of Marmelade: Instagram e social

È possibile seguire sui social i Little Pieces of Marmelade? La risposta è ovviamente sì e vi segnaliamo tutti gli account.

Il canale principale è sicuramente il loro profilo Instagram che vanta oltre 12 mila follower. La pagina non ha moltissimi contenuti ed è aggionata più spesso dal loro arrivo a X Factor.

Per quanto riguarda Youtube, invece, non sembrano avere un canale. Però si possono vedere e sentire le loro esibizioni a X Factor seguendo il canale ufficiale del programma.

Scopriamo quindi come il duo è arrivato a X Factor…

I Little Pieces of Marmelade a X Factor 2020

Per il 2020 tra i concorrenti di X Factor 14 troviamo i Little Pieces of Marmelade. Il duo si è presentato ai provini con il brano One Cup of Happiness, tratto dal loro album L.P.O.M. Il loro esordio è stato dirompente e hanno conquistato subito 4 sì.

Anche ai Bootcamp hanno letteralmente spaccato esibendosi con l’inedito Digital Cramps, non lasciando dubbi nella testa di Manuel Agnelli che ha dato al gruppo una sedia.

Infine arriviamo ai Last Call durante i quali hanno proposto la cover di Helter Skelter, uno dei brani precursori dell’heavy metal. Agnelli ha ritenuto la loro esibizione inferiore rispetto alle altre che hanno fatto durante le selezioni e i Bootcamp. Ma nonostante questo ha deciso di puntare fortemente sul duo, offrendo loro uno dei tre posti disponibili. Sono la grande scommessa di Manuel Agnelli e sono a X Factor “per sconvolgere”.

Queste le loro dichiarazioni nel vlog di presentazione:

Siamo felici di vivere questa occasione qua. È un’esperienza nuova, strana di cui ancora non ci rendiamo conto. L’esperienza fatta ai Bootcamp e ai Last Call è stata una ficata, perché le prime due serate abbiamo portato due inediti nostri che sono piaciuti tantissimo alla giuria e a Manuel. L’ultima invece è stata questa cover dei Beatles. Ci siamo divertiti, ci mancava suonare live, vogliamo suonare live tantissimo, non solo due minuti. Vogliamo spaccare il palco come sempre.

E proprio riguardo l’inizio dei live, i Little Pieces of Marmelade hanno detto:

Tutta questa situazione ci gasa, perché noi vogliamo fare questo, da sempre, da quando ci conosciamo. Siamo felici di lavorare con Manuel, perché lo rispettiamo per il suo background. Quindi non vediamo l’ora e ci vediamo ai live.

Adesso conosciamo adesso tutti gli altri concorrenti del live del talent show…

Scopriamo infine tutto quello che c’è da sapere sul percorso dei Little Pieces of Marmelade a X Factor 2020…

Il percorso dei Little Pieces of Marmelade

Come detto, i Little Pieces of Marmelade sono riusciti a convincere Manuel Agnelli e a conquistare una delle tre sedie disponibili per i live del programma che iniziano il 29 ottobre in prima serata su Sky Uno. L’artista punta molto su di loro e quindi si aspetta tanto.

Attendiamo quindi l’inizio della fase finale del talent show per vedere dove arriveranno i Little Pieces of Marmelade.

Prima puntata

La prima puntata per i Little Pieces of Marmelade è andata proprio bene. I ragazzi hanno passato il turno indenni. Per la puntata successiva, nella gara cover, interpreteranno Sabotage dei Bestie Boys.

